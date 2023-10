Le MacBook Pro avec OLED, ça vous tente ? Mauvaise nouvelle...

Le passage d'Apple à un écran OLED pour son MacBook Pro fait depuis longtemps l'objet de rumeurs, et une nouvelle est arrivée, mais elle ne plaira pas à ceux qui souhaitent que l'on s'éloigne du mini-LED.

Ross Young, qui dirige la société de recherche Display Supply Chain Consultants, et qui est considéré comme une source fiable sur la scène Apple, nous dit qu'un MacBook Pro avec OLED n'apparaîtra pas avant 2026 ou 2027.

Young a révélé cette dernière prédiction - il faut être prudent, comme toujours, surtout avec les prévisions à long terme - lors d'un webinaire avec Bloomberg (comme l'a signalé MacRumors). Si elle s'avère exacte, nous sommes à trois ou quatre ans d'un écran OLED pour le MacBook Pro.

Auparavant, Young prévoyait que l'OLED ne serait pas réalisé pour ces ordinateurs portables avant 2026, et bien que techniquement, cette affirmation ait été maintenue ici, il n'y avait aucune mention de 2027 comme une possibilité auparavant. La date d'arrivée prévue par la rumeur a donc été repoussée d'un an (potentiellement).

Young a également mentionné à nouveau que les modèles d'iPad Pro seront équipés de la technologie OLED l'année prochaine.

Analyse : Une entrée en scène en 2027 semble-t-elle plus probable aujourd'hui ?

Ce qui est intéressant, c'est que cela rejoint les spéculations sur le MacBook Pro avec OLED que nous avons entendues ailleurs il n'y a pas si longtemps. Notamment la rumeur d'Omdia (un autre cabinet d'études de marché) qui affirmait que l'OLED n'arriverait pas sur les MacBook Pro d'Apple avant 2027, précisant que l'on s'attendait auparavant à un lancement en 2026, mais que cette date avait été repoussée.

Young ne dit pas cela, mais le passage d'un lancement en 2026 à une sortie en 2026 ou 2027 suggère clairement qu'il est possible que nous devions attendre quatre ans pour l'OLED.

Cela sera décevant pour certaines personnes qui sont pointilleuses avec leurs écrans, et qui critiquent les panneaux mini-LED actuels pour des problèmes de qualité d'image (tels que la clarté et le blooming). Oui, ces critiques existent, mais n'oubliez pas que les écrans sont un domaine assez subjectif par nature, et qu'il s'agit en fait de pinaillage. Dans nos critiques des MacBook Pro 14 pouces (2023) et MacBook Pro 16 pouces (2023) actuels, nous faisons l'éloge de l'écran (en concluant qu'il s'agit du meilleur écran sur un ordinateur portable, en fait).

Bien sûr, un écran OLED reste une perspective excitante et présente des avantages évidents, notamment en termes de contraste (avec des noirs plus sombres et plus vrais, comme sur les meilleurs téléviseurs OLED) et de luminosité. Cela dit, Apple améliorera évidemment la technologie mini-LED, et les dernières rumeurs à ce sujet indiquent que l'écran de nouvelle génération offrira une luminosité 10 % plus élevée. (Bien qu'il semble que l'objectif ne soit pas d'augmenter le niveau de luminosité, mais de le maintenir au même niveau et d'utiliser le gain d'efficacité pour améliorer encore l'autonomie de la batterie - nous verrons bien).

Dans un avenir proche, cependant, il semble que nous devrons nous contenter de petites améliorations de la qualité de l'écran, avant que le grand changement OLED n'arrive, peut-être après une longue période d'attente.

Il est intéressant de noter que nous pourrions voir de nouveaux MacBook Pros avant la fin de l'année (avec l'amélioration mini-LED mentionnée), selon une autre rumeur, mais nous doutons que cela se produise vraiment. Néanmoins, il semble bien qu'Apple lancera un nouveau Mac très bientôt (c'est-à-dire dans le courant du mois).