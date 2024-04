Mac M4 : Apple veut rattraper son retard dans la course à l'IA

Apple pourrait lancer sa prochaine génération de processeurs internes dès cette année, mettant à jour son matériel informatique jusqu'en 2024 et 2025 avec des puces M4 - qui devraient offrir une grande avancée vers les capacités d'IA.

Mark Gurman, une fuite fiable d'Apple, rapporte que ces nouveaux Macs potentiels arriveraient à un "moment critique [car] les ventes de Mac ont chuté de 27 % au cours de la dernière année fiscale". Gurman suggère que le nouveau silicium interne est sur le point d'être produit et que la puce M4 se déclinera en trois variétés (ce qui n'est pas surprenant, étant donné l'existence des puces M3 Pro et M3 Max). Il affirme que les nouvelles puces seront proposées pour tous les produits Mac, y compris le Mac Studio et le Mac Pro.

Les noms de code Donan, Brava et Hidra ont été attribués aux trois variétés de M4 selon les sources anonymes de Gurman. Nous disposons également d'un calendrier de rafraîchissement potentiel qui suggère que l'iMac, le MacBook Pro et le Mac Mini sortiront en premier avec les nouvelles puces mais sans changement de design significatif, suivis par le MacBook Air et le Mac Studio plus tard dans l'année. Le Mac Pro devra peut-être attendre 2025 pour être rafraîchi, mais si ces rumeurs sont fondées, il s'agit d'un délai assez court pour Apple.

Peut-être un peu plus de temps de la part d'Apple ?

Si c'est vrai et qu'Apple s'efforce de résoudre les problèmes avant de nous lâcher la bombe M4, cela signifierait un cycle de vie très court pour la puce M3, étant donné qu'elle n'a été lancée avec les nouveaux modèles iMac et MacBook Pro qu'en octobre 2023. Le MacBook Air M3 n'a été lancé que le mois dernier, si bien que certains utilisateurs pourraient être frustrés qu'Apple aille de l'avant si tôt.

Bien qu'il soit toujours passionnant de voir ce qu'Apple nous réserve, il semble que le géant de la technologie cherche désespérément à rattraper la concurrence pour produire des puces et des ordinateurs axés sur l'IA. Nous connaissons tous la stratégie d'Apple qui consiste à "observer et attendre" plutôt que de plonger directement dans les nouvelles technologies émergentes (comme laisser l'industrie de la RV flotter pendant des années avant de révéler l'Apple Vision Pro), il n'est donc pas surprenant que le fabricant de MacBook soit en retard à la fête de l'IA. Il semble toutefois que l'attente soit terminée et qu'Apple soit prêt à montrer ce que sa nouvelle puce peut faire.

Gurman n'a pas fourni de détails détaillés sur la microarchitecture de la puce M4, mais il est probable qu'elle intègre une unité de traitement neuronal (NPU). Il s'agit d'un processeur dédié à la gestion des charges de travail liées à l'intelligence artificielle, qui contribue à réduire la pression exercée sur le processeur et le processeur graphique de la puce. Les principaux concurrents d'Apple, tels qu'Intel et AMD (et plus récemment la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm), sont tous dotés de nouvelles NPU brillantes, il est donc logique qu'Apple veuille rattraper son retard.

Encore une fois, nous n'avons aucune confirmation de la véracité de ces informations, même si Gurman est une source d'information très fiable. Nous vous conseillons donc de ne pas vous faire trop d'illusions. En ce qui nous concerne, nous espérons que ce n'est pas le cas. Sans vouloir passer pour des rabat-joie, nous venons de recevoir de nouveaux appareils. Pourquoi devrions-nous gaspiller de précieuses ressources pour en acheter d'autres si peu de temps après l'arrivée des puces M3 ?

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous avons besoin d'une technologie qui progresse, c'est inévitable. Il faut seulement espérer que nous passerons un peu plus de temps avec ce que nous avons, afin de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur.