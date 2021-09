Test des Jabra Elite 3

Les Jabra Elite 3 sont les premiers écouteurs sans fil d’entrée de gamme proposés par Jabra. Ils manquent quelque peu de raffinement et de certaines fonctionnalités clés des paires plus chères de la marque. Mais ils restent fiables et accèdent à la plupart de vos requêtes usuelles.

Les Jabra Elite 3 en résumé

Jabra est un nom bien établi dans le monde de l'audio, avec de nombreux produits arrivant régulièrement sur le marché. Les Jabra Elite 3 constituent la première incursion de la société dans le monde des écouteurs sans fil True Wireless à moins de 100 €. Et cela se voit. On a l'impression que quelques détails et caractéristiques clés ont été laissés de côté en comparaison des autres champions de l’entreprise.

Avec les Jabra Elite 3, vous savez exactement ce que vous allez obtenir : une qualité audio, un ajustement et une autonomie décents. Tout est correct, mais rien n'est exceptionnel. Les fonctions supplémentaires, telles que l'annulation active du bruit (ANC) ou même un égaliseur personnalisable, ne sont pas présentes.



Les écouteurs s’avèrent agréables à porter grâce à leur forme arrondie et à des embouts souples. Nous apprécions également l'implémentation de boutons physiques, qui permettent de contrôler plus facilement le volume ou le zapping de vos pistes audio. Le boîtier de charge, en revanche, est uniquement filaire et sa conception plastique se veut légèrement décevante. Même à ce prix.

(Image credit: Future)

Alors que la suppression active du bruit est remarquable par son absence, les Elite 3 imposent la technologie HearThrough de Jabra, qui utilise les microphones intégrés pour capter (et isoler) tous les sons externes en cas de besoin. Le résultat demeure un peu étouffé, mais cohérent.

Dans le même ordre d'idées, l'application Jabra Sound Plus n’intègre aucun égaliseur personnalisable, lui préférant des modes prédéfinis qui couvrent les profils les plus populaires. Les audiophiles les plus maniaques seront déçus, pas les utilisateurs lambda.

Sur une note plus positive, la prise en charge de l'assistant vocal est prévue, ainsi que le service Google Fast Pair idéal pour les propriétaires d’un smartphone Android.

Si vous souhaitez acquérir un produit audio de marque à moindre coût, vous serez globalement satisfait par les Jabra Elite 3. Ils font tout ce dont vous avez besoin - et rien de plus.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité des Jabra Elite 3

Le prix conseillé des Jabra Elite 3 est de 79,99 €, ce qui en fait un produit très abordable sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Surtout qu’ils seront aisément associés aux Jabra Elite 85t plus qualitatifs mais aussi bien plus chers (comptez 175 € en moyenne).

Disponibles chez presque tous les détaillants high-tech ou généralistes, ils sont proposés en quatre couleurs : beige clair, gris foncé, lilas et marine.

Design

Coupe confortable

Boutons de commande physiques

Boîtier de charge filaire (et uniquement filaire)

D'un design similaire à celui des Jabra Elite 75t et Elite 85t, les Jabra Elite 3 ne se démarquent pas de leurs aînés sur le facteur de forme. Ils conservent un ajustement confortable, et se maintiennent en toute sécurité dans le conduit auditif. Un port facilité par ses embouts arrondis, plus seyants que les embouts ovales traditionnels.

Moins pratique, vous devrez composer avec un boîtier de charge en plastique et filaire - donc beaucoup plus fragile. Celui-ci vous indiquera néanmoins quand il sera indispensable de recharger vos écouteurs, grâce à une LED située à l’avant et visible du premier coup d'œil.

Les Jabra Elite 3 peuvent aussi compter sur des boutons physiques plutôt que des commandes tactiles, ce qui réduit le risque de manipulation erronée si vous essayez d'effectuer un contrôle en vous déplaçant rapidement.

Les écouteurs utilisent des membranes de 6 mm. Il n'y a pas d'annulation active du bruit, pourtant l'isolation phonique est garantie à minima. Et, même si les écouteurs ne suppriment pas tous les bruits de fond, nous avons trouvé que les Jabra Elite 3 gomment raisonnablement les sons parasites les plus désagréables - pour vous permettre de rester concentré sur votre musique.

(Image credit: Future)

Jabra tient à pousser sa technologie HearThrough, qui est une forme de mode ambiant absorbant ce qui se passe autour de vous, par le biais de microphones intégrés au cœur des oreillettes. Il ne s’agit pas d’une configuration parfaite, d’autant que le son produit via cette option peut paraître étouffé, mais cela s'aligne bien sur le prix réduit des Elite 3.

Autre ajout sérieux : le mode Mono vous permet d'écouter vos playlists ou podcasts avec une seule oreille tout en prêtant attention à votre environnement de l'autre. Les Elite 3 sont également conformes à la norme IPX5, ce qui signifie qu'ils peuvent survivre à quelques gouttes de sueur lors d'une séance de sport, ou sous la pluie pendant une session running.

Parmi les autres fonctionnalités utiles, citons le service Google Fast Pair et le lancement de Spotify sur une seule touche, mais uniquement pour les utilisateurs d'Android. La prise en charge des assistants vocaux est également prévue, avec des options pour Siri, Google Assistant et Amazon Alexa.

Enfin, vous pourrez vous reposer sur l'application Jabra Sound Plus (Android et iOS), qui offre quelques profils sonores prédéfinis : Neutre, Bass Boost, Treble Boost et Smooth. Cependant, il n'y a aucun moyen d'ajuster les curseurs vous-même, ce qui est une énorme opportunité manquée.

(Image credit: Future)

Performances audio

Une scène sonore fiable et constante pour le prix

Manque un peu de punch

Support des normes aptX et SBC

La scène sonore des Jabra Elite 3 se révèle raisonnablement équilibrée. Les basses mériteraient d’être davantage poussées par moment, ce qui apparaît évident pendant l'écoute de morceaux percutants comme All My Life des Foo Fighters et Bad Guy de Billie Eilish. Ici, des volumes plus élevés entraînent une certaine distorsion - concernant les détails et la netteté, rien à redire : la satisfaction est complète.

Ces écouteurs ne vont pas vous époustoufler, ou diffuser votre musique préférée sous un tout nouveau prisme, ce qui demeure légitime compte tenu de leur coût réduit. La scène sonore pourrait être plus large et plus impressionnante, mais si vous vous en tenez à des morceaux entêtants et classiques comme Under Pressure de David Bowie, vous remarquerez assurément la richesse des basses et la netteté des hauts médiums.

Pour donner un peu plus d’énergie à l’ensemble, le mode prédéfini Bass Boost - disponible via l’application Jabra - vous sauvera plus d’une fois la mise. Les audiophiles les plus méticuleux regretteront bien entendu la possibilité de définir eux-mêmes leurs préférences depuis l’égaliseur. Difficile à proposer dans une offre avant tout "bon marché".

Notez tout de même que les codecs aptX et SBC standard sont pris en charge, mais pas le codec AAC d'Apple. Les appareils iOS peuvent toujours gérer les codecs SBC et vous pourrez ainsi coupler, sans aucun problème, les écouteurs à votre iPhone.

(Image credit: Future)

Autonomie et connectivité

Jusqu'à 7 heures d'autonomie…

...Ou jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge

Une charge rapide de 10 minutes apporte une heure de lecture

Il n'y a pas de prise en charge de la recharge sans fil ici, mais les performances de la batterie des Jabra Elite 3 ne déçoivent pas. Alors que Jabra promettait environ sept heures d'autonomie, c'est exactement ce que les écouteurs ont obtenu en utilisation réelle. Le boîtier contient assez de jus pour trois autres recharges, offrant jusqu'à 28 heures avant de devoir le relier de nouveau à une prise secteur.



Plus fort encore, une charge rapide de 10 minutes permet de bénéficier d'une heure de lecture supplémentaire, ce qui s’avère idéal pour ceux qui ont tendance à oublier de charger leurs appareils.

Le support de Bluetooth 5.2 signifie que, selon notre expérience, les pertes de signal n'ont tout simplement plus lieu d’être. Notre connexion est restée stable tout du long, même lorsque nous avons essayé de nous éloigner un peu de notre smartphone. Comme nous l'avons écrit plus haut, les Jabra Elite 3 se sont constamment révélés fiables tout au long de notre évaluation.

(Image credit: Future)

Faut-il acheter les Jabra Elite 3 ?

Achetez-les si...

Vous recherchez des écouteurs aussi fiables qu’abordables

Si votre budget audio est inférieur à 100 €, les Jabra Elite 3 constituent une paire d'écouteurs décente en tous points, couvrant vos longues sessions d’écoute comme vos appels audio.

Vous n'avez pas besoin de fonctionnalités complexes

La marque Jabra a tendance à inclure des options supplémentaires, comme le mode veille ou l'appairage multipoint. Les Jabra Elite 3 se passent de tous ces extras pour vous garantir une utilisation simple au quotidien.

Ne les achetez pas si...

Vous désirez ces fonctions bonus et haut de gamme

Les Jabra Elite 3 ne disposent pas de l’annulation active du bruit, du multipoint et d'un égaliseur personnalisables. Si ces ajouts sont une priorité pour vous, vous devrez chercher ailleurs. Mais notez que vous devrez peut-être dépenser plus ou opter pour une marque moins connue.