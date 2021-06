Test des Cambridge Audio Melomania 1 Plus

Les Cambridge Audio Melomania 1 Plus s’inscrivent comme une nette amélioration de leurs prédécesseurs, offrant d'excellentes performances audio, une application compagnon des plus pratiques et des commandes faciles à adopter. Que demander de plus ? Ah oui, un effort sur l’annulation active du bruit.

Les Cambridge Audio Melomania 1 Plus en résumé

Cambridge Audio est une marque qui était autrefois associée aux systèmes hi-fi et aux amplificateurs, mais ces deux dernières années, l'entreprise britannique s'est lancée sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Avec brio.

Les Melomania 1 comptent encore aujourd’hui parmi les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter, grâce à une qualité sonore exceptionnelle. Les Melomania 1 Plus font office de mise à niveau impressionnante, faisant de l’ombre à bon nombre de rivaux de la gamme, tant par leurs performances audio, le niveau d’autonomie et surtout leur facilité d'utilisation.

Si le design du Melomania 1 Plus ne s'éloigne pas vraiment de celui de ses prédécesseurs, la scène sonore se révèle bien plus étendue et supérieure, avec des niveaux de détails et de clarté qui n’ont rien à envier aux Apple AirPods Pro, par exemple.

Une application pratique, des commandes simples d’accès et une excellente connectivité font entrer ces écouteurs dans la liste très fermée de nos modèles True Wireless préférés. A vrai dire, le seul inconvénient que nous pourrions leur reprocher est l’absence d’annulation active du bruit. Un vrai point de rétractation pour les audiophiles qui souhaitent s’isoler avant tout.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité des Cambridge Audio Melomania 1 Plus

Les Melomania 1 Plus de Cambridge Audio ont été mis sur le marché le 9 mars 2021 et ils coûtent actuellement 109,95 € au lieu de 129,95 € (prix de vente conseillé). Via la boutique en ligne de la marque.

C’est un tarif légèrement plus élevé que celui des Cambridge Audio Melomania 1, lancés à 99,95 € il y a deux ans. Cela dit, si vous pouvez encore trouver une paire, les Melomania 1 d'origine sont susceptibles de faire l'objet d'une forte réduction dans les semaines à venir. Le nouveau modèle est censé les remplacer à court terme, de sorte qu'ils disparaîtront progressivement des rayons en 2021.

Et face à la concurrence ? Les Melomania 1 Plus coûtent nettement moins cher que les meilleurs écouteurs sans fil du moment, les Sony WF-1000XM4 à 279 €. Cependant, ils ne disposent pas de la fonction de suppression active du bruit, ce qui peut expliquer qu’ils se stabilisent à un prix 2,5 fois inférieur à celui de nos champions. Ils sont également plus abordables que les AirPods d'Apple. Notons que vous trouverez un rapport qualité-prix plus conséquent du côté des PurePlay Z3 de Lypertek, facturés à 99 €.

(Image credit: TechRadar)

Design des Cambridge Audio Melomania 1 Plus

Un look qui ne bouge pas

Des boutons pratiques

Exceptionnellement légers

Les Cambridge Audio Melomania 1 Plus ont un look assez similaire à celui de leurs prédécesseurs, en noir ou en blanc - avec des écouteurs en forme de balle et un boîtier de chargement rabattable - ce dernier affiche une finition mate, plus élégante que celle de la génération précédente.

À l'avant du boîtier de chargement, se trouve une rangée de cinq LED qui indiquent la quantité de batterie restante, ainsi qu'un port de charge USB-C sur le côté gauche.

Vous trouverez également de petites LED à l'extérieur de chaque écouteur, qui signalent leur état d'appairage. Les boîtiers extérieurs plats se doublent de boutons physiques qui vous permettent de régler la lecture de votre musique, de modifier le volume, de gérer les appels et d'invoquer l'assistant vocal. Vous pouvez compter sur quelques types de pressions différents à retenir, mais Cambridge Audio cache une petite carte avec toutes les combinaisons pour vous aider dans cette tâche. C’est un mémo fort utile à garder avec soi les premiers temps.

(Image credit: TechRadar)

Chaque écouteur pèse 4,6 g, s’avérant extrêmement léger et confortable dans l'oreille. A tel point que vous pourriez même oublier qu'ils sont là. Une gamme d'embouts en silicone et en mousse à mémoire de forme est incluse dans la boîte, mais notez que ces éléments n'existent qu'en grand et moyen format. Il est dommage qu'il n'y ait pas d'option plus petite, car un bon ajustement est crucial pour obtenir une bonne étanchéité dans le canal auditif et une meilleure isolation du bruit.

Les Melomania 1 Plus sont dotés d'un indice de résistance à l'eau IPX4 et peuvent donc supporter un peu de sueur ou de pluie. Néanmoins, nous hésiterions à les utiliser pour faire du sport. Il ne s'agit pas nécessairement d'une critique des écouteurs, mais nous pensons simplement que le facteur de forme ne se prête pas à des déplacements ou à des exercices trop vigoureux, car ils pourraient avoir tendance à tomber.

Pour autant, nous sommes ravis que Cambridge Audio ait conservé en grande partie le design de ses écouteurs sans fil originaux. Ce qui leur permet de se distinguer de la forme classique des copies récurrentes des AirPods, tout en restant très légers grâce à l'absence de tiges et d'ailettes.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Un son inégalé

EQ réglable

Mode haute performance

Si vous recherchez une qualité audio suprême, les Melomania 1 Plus de Cambridge Audio sont faits pour vous. Equipés de haut-parleurs dynamiques de 5,8 mm, ces écouteurs offrent des tonnes de dynamisme et de caractère, avec une présentation vivante qui vous fera souvent taper du pied.

En écoutant 10 Years de Daði Freyr, les synthés pulsés et les cordes romantiques complètent la mélodie de la voix de baryton, avec un excellent équilibre entre les différentes fréquences. Au moment du refrain, les saturations de la guitare basse et de la batterie sont percutantes et contrôlées, tandis que les voix harmonisées restent claires et riches.

(Image credit: TechRadar)

En termes de précision et de détails, les écouteurs Cambridge Audio Melomania 1 Plus sont un cran au-dessus de leurs prédécesseurs, qui se révélaient au-dessus du lot. Dans Normal Song de Perfume Genius, nous pouvons apprécier le soutien discret de la guitare face à la voix vacillante du chanteur. Les écouteurs extraient chaque détail avec une clarté impressionnante.

Il est possible de régler les paramètres d'égalisation depuis l'application mobile, soit manuellement, soit via une série de modes prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre le mode haute performance, qui active une amplification de qualité "hi-fi", et le mode faible consommation, pour économiser la batterie.

Il n'y a pas d'annulation de bruit ici, mais l'isolation sonore se révèle plus que décente, à condition que vous trouviez un bon ajustement avec les embouts fournis dans la boîte.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie et connectivité

Autonomie totale de 45 heures

Bluetooth 5 supporté

Application utile pour retrouver un écouteur perdu

Les Melomania 1 Plus de Cambridge Audio offrent jusqu'à neuf heures d'autonomie à partir des écouteurs eux-mêmes, avec quatre charges supplémentaires fournies via le boîtier de chargement. Cela permet de bénéficier de 45 heures d’écoute au total, bien que vous deviez activer le mode faible consommation pour y parvenir.

Si vous utilisez les écouteurs en mode Haute performance par défaut, ceux-ci tomberont à sept heures d'autonomie, avec un total combiné de 35 heures en incluant le boîtier de chargement.

(Image credit: TechRadar)

La connectivité est assurée par la norme Bluetooth 5, avec prise en charge des codecs aptX et AAC, et nous avons trouvé que l'appairage s’effectuait comme un jeu d'enfant. Vous n'avez qu'à jumeler un écouteur à votre appareil, puis le deuxième écouteur demandera à se connecter au premier. L’opération ne s’exécute qu’une seule fois, avant d’être mémorisée pour un même appareil.

L'application Melomania est un excellent complément aux écouteurs, qui vous permet de régler l'égalisation, de localiser vos écouteurs perdus, de recevoir des mises à jour du firmware et de vérifier le niveau de la batterie de chaque écouteur.

Faut-il acheter les Cambridge Audio Melomania 1 Plus ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

Vous recherchez un son haute définition à prix raisonnable

Avec une présentation bien équilibrée et détaillée, ces écouteurs True Wireless sonnent encore mieux que leurs prédécesseurs - et la prise en charge des codecs audio haute résolution vous garantit un environnement sonore des plus attrayants.

Vous aimez ajuster les paramètres de l'égaliseur

L'application Melomania permet de régler facilement les paramètres d'égalisation du Melomania 1 Plus, même si nous pensons que les paramètres par défaut offrent le son le plus équilibré.

Il vous faut des écouteurs compacts

Ces écouteurs donnent dans l’élégance et la discrétion, vous apprécierez les porter à l’extérieur comme au bureau. Leur petit format les distingue de modèles tels que les AirPods d'Apple.

Ne les achetez pas si...

Vous misez sur la suppression active du bruit pour une plénitude totale

Bien que les embouts soient assez efficaces pour bloquer le son extérieur, vous devrez vous tourner vers des modèles tels que le Sony WF-1000XM4 ou les QuietComfort Earbuds de Bose pour une véritable annulation active du bruit.

Vous disposez d’un budget serré

Ces écouteurs ne sont pas les plus chers du marché, mais ils ne sont pas non plus offerts. Si vous recherchez une qualité sonore exceptionnelle pour le prix le plus bas, jetez un coup d'œil aux Lypertek PurePlay Z3.