Test des Jabra Elite 7 Pro

Les Jabra Elite 7 Pro offrent de nombreuses fonctions haut de gamme (comme la recharge sans fil et l'étanchéité IP57) à un prix inférieur à celui de la concurrence dans son ensemble. Ce qui définit ces écouteurs True Wireless comme un excellent achat, même si la scène sonore et la suppression du bruit s’y avèrent plus timides que chez d’autres champions du sans fil.

Les Jabra Elite 7 Pro en résumé

Cherchant sans aucune lassitude à vous fournir les meilleurs écouteurs sans fil qui puissent vous accompagner au quotidien, Jabra propose aujourd’hui les Elite 7 Pro et leurs alternatives sportives, les Elite 7 Active. La série 7 reprend ainsi le flambeau des Elite 85t, mais avec un prix légèrement plus abordable.

A moins de 200 €, les Jabra Elite 7 Pro se situent dans la branche des écouteurs sans fil de milieu de gamme. Pour autant, de nombreuses caractéristiques de la série 7 rivalisent ou surpassent les propositions haut de gamme les plus récentes.



Ces écouteurs ont été conçus dans un souci de confort et de commodité. Le boîtier de charge compact permet de gagner beaucoup du temps, et les écouteurs moulés dans un socle léger donnent presque l'impression de disparaître lorsqu'ils sont portés. Sans faire de compromis sur leur robustesse.

L'impressionnante norme IP57 rend ces écouteurs plus étanches que les Sony WF-1000XM4 ou d'autres concurrents plus premium.

Les audiophiles trouveront ici un ensemble complet de contrôles personnalisés via l'application compagnon MySound+ de Jabra, leur permettant d’activer à leur guise les options de suppression du bruit et de son ambiant.

Dès leur sortie de l'emballage, les Elite 7 Pro produisent un environnement sonore, composé de basses et de médiums dominants - toutefois, vous pouvez ajuster ce rendu grâce à l’égaliseur inclus dans l'application. Le son n'est pas très spacieux, délivrant une sortie comprimée qui ressemble à la signature audio des écouteurs Beats.

Bien que l'annulation active du bruit (ANC) reste décente sur les Elite 7 Pro, elle n’égale ni ne surpasse la technologie développée par Sony ou Bose. En revanche, la qualité d’émission comme de réception des appels téléphoniques se révèle excellente. Elle peut compter sur un réseau de quatre microphones travaillant de concert avec des capteurs de conduction osseuse.

L'autonomie se montre particulièrement solide malgré la petite taille de la batterie, avec 30 heures de lecture dispensées au total (8 dans les écouteurs et 22 dans l'étui) - lorsque le système ANC est activé. La série Elite 7 supporte la dernière norme Bluetooth 5.2, mais fait l’impasse sur les codecs haute résolution. Tandis que la prise en charge du Bluetooth Multipoint est annoncée pour janvier 2022.

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 7 Pro ont été lancés en même temps que leurs homologues Elite 7 Active en octobre 2021, au prix conseillé de 199,99 €. Ils sont disponibles dans les configurations de couleur Titanium Black, Black ou Gold Beige.

Il s'agit d'un tarif assez compétitif pour des écouteurs sans fil True Wireless dotés d'une fonction de suppression du bruit et d'une solide autonomie. En comparaison, les Sony WF-1000XM4, leader du marché, ont été commercialisés 80 € plus cher. Quoiqu’à l’heure actuelle, leur coût a considérablement baissé et se rapproche de celui des nouveaux écouteurs de Jabra.

Design et commandes

Résistance à la poussière et à l'eau (IP57)

Légers, confortables et sûrs

Excellentes commandes et possibilités de personnalisation

Les écouteurs Jabra eux-mêmes comptent parmi les plus compacts que nous ayons examinés, avec leur forme légère et sculptée qui s'adapte confortablement et solidement à nos oreilles. Selon la société, la forme interne des écouteurs a été conçue "à partir des données de 62 000 scans d'oreilles". Ils sont livrés avec trois paires d'embouts de tailles différentes pour faciliter encore plus leur adaptation.

Les trois options de couleurs sont relativement discrètes et élégantes. Le boîtier et les écouteurs sont dotés d'un minimum de fioritures, à l'exception du logo Jabra et d'une subtile teinte bicolore qui différencie les boutons du corps.

Le boîtier de charge présente une esthétique tout aussi raffinée, et sa taille apparaît comparable à celle du modèle WF-1000XM4 de Sony, mais avec un poids légèrement supérieur. Grâce à sa forme trapue et à ses parties aplaties sur la base et le sommet, ce boîtier ne risque pas de basculer accidentellement d’une table ou d’un bureau.

En ce qui concerne leurs capacités d'étanchéité, les Elite 7 Pro possèdent un avantage certain sur leurs rivaux plus coûteux. Les écouteurs sont classés IP57, ce qui signifie qu'ils s’avèrent globalement bien protégés contre l’incrustation des poussières et qu'ils peuvent être immergés à une profondeur d'un mètre pendant une demi-heure.

En pratique, cela signifie que vous n'aurez pas à craindre que les écouteurs soient endommagés par la sueur, une forte pluie ou une chute dans une flaque d'eau. En comparaison, les Sony WF-1000XM4 n'affichent qu'un indice IPX4, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés contre la poussière, seulement face aux éclaboussures.

L'application compagnon Sound+ de Jabra est incroyablement intuitive et concède un grand degré de contrôle et de personnalisation des Elite 7 Pro. L'application peut effectuer un test pour s'assurer que les écouteurs demeurent correctement ajustés à la taille actuelle de l'embout. Tout en personnalisant le niveau de suppression du bruit pour qu'il réponde toujours à votre propre confort (et non à une moyenne lambda).

Sound+ comprend aussi un menu de contrôle complet pour configurer les boutons des écouteurs gauche et droit - ce qui est malheureusement limité chez la plupart des concurrents. Ce menu vous permet de sélectionner exactement ce qu'une simple, double ou triple pression réalisera pendant la lecture d'un média, ou encore après la réception d'un appel entrant.

Parmi les paramètres proposés, on trouve l'option permettant de mettre simultanément en sourdine (mais pas en pause) tout média en cours de lecture lorsque le mode transparence est activé. Il s'agit d'une fonction que nous avons rarement testée dans divers modèles d'écouteurs, mais qui s’avère une véritable aubaine pour les écouteurs qui en sont dotés. Dans la grande majorité des situations où vous souhaitez rester attentif à votre environnement, il convient de limiter le volume de la musique ou du podcast diffusés.

Les boutons eux-mêmes ne sont pas tactiles et capacitifs, mais offrent plutôt une activation par clic souple, ce qui correspond, selon nous, à un équilibre parfait. Cela signifie que vous n’activerez aucune fonction par accident, en essayant d’ajuster vos oreillettes dans le conduit auditif. Et il ne sera pas nécessaire, non plus, d’appuyer trop fort pour déclencher une action - ce qui peut abîmer justement ledit conduit auditif.



Si les commandes physiques ne sont pas votre tasse de thé, ces écouteurs intègrent Amazon Alexa et Google Assistant. Ces derniers bénéficient d'un niveau de configurabilité similaire à celui des autres commandes des Jabra Elite 7 Pro.

Performances audio et annulation active du bruit

Basses et aigus trop forts

L'égaliseur est pratique

L'ANC existe, mais ne vous épatera pas

Dans le profil audio par défaut, le son est fortement écrêté. A la fois écrasant et parfois rauque dans les basses fréquences tout en apparaissant amplifié et parfois cassant dans les aigus. Tout cela réduit la clarté des médiums.

Vous pouvez utiliser ce que Jabra appelle un profil auditif MySound, qui personnalise la réponse en fréquence après avoir effectué un bref test (1 minute). Bien que nous admirions ce type d'inclusion et que nous ayons remarqué un changement subtil dans la bonne direction après avoir activé ce mode, cela n'a pas équilibré le profil autant que nous l'espérions. Pour être juste, l'utilité de cette fonction variera d'un auditeur à l'autre en raison de son caractère personnalisable.

L'application comporte en outre un égaliseur à cinq bandes, qui vous permet d'ajuster encore plus la signature audio à votre goût. Cela a certainement octroyé un remède décent au profil standard, rectifiant presque entièrement le problème. Néanmoins, nous avons constaté que même cette couche supplémentaire, si fine soit-elle, ne pouvait pas changer la donne à 100%.

Comme c'est le cas avec de nombreux appareils audio intra-auriculaires, la musique est diffusée de manière assez comprimée, avec moins de sensation d'espace que sur un casque supra-auriculaire. Ceci dit, cette expérience prend idéalement avec certains genres musicaux comme l'électro et le hip hop - si vous êtes un fan du son percutant offert par les écouteurs Beats, alors vous devriez trouver votre bonheur ici.

Tout cela ne veut pas dire que la qualité audio est mauvaise - il n'y a aucun signe de distorsion, même à des volumes élevés, et on ne peut nier que la présence et l'impact de la signature sonore excitent certains genres à forte teneur en basses - mais ceux qui recherchent un son plus neutre devront sans doute regarder ailleurs.

Les performances en matière de suppression du bruit sont à la hauteur de la proposition audio globale, c'est-à-dire qu'elles répondent présent sans recevoir les félicitations du jury. S'ils gèrent assez bien les bruits statiques, les sons plus sporadiques ne sont pas trop filtrés et le résultat final affiche une diminution considérable des perturbations indésirables, mais pas leur élimination.

Cela dit, même lorsque le système ANC n'est pas activé, l'isolation passive de ces écouteurs se montre meilleure que celle de la plupart des concurrents grâce à l'ajustement serré et profond des embouts et à leur forme sculptée.

Il y a une échelle coulissante dans l'application qui vous permet d'ajuster le niveau de l'ANC, mais nous avons senti que la pression dans les réglages supérieurs se révélait quelque peu inconfortable et rapidement fatigante. Comme on peut s'y attendre, il y a aussi un mode transparence qui admet les sons externes si vous le souhaitez.

La qualité audio l'ANC doivent être considérées en tandem avec le prix inférieur de ces écouteurs. Ils ne vont pas battre des poids lourds comme les écouteurs phares de Sony ou de Bose sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques, mais les deux fonctions fonctionnent très bien pour une facture plus accessible.

Les Elite 7 Pro excellent pour ce qui est de la qualité des appels. Grâce à une combinaison liant quatre microphones externes à la conduction osseuse, votre voix se veut toujours parfaitement captée lors des conversations téléphoniques. S’il y a du vent, le bruit ambiant est gommé (du fait des capteurs à conduction osseuse).

Comme pour tous les écouteurs sans fil, la distance entre votre bouche et les microphones signifie qu'ils ne seront jamais aussi bons que ceux employés dans un casque supra-auriculaire (ou, bien sûr, en parlant directement face à votre téléphone). Pourtant, ces écouteurs n’ont pas à rougir sur ce terrain.

Autonomie et connectivité

8 heures + 22 dans l'étui (avec ANC activée)

Boîtier de recharge sans fil Qi

Support Bluetooth 5.2

Le niveau d’autonomie des petits écouteurs Jabra est plutôt remarquable en comparaison du segment haut de gamme. Avec 8 heures de lecture - incluant l’ANC - depuis les écouteurs eux-mêmes et 22 heures supplémentaires dispensées par le boîtier, ce qui porte le total à 30 heures d’écoute. À titre de comparaison, les WF-1000XM4 de Sony bénéficient de 8 heures de lecture avec ANC activée et de 16 heures supplémentaires via le boîtier.

De plus, ledit boîtier offre une charge rapide : cinq minutes d'utilisation de l'étui permettent aux écouteurs de fonctionner pendant une heure complète. Vous pouvez recharger l'étui avec son port USB-C ou, si vous avez perdu votre câble, par le biais d’un tapis de charge compatible Qi - une fonctionnalité généralement réservée aux options plus onéreuses.

Les Elite 7 Pro prennent en charge la dernière version Bluetooth 5.2, ce qui signifie une plus grande stabilité de la connexion, un streaming audio simultané vers l'oreille gauche et l'oreille droite, et une meilleure optimisation de l'alimentation (contribuant à l'autonomie confortable susmentionnée).

Bien que les écouteurs ne disposent pas de codecs haute résolution comme atpX ou LDAC, la prise en charge de SBC et AAC sera suffisante pour la plupart des auditeurs qui utilisent des plateformes de streaming telles que Spotify ; l'audio est déjà compressé pour les débits binaires pris en charge par ces deux codecs.

Vous ferez également sans la connectivité Bluetooth Multipoint, qui permet une connexion simultanée et une commutation transparente entre deux appareils, Jabra promet qu'elle sera disponible dès janvier 2022. Si cette fonctionnalité est cruciale pour vous, vous voudrez peut-être patienter jusqu'à cette date.

Faut-il acheter les Jabra Elite 7 Pro ?

Achetez-les si...

Vous recherchez des écouteurs solides à un prix abordable

Pour leur prix, les Elite 7 Pro offrent une excellente expérience sans fil, avec des fonctionnalités telles que le chargement sans fil et la résistance aux intempéries - que l'on trouve généralement sur des modèles beaucoup plus chers.

Vous n’aimez pas recharger vos écouteurs

Avec un total de 30 heures dispensées entre les écouteurs et le boîtier de charge, ces écouteurs ont plus de chances de survivre à de longues périodes sans prise secteur à proximité. Cette endurance peut être encore rallongée lorsque le système ANC est désactivé.

Vous avez les oreilles fragiles

Les écouteurs Elite 7 Pro sont parmi les plus petits que nous ayons rencontrés, et grâce à leur légèreté et à leur conception sculptée, ces écouteurs sont globalement très confortables. Bien entendu, il faut savoir que toutes les oreilles ne sont pas égales et que l'expérience peut varier d'une personne à l'autre.

Ne les achetez pas si...

Vous appréciez davantage les scènes sonores équilibrées

Bien qu'il s'agisse d'un sujet plutôt subjectif, le profil audio de ces écouteurs n'est pas plat, et l'égaliseur de l'application ne permet pas de remédier aux médiums insistants. Les WF-1000XM4 de Sony offrent une plus grande clarté générale et une meilleure séparation des fréquences.

Il vous faut le meilleur système antibruit du marché

Pour cela, nous vous orienterons directement vers les Bose QuietComfort Earbuds. Les Elite 7 Pro de Jabra font un travail décent, mais si la raison principale pour laquelle vous achetez des écouteurs sans fil est leur technologie ANC, alors ils ne peuvent pas lutter face à ces poids lourds.