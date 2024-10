iPhone 16 Pro Max : une recharge plus rapide que jamais

Cette année, Apple a sérieusement amélioré l'autonomie de ses nouveaux iPhones. L'iPhone 16 Pro Max, par exemple, offre l'une des meilleures autonomies du marché, atteignant en moyenne 16 heures lors des tests. Un nouveau rapport a maintenant examiné l'autonomie de l'appareil phare d'Apple sous un autre angle, et les résultats sont tout aussi impressionnants.

Une batterie de tests réalisée par ChargerLAB a passé l’iPhone 16 Pro Max au crible sous différents aspects : température lors de la charge, recharge inversée d’AirPods, compatibilité avec des chargeurs tiers, et bien plus encore. Cependant, les tests les plus intéressants portaient sur la vitesse de charge filaire de l'appareil.

ChargerLAB a mesuré la puissance maximale que le téléphone pouvait atteindre avec une large gamme de chargeurs, qu'ils soient fabriqués par Apple ou par des marques tierces. En comparant les résultats avec ceux obtenus pour l’iPhone 15 Pro Max, il est clair que l’iPhone 16 Pro Max peut tirer beaucoup plus de puissance du même chargeur – dans la plupart des cas.

Par exemple, l’iPhone 16 Pro Max de cette année peut absorber 28,39 watts avec un chargeur Apple de 30W, contre 24,55 watts pour l’iPhone 15 Pro Max, soit une augmentation d’environ 15 %. Lorsqu’un chargeur Apple de 70W est utilisé, le nouveau téléphone peut atteindre 30,15 watts, contre 24,93 watts pour l’appareil de l’an dernier, soit une hausse de presque 21 %. Cela suggère que l’iPhone 16 Pro Max devrait bénéficier d’une amélioration notable de la vitesse de charge par rapport à l’iPhone 15 Pro Max. L’exception concerne les chargeurs de 20W ou moins, où les deux téléphones ont absorbé des puissances quasi identiques.

Dynamiser la première heure

(Image credit: Future / Apple)

Il y a cependant un petit bémol. En utilisant ce même adaptateur de 70W, ChargerLAB a constaté qu'il fallait deux heures et vingt minutes à l’iPhone 16 Pro Max pour passer de zéro à 100 % de batterie. Fait intéressant, ChargerLAB a indiqué que cela était en réalité « bien plus lent » que l’iPhone 15 Pro Max, bien que leur test de l’an dernier ne mentionne pas le temps de charge complet pour cet appareil.

Cela dit, le processus de charge n’est pas linéaire. Avec l’iPhone 16 Pro Max et ce chargeur de 70W, la charge a commencé à 28W pendant les 13 premières minutes, puis est tombée à 22W après 29 minutes, à 15W après 41 minutes. Ensuite, la puissance a chuté à environ 9W après 47 minutes, avant de diminuer lentement jusqu’à presque zéro durant les 90 minutes suivantes.

Cela signifie que même si l’iPhone 16 Pro Max a pris du temps pour atteindre 100 %, c’est dans la première heure que la différence par rapport aux anciens iPhones se fait vraiment sentir. Grâce à sa capacité à atteindre une puissance de charge maximale plus élevée, il devrait obtenir un coup de boost initial bien plus marqué au cours de cette première heure, comparé à un iPhone 15 Pro Max.

Il est intéressant de noter qu’Apple ne fait pas vraiment de distinction entre les deux modèles Pro Max à cet égard. La marque indique que 30 minutes de charge permettent d'atteindre environ 50 % de la capacité de batterie sur l'iPhone 16 Pro Max – exactement comme sur le modèle de l'an dernier.

Cependant, si l’on en croit les tests de ChargerLAB, on pourrait bien remarquer une différence, du moins au cours de la première heure de charge : ChargerLAB indique que l’iPhone 16 Pro Max atteindrait 80 % de batterie après 57 minutes. Si recharger rapidement son iPhone est une priorité, l’iPhone 16 Pro Max pourrait bien valoir la peine d’être envisagé.