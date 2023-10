Apple lancerait un nouveau Mac en octobre - ou peut-être plusieurs

Selon de nouvelles rumeurs, il semblerait qu'Apple ait un nouveau Mac en réserve, prêt à être dévoilé au monde entier dans le courant du mois.

Cette information provient de MacRumors, qui a sollicité une source lui affirmant qu'Apple commencera probablement à accepter de nouveaux modèles pour les échanges ce mois-ci. Cela pourrait indiquer la sortie d'un nouvel appareil dans le courant du mois d'octobre.

En effet, l'histoire nous montre que les reprises des MAC se déroulent généralement avant la sortie d'un prochain modèle, en vue d'obtenir un crédit pour l'achat d'un nouveau produit Apple.

Les similitudes s'expliquent par le fait qu'Apple a déjà procédé à des changements similaires pour les reprises au mois de juin, en acceptant de reprendre plusieurs nouveaux Mac, parallèlement au lancement de nouveaux modèles d'Apple (dont le MacBook Air 15 pouces, de très grande taille).

En juin dernier, un certain nombre de nouveaux appareils étaient concernés par l'éligibilité à la reprise, et cette fois-ci, les projets d'Apple sont apparemment plus modestes, ce qui indique que les lancements d'octobre se feront à plus petite échelle - peut-être même avec un seul appareil.

Quel(s) Mac(s) pourrait(ent) être en ligne ?

Comme toujours avec les rumeurs, il convient d'être prudent et de ne pas les prendre pour argent comptant, même si MacRumors est une source d'information généralement fiable pour tout ce qui touche à Apple, et qu'il précise bien qu'il s'agit d'une source digne de confiance.

Cependant, même si les rumeurs sont exactes et qu'Apple planifie bel et bien cette opération, rien ne dit qu'elle sera concrétisée. (Bien que dans cette hypothèse, la fin du mois soit un délai assez serré, si bien que toute annulation ou tout changement de plan se ferait certainement à la dernière minute).

MacRumors estime que le (ou les) nouveau(x) Mac pourrait(ent) arriver dès la mi-octobre, ce qui signifie que les opérations de reprise sont imminentes, si elles ont lieu, bien entendu.

S'il s'agit d'un nouvel ordinateur Apple, quel est le candidat le plus susceptible d'arriver dans les rayons ? C'est un choix difficile à faire, mais quelle que soit la machine destinée à figurer dans notre liste des meilleurs Mac, elle sera probablement équipée d'une puce M3.

Mark Gurman, toujours présent dans les fuites d'Apple, a déjà déclaré qu'Apple pourrait lancer un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro de la même taille ou un nouvel iMac 24 pouces en octobre - ou peut-être même les trois ?

Cependant, comme l'a souligné la source qui s'est adressée à MacRumors, les plans de lancement pour ce mois-ci sont probablement plus modestes, et un seul produit semble être le pari le plus raisonnable. D'après ce que nous avons entendu ailleurs, il n'y aura peut-être pas de nouveau MacBook en 2023, donc par élimination, l'iMac 24 pouces pourrait être le lancement de produit le plus probable d'Apple en octobre.

Un Mac mini équipé d'une puce M3 est également dans les cartons, mais il n'est pas prévu pour tout de suite, et on dit qu'il n'apparaîtra pas avant l'année prochaine.