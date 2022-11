Test des JBL Live Pro 2

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

JBL Live Pro 2: test rapide

JBL est célèbre pour ses produits audio de milieu de gamme qui donnent parfois du fil à retordre à ses concurrents deux fois plus chers. Et la bonne nouvelle c'est que les écouteurs JBL Live Pro 2 ne font pas exception.

Les JBL Live Pro 2 sont les derniers écouteurs sans fil de la marque et les successeurs des JBL Live Pro+. Il y a quelques améliorations notables à signaler, notamment la suppression adaptative du bruit, le couplage multi-appareil et plus d'options de personnalisation maintenant dans l'application.

Ces écouteurs sont très polyvalents et peuvent sans aucun doute prétendre à une place dans notre guide des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless- et nous les y ajouterons prochainement. Grâce à des haut-parleurs dynamiques de 11 mm, le son est puissant, clair et grave. Mais vous pouvez également modifier le son de ces écouteurs grâce à un égaliseur dans l'application et à un grand nombre de préréglages. L'application qui accompagne les écouteurs est agréable à utiliser, avec une belle mise en page et de nombreuses options de personnalisation. Il est surprenant de voir combien de sociétés se plantent dans ce domaine, mais heureusement, ce n'est pas le cas de JBL.

Les écouteurs sont également très beaux, avec un design minimal et des tiges qui ont une finition miroir et un panneau capacitif pour le contrôle gestuel. Nous les avons trouvés très confortables, avec un choix de petits, moyens et grands embouts en silicone qui créent un espace pour que l'ANC puisse vraiment briller. Les écouteurs restent fermement en place, ce qui en fait une option solide pour une utilisation tout au long de la journée et même pour le sport.

À qui ne sont-ils pas destinés ? Les personnes disposant d'un budget plus élevé pourraient vouloir opter pour une paire offrant des performances sonores améliorées en plus de la suppression du bruit, mais il faudra payer beaucoup plus pour obtenir des améliorations notables. Nous n'avons pas non plus été très impressionnés par la qualité des appels, et il y a eu quelques cas de perte de connexion.

Mais pour être honnête, il faut vraiment pinailler pour trouver beaucoup de défauts, car il y a beaucoup de choses appréciables dans ces écouteurs. En fin de compte, les Live Pro 2 de JBL prouvent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une petite fortune pour obtenir un bon son et une excellente réduction de bruit. Bien joué, JBL.

De petits voyants lumineux situés à l'avant du boîtier de charge indiquent (approximativement) la quantité de batterie restante. (Image credit: Future)

Sortie en juin 2022

Prix : 149,99€

Le JBL Live Pro 2 a été lancé en juin 2022 et coûte 149,99€. Nous avons testé les écouteurs bleu foncé - bien qu'ils semblent proches du noir sous certaines lumières - mais ils existent aussi en argent, rose et noir.

Ce prix est tout à fait correct pour une paire d'écouteurs sans fil avec une bonne réduction du bruit. Cependant, il y a de la concurrence dans cette tranche de prix, comme vous pouvez le constater dans notre guide des meilleurs écouteurs abordables. Vous avez le choix entre les Cambridge Audio Melomania 1 Plus, les Beats Studio Buds et les Lypertek PurePlay Z3 2.0, tous des concurrents souvent moins chers encore et tous parmi nos options de milieu de gamme les mieux notées.

À ce prix, les JBL Live Pro 2 restent moins chers que certains des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter aujourd'hui, comme les excellents Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds, qui sont à 179€.

Notez les petits logos JBL au bas des tiges . (Image credit: Future)

JBL Live Pro 2: design

Très comfortable

La norme IPX5 en fait un outil idéal pour le fitness

La finition brillante de la tige est une touche sympathique, mais ne conviendra pas à tout le monde.

Les JBL Live Pro 2 ont un design en forme de tige, adoptant ainsi le look de plusieurs autres écouteurs sans fil sur le marché, comme la gamme Apple AirPods, les Huawei Freebuds Pro 2 et les écouteurs Nothing Ear (1).

Cela ne veut pas dire qu'ils ne se distinguent pas. JBL apporte sa propre vision, plus angulaire, du design. Le corps des écouteurs est fabriqué en plastique mat et une finition brillante est appliquée sur le côté extérieur de la tige. Nous aimons cette touche de brillance et pensons qu'elle ajoute une touche haut de gamme aux écouteurs, même si elle ne plaira pas à tout le monde.

Ces écouteurs sont classés IPX5, ce qui signifie qu'ils sont résistants à l'eau et supporteront un peu de sueur, mais ils ne sont pas totalement étanches et vous ne devez pas les jeter dans l'eau. Ce niveau d'étanchéité est tout de même très bon par rapport à certains écouteurs qui n'ont pas de résistance à l'eau du tout (et même les AirPods Pro 2 n'ont qu'un indice IPX4 " anti-éclaboussures "), mais il n'est pas aussi impressionnant que celui de concurrents comme le Jabra Elite 7 Active, qui a un indice de résistance à l'eau IP57.

Vous trouverez un choix d'embouts S, M et L dans la boîte et nous nous sommes contentés de la plus petite taille. Ils sont incroyablement confortables à porter - en partie grâce au fait qu'ils ne pèsent que 4,8 g chacun - et restent en place pendant des heures.

Pour trouver la bonne taille, l'application propose une fonction appelée " Check My Best Fit ". Elle fait jouer un court extrait de musique pour s'assurer que vous avez une bonne adaptation dans chaque oreille afin de tirer le meilleur parti de l'ANC.

Bien que les JBL Live Pro 2 ne soient pas commercialisés spécifiquement pour le fitness, étant donné qu'ils sont sécurisés et ont un indice IPX5, nous avons décidé de les tester dans quelques scénarios différents. Ils sont restés en place pendant un cours de yoga et un léger jogging de 30 minutes. Ils ne sont peut-être pas idéaux pour les entraînements intenses (le joint qu'ils créent dans votre conduit auditif pourrait être affecté si vous transpirez beaucoup), mais ils se sont bien comportés pendant nos tests.

L'étui de charge JBL Live Pro 2 est suffisamment petit pour tenir dans une poche et pèse 48,4g. Il a un design arrondi, de type pilulier, avec un couvercle à clapet, ce qui, encore une fois, est assez standard pour les écouteurs sans fil True wireless de nos jours. Des aimants maintiennent les écouteurs en place pendant qu'ils se rechargent, et de petites LED situées à l'avant vous donnent une indication approximative de la quantité de batterie restante.

Design et caractéristiques : 4/5

La finition miroir des tiges est superbe, mais elle a tendance à s'effacer. (Image credit: Future)

JBL Live Pro 2: fonctionnalités

Bonne autonomie totale de 40 heures

Une application intuitive

Appairage multipoint

L'autonomie est de 10 heures pour les écouteurs et de 30 heures pour le boîtier de la Live Pro 2, soit 40 heures au total. Ce n'est peut-être pas la meilleure autonomie que nous ayons vue jusqu'à présent pour des écouteurs sans fil, mais c'est assurément un bon résultat dans cette catégorie.

À titre de comparaison, les Sony XM4 haut de gamme ont une autonomie de 8 heures pour chaque écouteur, mais seulement de 16 heures dans l'étui ; les Bose QuietComfort ont une autonomie de 6 heures pour les écouteurs et de 12 heures pour l'étui, et les derniers AirPods Pro 2 d'Apple ont une autonomie de 6 heures pour les écouteurs et de 30 heures pour l'étui.

Mais certains modèles de milieu de gamme offrent des caractéristiques similaires à celles du JBL Live Pro 2, comme le Cambridge Audio Melomania 1 Plus, qui offre 9 heures avec les écouteurs et 41 heures dans l'étui, et la batterie exceptionnelle du Lypertek PurePlay Z3 2.0, qui offre 10 heures avec les écouteurs et 70 heures avec l'étui.

L'une des caractéristiques les plus agréables à utiliser du JBL Live Pro 2 est l'application qui l'accompagne. Il est surprenant de voir combien de marques de technologie audio créent de bons écouteurs, puis les laissent tomber avec une application incapable de les présenter sous leur meilleur jour. Ce n'est pas le cas ici.

Le jumelage avec votre téléphone est incroyablement simple. Le Bluetooth se synchronise en quelques secondes et l'application est connectée moins d'une minute plus tard. Dans l'application, vous voyez les écouteurs en haut avec des niveaux indiquant le niveau exact de la batterie. Il y a ensuite une section dédiée à l'ANC, une autre avec l'égaliseur, une section Gestes pour les apprendre et les modifier et un curseur VoiceAware, contrôlant le volume de votre voix lors des appels.

D'autres paramètres sont également disponibles ici, comme un test d'ajustement, la fonction "Trouver mes écouteurs", le mode d'économie d'énergie et les paramètres de l'assistant vocal et des messages vocaux. C'est parfait d'avoir autant de fonctionnalités regroupées et présentées d'une manière simple et efficace dans l'application.

Les écouteurs eux-mêmes sont dotés d'un panneau tactile situé dans la tige, qui vous permet de les contrôler par des gestes. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver le système de réduction des bruits en tapant sur la tige gauche ou en tapant et en maintenant la pression pour activer Siri. Tous ces éléments sont personnalisables, du moins jusqu'à un certain point. Vous ne pouvez pas décider quels gestes font quoi, mais vous pouvez sélectionner ceux qui ont la priorité sur chaque écouteur.

Comme toujours, il a fallu un peu de temps pour s'habituer à ces gestes et, bien qu'ils soient généralement réactifs, nous avons parfois remarqué un léger retard, de quelques secondes seulement. Ce n'était pas un problème pour contrôler la musique, mais nous avons manqué un appel lorsque les boutons ne répondaient pas tout de suite.

Fonctionnalités : 4/5

JBL Live Pro 2 : qualité du son

Réduction du bruit très impressionnante

Nombreuses options de personnalisation

Pas les meilleures performances sonores du marché

La réduction du bruit est la véritable star du show ici. En fait, nous dirions que ces écouteurs à réduction de bruit sont parmi les meilleurs du marché, surtout à moins de 150 €. Pour obtenir une expérience ANC nettement meilleure, il faut souvent payer le prix fort, c'est-à-dire bien plus de 200 € .

La suppression du bruit s'est avérée efficace dans une toute série d'environnements. Lors d'un voyage en métro avec des passagers bruyants et des bruits de train, les bruits étaient étouffés. Pas complètement, mais de manière très convaincante. Dans un environnement de bureau avec des voix et des bruits ambiants, il y avait presque un silence sinistre. Si vous travaillez dans un bureau, si vous faites régulièrement la navette ou si vous aimez simplement l'immersion profonde et le silence paisible d'un excellent système ANC, ces écouteurs sont un très bon choix.

La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier certains paramètres ANC. Vous pouvez activer et désactiver l'ANC adaptatif, ce qui signifie que le niveau d'ANC s'ajuste en fonction du niveau de bruit environnant. En passant d'une station de métro très fréquentée à une rue plus calme, nous avons constaté que cela fonctionnait remarquablement bien. Vous trouverez également dans l'application la compensation des fuites, la compensation du canal auditif et un test du canal auditif, qui contribuent tous à la merveilleuse expérience de réduction du bruit.

La fonction Ambient Aware est un autre paramètre qui désactive le système ANC, fournissant toujours un son clair mais permettant d'entendre la plupart des sons autour de vous. Il y a aussi TalkThru, spécialement conçu pour les personnes qui ont besoin d'avoir une conversation avec les écouteurs dans les oreilles, comme Ambient Aware mais en réduisant le volume du son, ce qui est idéal pour les employés de bureau.

La qualité sonore offerte par ces écouteurs est impressionnante pour le prix. Il y a un bon équilibre sur toute la gamme et une scène sonore assez large, surtout lorsque le volume est élevé. Ils gèrent remarquablement bien les basses et les voix sont, pour la plupart, claires. Il y avait une certaine richesse de détails, mais pas au même niveau que les meilleurs écouteurs de leur catégorie, comme les AirPods Pro 2 d'Apple.

Dans l'égaliseur, il y a des préréglages que vous pouvez activer, comme Jazz, Vocal et Bass, et tester comment la courbe change lorsque vous les sélectionnez. Nous n'avons pas pu faire la différence entre certains d'entre eux, mais les basses ont été nos préférées ; en jouant Where is My Mind des Pixies et en passant de Vocal à Bass, nous avons obtenu un gain de puissance significatif.

Les préréglages devraient convenir à la majorité des gens mais vous pouvez également personnaliser vos propres réglages sur 10 bandes allant de 32 Hz à 16 kHz en faisant simplement glisser des points et en enregistrant les résultats pour créer votre propre préréglage. Il y a de la place pour un grand nombre d'entre eux, nous avons joué avec six et n'avons pas atteint de limite.

Bien que nous ayons adoré le son proposé ici, nous pensons que les audiophiles pourraient en vouloir davantage - plus précisément, plus de clarté et de détails, ainsi qu'une scène sonore plus large et un son plus riche. Mais la plupart des gens seront satisfaits de ces écouteurs, surtout si vous pouvez modifier le son et définir vos propres préréglages.

La qualité des appels était bonne, mais pas excellente. Le microphone n'a pas séparé notre voix du son ambiant autant que nous l'aurions souhaité. On nous entendait quand même assez bien, mais vous trouverez des appels plus clairs avec d'autres écouteurs, notamment les Sony XM4. Il y a également eu quelques problèmes de connectivité, avec des appels interrompus, mais pas fréquemment.

Qualité du son : 4/5

La finition brillante des écouteurs JBL se démarque et donne un design élégant et raffiné. (Image credit: Future)

JBL Live Pro 2 : rapport qualité-prix

Un excellent système ANC pour le prix.

Vous aurez du mal à trouver mieux à ce tarif.

Vous devrez payer plus cher pour obtenir une amélioration notable.

Les écouteurs sans fil JBL Live Pro 2 se distinguent à presque tous les égards. La suppression du bruit est particulièrement bonne et adaptative, ce qui les rend parfaits pour les environnements bruyants et les déplacements quotidiens. Le son est bon, la personnalisation de l'égaliseur est excellente et, même si la qualité des appels pourrait être meilleure, la plupart des gens ne le remarqueront pas, à moins d'en faire régulièrement.

Il y a de nombreux écouteurs concurrents dans cette gamme de prix qui offrent certaines caractéristiques clés, telles qu'une autonomie légèrement supérieure et un design plus minimaliste. Mais pour obtenir des écouteurs de meilleure qualité avec une annulation du bruit qui représente une amélioration considérable par rapport à ces JBL, vous devrez payer plus cher.

Rapport qualité-prix : 5/5

JBL Live Pro 2 : devriez-vous l'acheter ?

Swipe to scroll horizontally JBL Live Pro 2 Catégories Commentaires Note Design Ils sont confortables et résistants à l'eau, bien que la finition miroir ne soit pas forcément au goût de tous. 4/5 Fonctionnalités Une très bonne application compagnon et une bonne autonomie. 4/5 Qualité du son L'ANC est roi ici, mais la qualité du son n'est pas en reste. 4/5 Rapport qualité-prix Vous pouvez trouver mieux en termes de son, mais pour plus cher. 5/5

Achetez-les si...

Vous voulez un design élégant qui se remarque Le design minimal et la finition miroir donnent à ces écouteurs de milieu de gamme un aspect beaucoup plus haut de gamme qu'ils ne le sont en réalité.

L'ANC est important pour vous, surtout lorsque vous faites des déplacements. L'annulation du bruit dans ces écouteurs est excellente, ce qui signifie que si l'ANC est une priorité et que vous avez besoin de réduire le bruit souvent, ils sont une excellente option.

Vous avez un budget de milieu de gamme Si vous ne pouvez absolument pas dépasser ce prix, alors ces écouteurs en valent la peine. Ils sont bien au-dessus de leur catégorie pour ce qui est de l'ANC.

Ne les achetez pas si...

Vous voulez le meilleur son possible Les JBL ont un excellent son, mais les audiophiles qui veulent la meilleure qualité sonore possible trouveront de meilleures performances ailleurs.

Vous n'aimez pas le design "tête de brosse à dents". De nos jours, de nombreux écouteurs sans fil ont une tige (grâce à l'omniprésence des AirPods d'Apple), mais beaucoup n'en ont pas, alors faites le tour du marché si vous voulez un style plus arrondi ou en forme de goutte.

Vous passez beaucoup d'appels La qualité des appels dans le JBL Live Pro 2 est bonne, mais si vous passez souvent des appels, vous voudrez probablement des écouteurs un peu plus fiables et clairs.

