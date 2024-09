Des chercheurs créent des smartphones rechargeables à la lumière du soleil

Imaginez un monde où votre smartphone se recharge simplement en étant exposé à la lumière du soleil, sans aucun câble ni prise de courant nécessaire.

Depuis longtemps, des chercheurs cherchent à intégrer les énergies renouvelables dans les objets du quotidien, et cette vision futuriste est désormais plus proche de devenir réalité. Une percée technologique pourrait bientôt permettre aux appareils de se recharger directement à travers leur écran.

Une équipe de chercheurs de l'École de génie énergétique et chimique de l'Institut National des Sciences et Technologies d'Ulsan (UNIST) a mis au point des cellules solaires transparentes. Celles-ci peuvent être intégrées aux surfaces vitrées des appareils mobiles, des voitures ou encore des bâtiments, offrant ainsi une manière discrète et efficace de générer de l’énergie à partir du soleil.

Une énergie d'avenir respectueuse de l'environnement

Dirigée par le professeur Kwanyong Seo, l’équipe a développé un module solaire transparent, incolore et ressemblant à du verre. Ce résultat a été obtenu grâce à une conception "tout à l'arrière", qui place tous les composants de la cellule solaire à l'arrière, garantissant ainsi une façade visuellement dégagée. De plus, les chercheurs ont mis au point une technologie de "modularisation sans joint", éliminant les écarts entre les cellules solaires et supprimant la nécessité de fils métalliques opaques, ce qui compromettait jusqu’alors l’esthétique des cellules solaires transparentes.

Le module de 16 cm² de cellules solaires transparentes a atteint une efficacité élevée, avec une transmission lumineuse allant de 20% à 14,7%. Il a réussi à recharger un smartphone en utilisant uniquement la lumière naturelle, prouvant ainsi le potentiel des écrans pour devenir des sources d’énergie.

"Cette étude a fondamentalement résolu le problème esthétique des méthodes de modularisation des cellules solaires existantes grâce à la conception de cette nouvelle structure", ont souligné les chercheurs Jeonghwan Park et le professeur assistant Kangmin Lee. "Elle ouvre la voie à l'utilisation des cellules solaires en silicium transparent dans divers secteurs, des petits appareils électroniques aux vitres de bâtiments et de voitures."

Le professeur Seo a ajouté : "Nous avons ouvert un nouveau chemin pour la recherche sur la modularisation, essentielle à la commercialisation des cellules solaires en silicium transparent. Nous prévoyons de poursuivre nos recherches afin que ces cellules solaires deviennent une technologie clé dans l'industrie des énergies écologiques de demain."

L’étude a été publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).