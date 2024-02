Test de la Circular Ring Slim : Une bague intelligente, mince et peu spectaculaire

La Circular Ring Slim est une bague intelligente conçue pour concurrencer Oura et Ultrahuman, avec un design svelte et un suivi de la santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'application qui l'accompagne fournit une multitude de données et d'informations utiles, mais des problèmes d'autonomie de la batterie, de synchronisation, des rayures et une formulation ambiguë dans l'application font que la Circular Ring Slim ressemble plus à une première ébauche qu'à un produit fini.

Circular Ring Slim : revue en une minute

La Circular Ring Slim est une bague intelligente équipée de capteurs. Elle est conçue pour être portée 24h/24 et 7j/7 et recueille des données sur le rythme cardiaque, la respiration, la température, les niveaux de SpO2, le sommeil, les pas et plus encore. Contrairement à d'autres bagues intelligentes, elle dispose également d'une fonction de vibration, ce qui permet de régler des alarmes. Pensez-y comme à un tracker de fitness conçu pour collecter des données depuis votre doigt, plutôt que votre poignet.

Les données recueillies sont présentées sous forme de scores et de graphiques dans l'application accompagnatrice. Avec le temps, l'application va mieux vous connaître et fournir des informations sur votre santé et votre condition physique, ainsi que des recommandations, telles que le meilleur moment pour manger et les moments où il faut éviter la lumière bleue le soir.

Actuellement, il existe plusieurs dispositifs similaires, tels que la bague Oura (génération 3) et la bague Ultrahuman Ring Air. Le marché des bagues intelligentes est prêt pour un sérieux bouleversement avec l'arrivée de la bague intelligente de Samsung, la Samsung Galaxy Ring, et il ne fait aucun doute qu'il y aura d'autres concurrents. Cependant, ce ne sont pas des dispositifs faciles à fabriquer et, à notre avis, nous ne croyons pas qu'ils soient une option adaptée pour la plupart des gens. En fait, nous recommanderions de rester avec l'un des meilleurs trackers de fitness – du moins pour l'instant.

Sur le papier, la Circular Ring Slim offre tout ce dont elle a besoin pour rivaliser avec les marques concurrentes. Elle a une apparence et une structure agréables, collecte une variété de données et offre des aperçus réellement utiles. Mais en pratique, la Circular Ring Slim nécessite des améliorations. L'extérieur se raye facilement, l'autonomie de la batterie est décevante et l'application est déroutante – notamment en ce qui concerne l'expérience qu'elle propose aux utilisateurs, et la manière dont les instructions et les analyses sont formulés.

Circular pourrait facilement résoudre certains de ces problèmes ; en effet, il ne faudrait pas grand-chose pour rendre l'application plus conviviale. Circular travaille également à améliorer l'extérieur des futures versions de la bague, la rendant plus résistante aux rayures. Cependant, la batterie est un problème majeur, se déchargeant en seulement deux jours et, parfois, réduisant les performances comme elle l'a fait. Certains se sont peut-être déjà habitués à charger leurs dispositifs connectés plus régulièrement – nous pensons à vous, Apple Watch – mais pour un tracker de santé sans écran, conçu pour être porté 24/7, deux jours ne semblent pas suffisants.

Nous saluons l'effort solide de Circular avec la Ring Slim – une version plus basique et abordable de la Ring Pro de la marque. Cependant, continuez à lire pour une critique plus approfondie de la Circular Ring Slim, et pour découvrir les raisons pour lesquelles nous pensons que ses rivaux sont en avance, offrant des dispositifs plus séduisants, portables et une expérience globalement meilleure.

CIrcular Ring Slim : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Poids : 2g Dimensions : 2,2 mm d'épaisseur, 8,8 mm de largeur (variable selon les tailles) Materiel : Aluminium, fibre de carbone, intérieur anallergique Autonomie de la batterie : 2 jours pour les fonctionnalités complètes / 5 jours pour les fonctionnalités limitées Connectivité : Bluetooth Étanchéité à l'eau : Non, seulement résistant à l'eau pour les douches et le lavage des mains.

CIrcular Ring Slim : prix et disponibilité

(Image credit: Becca Caddy)

Coût : 264 €

Sortie début 2024 par lots

La Circular Ring Slim coûte 264 € et est livrée à l'international. Lancée début 2024, Circular a commencé à prendre des précommandes par lots. Au moment de la rédaction, elle est en rupture de stock sur le site de Circular, mais la marque promet une nouvelle disponibilité prochainement.

L'un des principaux atouts de la Circular Ring Slim, par rapport à l'un de ses principaux concurrents, le Oura ring, est que l'appareil ne nécessite pas d'abonnement. Ainsi, si on cherche à tester le produit, cela semble être une meilleure option que d'investir dans un modèle qui exige des paiements mensuels.

La concurrence, pour attirer votre attention dans ce domaine, comprend également l'Ultrahuman Ring Air. Comme la Circular Ring Slim, ce modèle ne suit pas non plus un modèle d'abonnement et est donc un concurrent plus direct de la bague intelligente Circular. Au moment de la rédaction, son prix est de 379 €. Il est donc plus cher, mais il surpasse la Ring Slim à presque tous les niveaux, notamment en termes d'autonomie de la batterie et d'expérience utilisateur, bien qu'il soit tout aussi sujet aux rayures.

Circular propose également la Circular Ring Pro, plus chère, à 364 €, qui se positionne face à l'Ultrahuman Ring Air, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de la tester.

Comparée à ses deux plus grands rivaux, la Circular Ring Slim est donc moins chère ; mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle offre un meilleur rapport qualité-prix. Il convient également de mentionner qu'on peut collecter une grande partie des mêmes données avec un tracker de fitness plus abordable, comme le Fitbit Luxe à seulement 99,99 €. Certes, le format du Fitbit pourrait ne pas être aussi amusant, mais comme vous le découvrirez tout au long de cette revue, il est probablement beaucoup plus fiable et une meilleure option pour la majorité des gens.

Score de valeur : 3,5 / 5

Circular Ring Slim : design

(Image credit: Becca Caddy)

Mince et confortable

Se raye facilement

Le logo blanc réduit l'intérêt du design

La Circular dit que la Ring Slim est fabriquée en aluminium et en fibre de carbone à l'extérieur et en un matériau médical non spécifié, non allergène et non métallique à l'intérieur.

Avec une classification IPX8, la Ring Slim résiste à l'eau jusqu'à un certain point ; elle peut être immergée dans 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes. Cela signifie qu'elle devrait convenir pour le lavage des mains et la douche, mais on ne risquerait pas de la porter en nageant, et Circular dit qu'elle n'est pas recommandée pour être portée en mer non plus. Bien que cette classification ne soit pas un problème pour la plupart des gens, étant donné que les bagues intelligentes sont conçues pour les personnes actives et un port toute la journée, il convient de le garder à l'esprit pour ceux qui nagent régulièrement.

Avec une épaisseur de 2,2 mm et un poids de 2 g, la Ring Slim est disponible en 8 tailles, de US 6 (≈ 52 en France) à US 13 (≈ 69/70 en France) – et on peut se procurer un kit de taille pour s'assurer d'obtenir la bonne taille. Circular affirme sur son site web que la Ring Slim est le tracker « le plus fin » - mais elle n'est que de 0,2 mm plus fine que l'Ultrahuman Ring Air, et dans une comparaison côte à côte (voir photo ci-dessous), cela n'est pas perceptible. Notez également que, bien que la majorité de la bague soit très fine, la section où se trouvent les capteurs est assez volumineuse.

(Image credit: Becca Caddy)

Néanmoins, la Circular Ring Slim est confortable à porter. On l'a portée la plupart du temps pendant six semaines et on ne l'a presque pas sentie sur notre doigt. L'intérieur est suffisamment lisse pour ne pas irriter ou pincer, et la bague est incroyablement légère.

Cependant, elle n'a pas le revêtement en résine époxy hypoallergénique de l'Ultrahuman Ring Air ; porter les deux modèles ensemble pendant une semaine a montré que la Ring Air était légèrement plus confortable. Néanmoins, considérant que la plupart des gens ne compareront probablement pas les deux, ils seront plus que satisfaits de la sensation de la Ring Slim au doigt.

La finition noire mate a l'air super élégante lorsque vous sortez la Ring Slim de la boîte pour la première fois. Cependant, après seulement quelques jours d'utilisation, la bague montrait déjà des rayures légères à la surface et autour des bords (voir la photo ci-dessous). Ce n'est pas inattendu ; on a rencontré des problèmes similaires avec l'Ultrahuman Ring Air. Cependant, considérant qu'on a pris de nombreuses précautions pour éviter que cela ne se produise – notamment en retirant la bague lorsque on devait saisir quelque chose à la salle de sport – c'est dommage que la bague ait montré des signes d'usure si facilement.

On a parlé à l'équipe de relations publiques de Circular, qui a dit : « Ils [Circular] sont conscients que le premier lot de bagues est un peu plus sujet aux rayures, mais ils ont travaillé dessus pour améliorer cela pour le prochain lot de Ring Slim. » Espérons que les futures offres de la Ring Slim incluront également différentes finitions, car on pense que le noir mat est une finition délicate pour ce type de matériel portable connecté.

Le petit logo blanc Circular est un choix de design inattendu sur la Ring Slim. Cela garantit apparemment que vous portez la bague dans le bon sens, avec les capteurs à l'intérieur de votre doigt pour assurer une collecte de données précise, tandis que le logo est positionné à l'extérieur.

À notre avis, le logo blanc dévalorise l'apparence de la bague – et c'est déroutant étant donné qu'il n'apparaît pas sur toutes les images de la bague intelligente dans le matériel promotionnel de Circular, non plus. En fait, lorsque on a partagé une image de la Circular Ring Slim sur nos stories Instagram à son arrivée, on a été contacté par un client préoccupé qui avait précommandé une bague, qui n'avait pas vu le logo blanc auparavant et qui ne l'aimait pas. Preuve que on n'est pas les seuls à penser que le logo blanc ne correspond pas au reste du design de la Ring Slim.

Note du design : 3,5 / 5

Circular Ring Slim : Fonctionnalités

(Image credit: Becca Caddy)

Mesures en temps réel

Des capteurs à foison

L'assistant Kira fait des recommandations intelligentes

La Circular Ring Slim est équipée de capteurs, qu'elle utilise pour suivre et collecter des données vous concernant jour et nuit. Vous pouvez également prendre des mesures en temps réel, y compris la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le SpO2 et l'intensité de l'activité. Comparé à l'Ultrahuman Ring Air et à notre Apple Watch, nous avons trouvé ces données précises.

Une partie unique de l'offre de la Circular Ring Slim est qu'elle peut vibrer. Étonnamment, on n'a pas beaucoup utilisé cette fonctionnalité pendant les tests, même si on l'a trouvée assez cool. Cela nous fait nous demander si ce type de technologie sans écran devrait juste être « passif », un tracker à régler et à oublier, sans toutes les fonctionnalités supplémentaires. Quelque chose entre les deux – une bague intelligente avec des vibrations, par exemple – semblait différent et inutile. Bien sûr, cela dépend probablement des préférences personnelles. De plus, lorsque on a essayé la fonction de vibration comme alarme pour se réveiller le matin, cela a bien fonctionné.

Une autre caractéristique qui distingue la Ring Slim est ce que Circular appelle Kira. Cela est présenté comme une « assistante IA » qui en apprend davantage sur vous au fil du temps pour ensuite offrir des données personnalisés. Cependant, cela n'est pas expliqué particulièrement bien ; on vous dit simplement que pendant 14 jours, la bague se calibre.

Bien sûr, on comprend les raisons d'avoir une période de calibrage, mais Circular a rendu ce processus inutilement confus. Les données étaient rares jusqu'à la fin de la période de 14 jours, et pendant ce temps, on était censé répondre à des questions très longues et compliquées. Avec des explications plus claires et des questions plus simples, cela aurait semblé moins comme si on essayait de résoudre une énigme.

Il est important de noter qu'une fois la période d'étalonnage passée, les informations fournies se sont avérées réellement utiles. Elles comprenaient des suggestions telles que le meilleur moment pour dîner chaque jour et les heures auxquelles il faut éviter de s'exposer à la lumière bleue.

Score des fonctionnalités : 3,5 / 5

Circular Ring Slim : performance

(Image credit: Becca Caddy)

Application déroutante

Problèmes de synchronisation

Seulement 2 jours de batterie

En termes de collecte de données, la Circular Ring Slim a bien performé, collectant des informations sur la fréquence cardiaque, la respiration, la température, les niveaux de SpO2, le sommeil, les pas et bien plus encore.

Par exemple, vous obtiendrez un détail de vos phases de sommeil, votre fréquence cardiaque pendant la nuit et également votre température. Vous obtiendrez aussi des scores cardio lorsque vous faites de l'exercice basés sur votre fréquence cardiaque et les données de VO2, mais vous ne pouvez pas suivre d'exercices spécifiques. Bien que décevant, cela est standard avec les bagues intelligentes. En outre, considérant qu'on retirait la bague à la salle de sport de toute façon pour éviter qu'elle ne soit rayée, on ne pense pas avoir manqué grand chose. On aurait besoin d'un appareil séparé pour cela.

La collecte de données est pour la plupart précise et conforme aux autres trackers, tels que l'Ultrahuman Ring Air et la Apple Watch que l'on porte tout le temps. C'est bon à savoir, puisqu'on avait l'impression que les bagues intelligentes doivent être portées de manière assez spécifique et ne collectent pas les données de manière précise ; mais la Circular Ring Slim a fait du bon travail.

Le seul domaine où elle a parfois eu du mal était le sommeil. Pendant la majorité des nuits, les données que la bague intelligente collectait étaient précises et utiles. Cependant, tout trouble nocturne semblait la perturber. Par exemple, lors d'occasions où l'on se réveille la nuit pendant 15-20 minutes. Généralement on boit un peu d'eau, on lit et on se calme avant de se rendormir, attrapant régulièrement encore quelques heures de sommeil. Cependant, plusieurs fois, la Circular Ring Slim supposait qu'on était debout pour le reste de la journée dès 4 heures du matin et ne se rendait pas compte que l'on retournait dormir.

Plusieurs problèmes majeurs ont affecté l'usure quotidienne et l'utilisation de la Circular Ring Slim, aussi. Celui qui a le plus laissé tomber l'appareil, et nous, était l'autonomie de la batterie. Notez ici que la bague propose deux modes de batterie. Il y a le mode Eco, qui offre un suivi de la fréquence cardiaque mais pas de donnée sur le sommeil. Vous obtiendrez moins de cinq jours de vie de la Ring Slim dans ce mode avant qu'elle ne doive être rechargée. Puis il y a le mode Performance, qui suit tout, y compris les phases de sommeil. Dans ce mode, la bague n'a duré que deux jours avant de nécessiter une charge.

Vous pourriez croire qu'avoir le choix entre deux modes est souhaitable ; cependant, on n'est pas convaincu que quiconque achète une bague intelligente pour 264 € serait jamais satisfait qu'elle fonctionne avec le strict minimum de fonctionnalités. Si vous êtes quelqu'un qui pourrait être satisfait de cela, on suggère d'opter pour un tracker de fitness moins cher à la place. Considérez également que les modèles concurrents offrent une autonomie significativement plus longue sur une seule charge, avec l'Ultrahuman Ring Air qui dure six jours et le Oura Ring (Génération 3) jusqu'à 7 jours.

Dans notre expérience, avec le mode Eco, nous avons passé beaucoup de temps à nous inquiéter de l'autonomie de la batterie et du moment exact où nous devrions charger la bague, ce qui a affecté notre expérience globale. Souvent, nous choisissions de la charger pendant la nuit, mais cela signifiait perdre des données sur notre sommeil. Alors que recharger tous les deux jours pourrait être une pratique standard pour un traqueur avec un écran lumineux comme l'Apple Watch, par exemple, mais nous attendrions plus d'une bague intelligente.

La configuration de la bague était relativement facile, mais nous avons rencontré des problèmes de synchronisation pendant les tests. Cela tendait à se produire le matin, surtout si la batterie était faible ; nous avons vécu deux incidents où nos données de sommeil ne se synchronisaient pas et cela ne réussissait pas pour le reste de la journée.

L'application de la Circular Ring Slim vous présente toutes les données que la bague collecte dans des cercles en haut de l'écran d'accueil, offrant un accès rapide aux statistiques que vous pourriez le plus vouloir voir, comme l'analyse du sommeil et l'analyse de l'énergie – un peu comme le score de "préparation" que vous obtenez d'autres traqueurs. Nous aimons la manière dont ces cercles fonctionnent, mais nous avons rencontré de nombreux autres problèmes avec l'application qui la rendaient frustrante à utiliser. Elle présente un design encombré, la navigation peut être maladroite, et dans certaines zones, le texte compliqué nécessite une refonte.

Par exemple, un jour nous avons atteint un objectif de pas, et l'application nous a dit que nous avions gagné des pièces. Cela était accompagné de la question : "Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier ?" – ce qui sonne déjà un peu étrange. Ajoutez à cela qu'il n'y avait pas d'option pour cliquer pour en savoir plus ni d'explication réelle de ce que cela signifie. Après une bonne nuit de sommeil, l'application a décrit l'expérience comme "correcte" – ce qui, encore une fois, est une façon étrange de décrire le sommeil. Et nous avons déjà mentionné les questions super longues et verbeuses posées pendant le processus de configuration.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres qui ont rendu l'expérience de l'application médiocre ; loin de l'expérience de bien-être premium pour concurrencer des marques comme Oura. En fait, à titre personnel, cela nous dissuaderait probablement de consulter nos données. Heureusement, cela pourrait être une correction relativement facile pour Circular, avec la marque qui porterait simplement plus d'attention à comprendre le parcours que les utilisateurs emprunteront à travers l'application et une refonte du texte.

Performance score: 3 / 5

Carte de score

Swipe to scroll horizontally Catégorie Commentaire Score Valeur Excellent prix, mais pas un rapport qualité-prix spectaculaire compte tenu du manque de fonctionnalités. 3.5 / 5 Design Mince et léger, mais susceptible de se rayer et doté d'un logo d'aspect bon marché. 3.5 / 5 Fonctionnalité Une fonction vibrante et des informations sur l'IA intéressantes, mais des explications insuffisantes. 3.5 / 5 Performance Un bon suivi, généralement précis, mais une faible autonomie de la batterie et une application confuse. 3 / 5

Circular Ring Slim : Faut-il l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous voulez un design fin et léger

Mis à part les problèmes de rayures, le Ring Slim présente un design décent. Il ne se distingue peut-être pas beaucoup des modèles concurrents, mais il tient ses promesses de finesse, de légèreté et de confort - et il est agréable à porter.

Vous êtes prêt à le recharger régulièrement

Si la perspective de devoir recharger l'appareil tous les deux jours ne vous irrite pas, l'anneau circulaire Slim est une proposition attrayante.

Vous voulez une bague intelligente et vous êtes prêt à prendre un risque

S'il s'agit de votre première expérience en matière de bagues intelligentes et que vous souhaitez essayer avant d'investir dans l'appareil "parfait", il s'agit d'une option décente - même si elle constitue davantage une bonne première ébauche qu'un produit fini.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez une expérience sans faille

Trop de choses sont frustrantes à propos de l'anneau circulaire Slim, qu'il s'agisse des risques de rayures ou de l'application mal rédigée. Cet appareil n'offre pas l'expérience fluide et transparente que l'on pourrait attendre.

Vous vous intéressez au suivi du sommeil

Lorsque l'anneau circulaire Slim suivait le sommeil, il le faisait bien, mais des explications mal formulées, une synchronisation incohérente et quelques nuits de suivi imprécis font que ce n'est pas l'option la plus fiable.

Vous voulez que votre matériel technologique soit parfait

Circular promet que la finition noire mate sera bientôt plus durable, mais l'anneau que nous avons testé se raye rapidement et facilement. De plus, selon nous, le logo Circular blanc lui donne un aspect bon marché.

Nous avons testé le Circular Ring Slim pendant six semaines avec un iPhone 14 Pro. Nous avons marché, fait de l'exercice à la salle de sport, travaillé à distance depuis une bibliothèque, puis voyagé en Italie pendant 10 jours. Cela nous a donné l'occasion de le mettre à l'épreuve en dehors de notre routine habituelle.