Apple Ring : ce qu'il faut savoir et ce que l'on espère

Le marché des bagues connectées est en pleine effervescence actuellement, mais Apple va-t-il se lancer dans la course avec sa propre version ?

Ces derniers mois, on a assisté au lancement de la Samsung Galaxy Ring et de la RingConn Smart Ring, tandis que le leader de longue date dans la catégorie des meilleures bagues intelligentes reste la Oura Ring (désormais à sa troisième génération). Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur le fait qu'Apple pourrait rejoindre cette tendance, et il semble qu'il y ait au moins quelques idées en développement chez Apple autour de ce type de produit.

Ici, on a regroupé tout ce qu'on sait – ou pense savoir – à propos de la supposée Apple Ring. Des fuites et rumeurs apparues jusqu’à présent, au prix attendu et à la possible date de sortie. On y ajoute aussi quelques fonctionnalités et spécifications qu’on aimerait bien voir dans cette bague Apple.

Apple Ring : L'essentiel en bref

De quoi s'agit-il ? Une bague intelligente fabriquée par Apple, selon les rumeurs

Une bague intelligente fabriquée par Apple, selon les rumeurs Quand pourrait-elle sortir ? A confirmer, mais pas avant 2025

A confirmer, mais pas avant 2025 Combien pourrait-elle coûter ? Attendez-vous à 399 € ou plus.

L'Oura Ring 3ème génération (Image credit: Future)

Nous n'avons pas encore beaucoup d'indications sur le prix que pourrait atteindre l'Apple Ring, mais il est possible de se baser sur quelques exemples déjà présents sur le marché. Le Galaxy Ring de Samsung est proposé à partir de 449,00 €, tandis que l'Oura Ring 3 est disponible dès 329 €.

Cela donne une idée des prix envisagés. Apple cherchera probablement à rester compétitive, mais comme nous l'avons vu avec les meilleurs iPhones, la marque n'hésite pas à appliquer une prime sur ses produits. On peut supposer que l'Apple Ring sera un peu plus cher que ses concurrents de chez Samsung et Oura.

Il est aussi important de rappeler que certaines des fonctionnalités les plus avancées de l'Oura Ring nécessitent un abonnement mensuel (5,99 € par mois). Apple, de son côté, propose déjà son programme Fitness Plus auquel on peut souscrire avec une Apple Watch (9,99 € par mois). Il n'est donc pas impossible que ce type d'abonnement soit aussi proposé en option avec l'Apple Ring.

Quant à la date de sortie, 2024 ou même 2025 semblent peu probables, vu le rythme des fuites et rumeurs actuelles. Il ne semble pas qu’un lancement soit imminent. L'Apple Ring n'a pas été dévoilé aux côtés de l'Apple Watch 10 lors de l'événement "It's Glowtime" de septembre 2024, mais il est possible qu'il accompagne l'Apple Watch 11 en septembre 2025, si celle-ci voit le jour comme attendu.

Apple Ring : Fuites et rumeurs

La RingConn Smart Ring (Image credit: Future/Becca Caddy)

Les rumeurs autour de l'Apple Ring remontent à loin, au moins jusqu’en 2020. Cette année-là, un brevet déposé par Apple montrait une bague connectée utilisée pour contrôler d'autres appareils – l'idée étant que l'on pourrait, par exemple, changer de chaîne sur l'Apple TV d’un simple geste avec la bague. Bien entendu, les brevets ne garantissent pas toujours la sortie de produits futurs, mais ils révèlent ce sur quoi les entreprises réfléchissent et travaillent.

En 2023, Apple a de nouveau déposé des brevets concernant une bague connectée, positionnant ce potentiel appareil comme un contrôleur pour d’autres dispositifs. Il semble donc que si un Apple Ring venait à sortir, il ne se concentrerait pas uniquement sur la santé et le fitness, mais offrirait aussi de nouvelles façons de contrôler les autres produits Apple.

Il semble qu'Apple ne se limite pas aux accessoires pour les doigts. Un autre brevet de 2023 a révélé des plans pour un "bracelet de cheville Apple", qui pourrait être porté autour de la cheville ou du cou. Le succès de l'Apple Watch pousse clairement Apple à explorer des moyens de suivre encore plus de paramètres liés à la forme physique.

Pendant ce temps, un rapport industriel provenant de Corée du Sud au début de l'année 2024 a laissé entendre qu'une bague intelligente Apple était en préparation, pour concurrencer Samsung et Oura. Cependant, puisque rien n'a émergé depuis, il est possible que les sources de ce rapport se soient trompées, ou qu'Apple ait modifié son calendrier de lancement.

Un autre indice suggère néanmoins qu'un Apple Ring pourrait être en préparation : une enquête envoyée par Apple à des utilisateurs d'Apple Watch, leur demandant combien d'entre eux portaient également une bague connectée. Cela peut sembler être un indice léger, mais ce n'est pas négligeable.

Et c’est tout pour les rumeurs concernant l’Apple Ring – pas d’informations concrètes sur les prix, les spécifications, le design ou d'autres détails précis. Le manque de précisions dans les rumeurs laisse entendre qu'un lancement n'est pas pour tout de suite, même si les bruits de couloir sont assez nombreux pour suggérer qu'Apple y réfléchit sérieusement.

Apple Ring : Ce que l'on veut voir

L'Apple Watch 10 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Si une bague Apple est bel et bien en préparation, à quoi ressemblera-t-elle et comment pourra-t-elle surpasser les modèles existants ? Si des ingénieurs d'Apple lisent ces lignes, voici ce que nous attendons d'une bague intelligente Apple.

1. Excellente autonomie de la batterie

Cela se retrouve dans toutes les listes de souhaits pour tous les appareils, bien sûr, mais une autonomie décente est indispensable, d'autant plus que l'Apple Watch standard ne peut pas tenir plus d'un jour ou deux sans être rechargée. En fait, cela pourrait être l'un des principaux arguments de vente de l'Apple Ring : continuer à suivre vos pas et autres activités pendant que votre Apple Watch est en charge.

2. Suivi du sommeil de haut niveau

En ce qui concerne la recharge de l'Apple Watch, de nombreux utilisateurs rechargent leur montre pendant la nuit. Cela signifie que la smartwatch ne peut souvent pas être utilisée pour le suivi du sommeil, et nous espérons que cela signifie que l'Apple Ring sera très efficace dans ce domaine. En outre, la taille et le poids réduits d'une bague intelligente la rendent de toute façon plus adaptée au suivi des mouvements de votre sommeil.

3. Nombreuses fonctionnalités logiciel sans abonnement

Nous avons déjà mentionné Apple Fitness Plus, mais nous espérons que de nombreuses fonctionnalités d'un anneau Apple seront disponibles sans abonnement, comme c'est le cas avec l'Apple Watch. Et pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires telles que des vidéos de fitness, des personnalisations autour des plans d'entraînement, des mesures en cours de séance et plus encore, il pourrait y avoir une option d'abonnement supplémentaire.

4. Un design de qualité supérieure

Les possibilités de conception d'une bague intelligente sont vraiment limitées, mais nous espérons qu'Apple apportera à l'Apple Ring le même goût esthétique qu'à l'iPhone, à l'iPad et à l'Apple Watch. Nous pensons à une forme super fine et super légère, à un choix de couleurs différentes et à une bague intelligente qui soit l'une des plus confortables du marché.

5. Intégration harmonieuse à l'écosystème Apple

Apple gère généralement cela à la perfection, les iPhones, iPads, Macs et Apple Watches bénéficiant en permanence de nouvelles intégrations et connexions - nous espérons donc que cela s'appliquera à l'Apple Ring. Il est peu probable qu'Apple veuille que la bague intelligente remplace l'Apple Watch et, en fait, elle pourrait être un écran utile pour cette dernière (n'oubliez pas qu'Oura dispose également d'une application pour l'Apple Watch).