MacBook Pro OLED d'Apple prévu pour 2026, suivi du MacBook Air, d'après une rumeur

Le MacBook Pro d'Apple avec OLED apparaîtra en 2026, suivi d'un MacBook Air, à ce qu'on nous dit.

C'est la dernière rumeur en date d'une longue série de bavardages concernant les projets d'Apple en matière d'OLED, et elle émane de l'analyste Jeff Pu (de Haitong Inter national Technology Research).

MacRumors a mis la main sur un mémo d'investisseur dans lequel Pu prédit qu'Apple sortira des modèles OLED MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à un moment donné en 2026.

Comme tout le monde le prévoit maintenant, Pu a également affirmé que le prochain à bénéficier d'une mise à niveau OLED est l'iPad Pro. Apple a apparemment l'intention d'expédier environ 10 millions d'unités de ces tablettes au cours de leur première année d'existence.

M. Pu pense que le MacBook Air sera lui aussi équipé d'un écran OLED, précisant qu'un tel modèle est en cours de développement, mais que le MacBook Pro devrait arriver en premier.

Consensus sur le calendrier de l'OLED

En résumé, l'iPad Pro devrait recevoir l'OLED en 2024, le MacBook Pro en 2026 et le MacBook Air peut-être l'année suivante, en 2027 ? Bien que ce dernier point ne soit pas clairement établi.

Comme indiqué, il existe une véritable armada de rumeurs selon lesquelles Apple va lancer des modèles iPad Pro OLED l'année prochaine, et en ce qui concerne les spéculations sur le MacBook Pro, l'idée que ces ordinateurs portables devraient bénéficier de l'OLED en 2026 a été avancée par d'autres sources.

Bien que récemment, la possibilité que cette date soit reportée à 2027 ait été mentionnée - et lorsque nous parlons de plans qui s'étendent sur plusieurs années, il est toujours possible que les choses changent. (En effet, il est toujours possible qu'Apple change d'avis et suive une autre voie - qui sait).

L'arrivée du MacBook Air avec OLED en 2027 correspond également à une fuite récente qui prétend la même chose - et que différents modèles d'iMac OLED arriveront plus tard dans l'année, bien que Pu ne le mentionne pas.

Ainsi, l'image globale est celle d'une cohérence en cours de formation sur le calendrier OLED d'Apple, mais comme mentionné, les choses pourraient changer même s'il s'agit du plan actuel. En résumé, en dehors de l'iPad, il faudra attendre longtemps avant que l'OLED n'arrive sur les ordinateurs portables d'Apple.

Si les moniteurs OLED sont de plus en plus populaires (ils figurent d'ailleurs dans notre liste des meilleurs écrans de jeu, offrant une qualité d'image époustouflante), le risque de brûlure reste un problème. C'est davantage un problème sur un écran de PC avec beaucoup d'éléments statiques constants (sur le bureau), par opposition à une télévision OLED - et cela pourrait faire partie de la prudence d'Apple, peut-être, en ce qui concerne la meilleure façon d'atténuer de tels dangers.