Les propriétaires de Pixel 9 Pro XL signalent des problèmes de charge sans fil et vidéos

Les lancements de smartphones ne se font pas toujours sans heurts, et alors que dans notre test du Google Pixel 9 Pro XL, nous avons attribué 4,5 étoiles sur 5 à l'appareil, il semble que certains utilisateurs soient plutôt moins impressionnés par leur nouveau téléphone Pixel.

Tout d'abord, des problèmes liés au chargement sans fil sont signalés sur les forums d'aide du Pixel Phone (via 9to5Google). Ces problèmes prennent diverses formes, de l'arrêt de la charge au bout de quelques minutes à la production d'une chaleur excessive pendant la charge.

Il y a également des discussions sur Reddit (via Tech Issues Today) sur les bugs de charge sans fil, avec un commentaire de suivi suggérant qu'il s'agit d'un « bug connu » que Google « examine » - bien que nous n'ayons vu aucun mot officiel à ce sujet de la part de Google pour l'instant.

La recharge sans fil peut être moins fiable que la recharge filaire pour diverses raisons, mais ces problèmes semblent aller au-delà - et bien qu'ils n'affectent pas tous les propriétaires de Pixel 9 Pro XL, il semble qu'un nombre assez important d'appareils et/ou de chargeurs ne fonctionnent pas comme ils le devraient.

Prochaine étape : l'inclinaison de la vidéo

Nous n'avons pas remarqué ces problèmes sur nos propres téléphones. (Image credit: Philip Berne / Future)

Le second problème signalé en ligne est un peu plus obscur, et concerne un effet d'inclinaison vidéo indésirable, comme documenté sur Reddit (via Android Authority) : il semble que l'image de la caméra ne reste pas à niveau lorsque certains utilisateurs zooment pendant l'enregistrement vidéo.

Comme pour les bugs de charge sans fil, il est difficile d'estimer à quel point le problème est répandu, mais plusieurs autres propriétaires de Pixel 9 Pro XL ont rejoint le fil de discussion pour dire qu'ils remarquent le même problème avec la caméra.

Il est encore tôt pour ces deux problèmes, nous devrons donc attendre et voir si Google va faire quelque chose sous la forme d'unités de remplacement de produits ou de correctifs logiciels - ou si le Pixel 9 Pro XL n'est pas responsable de ces problèmes après tout.

Pour l'instant, nous nous en tenons à notre critique élogieuse du Pixel 9 Pro XL, mais nous vous tiendrons au courant. L'année dernière, nous avons également constaté des problèmes d'affichage sur le Pixel 8, des couleurs délavées sur le Galaxy S24 et des problèmes de surchauffe sur l'iPhone 15 Pro, de sorte que les bugs post-lancement ne sont certainement pas inédits.

