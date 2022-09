Test Audio-Technica ATH-SQ1TW

(opens in new tab)

Les écouteurs sans fil Audio-Technica ATH-SQ1TW sont si chics et si performants dans tous les domaines qu'on ne peut s'empêcher de questionner leur prix deux fois. Vous voulez profiter d’écouteurs de haute qualité pour moins de 100 euros ? Ne cherchez plus.

Les Audio-Technica ATH-SQ1TW en résumé

Les écouteurs sans fil Audio-Technica ATH-SQ1TW sont parfaits pour accompagner tout étudiant pendant des sessions d’écoute plus ou moins prolongées. Ces écouteurs cubiques élégants sont disponibles à prix bas, sans pour autant sacrifier la scène sonore.



Les Audio-Technica ATH-SQ1TW ont-ils leur place dans notre classement des meilleurs écouteurs sans fil les plus abordables ? La réponse est oui. Ils peuvent même siéger parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché, sans rougir.



Audio-Technica n'a pas essayé d'imiter ses rivaux ici, la société s’est contenté de forger une nouvelle paire d’écouteurs équilibrés, en se basant sur son savoir-faire légendaire. Ce modèle est disponible aujourd’hui dans une gamme de six coloris délicieux (Caramel, Popsicle, Cupcake, Blueberry, Liquorice et Popcorn. Vous bénéficiez de la connectivité Bluetooth 5.0, de 20 heures d’autonomie, d'un port confortable, de commandes faciles d’accès… mais surtout d’un mode de faible latence, d’une fonction de transparence et d’un son plus étendu qui ne laisseront aucun de leurs utilisateurs indifférent.

Faites-vous remarquer avec ces écouteurs Audio-Technica carrés et élégants (Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Les Audio-Technica ATH-SQ1TW sont disponibles à moins de 100 €, à 89 € plus exactement. Un prix qui vous laissera pantois tant il ne correspond pas à leur qualité audio, bien plus premium qu’il n’y paraît.

Ces écouteurs sans fil sont même vendus 20 € moins cher sur certaines marketplaces - comme celles de Rue de Commerce. Un vrai plus qui rend leur rapport performances-prix quasi-imbattable. Pour des écouteurs sans annulation active du bruit, cela va de soi.

Un petit boîtier si compact et sympathique (Image credit: Future)

Caractéristiques principales

Conception robuste et élégante

Bluetooth 5.0

Le contrôle du volume est admirablement fiable

Les ATH-SQ1TW ne se contentent pas d'ajouter une touche de style aux mélomanes pour qui l’esthétique compte. Ils sont aussi dotés de haut-parleurs exclusifs de 5,8 mm, d'un design résistant aux éclaboussures (équivalent à la norme IPX4) et de nombreuses fonctions conviviales.

Comme c'est désormais la norme, les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont retirés de leur boîtier, puis s'éteignent et commencent à se recharger lorsque vous les remettez en place. Mais si vous les placez dans vos oreilles sans les sortir de l'étui, les écouteurs annoncent le niveau de leur batterie et l'état de leur connectivité - ce qui se révèle une touche haut de gamme remarquable pour le faible coût requis ici. Touchez un écouteur et une voix-off vous énoncera "lecture", "pause" ou toute autre commande. La double connectivité intégrée vous invite à écouter vos playlists sur votre ordinateur portable et votre téléphone en même temps.

Les commandes tactiles des écouteurs fonctionnent extrêmement bien, vous permettant de gérer la lecture de la musique (en utilisant l'écouteur droit), de répondre aux appels et, surtout, de régler le volume directement depuis les écouteurs (via l'écouteur gauche). En outre, une pression longue sur l'écouteur gauche permet de lancer et d'annuler le mode de faible latence (pour s'assurer que l'action correspond au son lorsque vous lancez un jeu mobile ou lorsque vous regardez un film sur un téléviseur connecté). Tandis qu'une pression longue sur l'écouteur droit permet de déployer et d'annuler la fonction de transparence, qui filtre les bruits extérieurs, sans déformer la qualité de votre musique.

Il existe même une fonction Sidetone relativement efficace. Grâce au micro niché dans chaque écouteur, elle vous permet de régler le volume de votre propre voix en tapant sur l'écouteur gauche pendant les appels - ce que nous avons trouvé clair et pratique sur la durée.

La fonction Google Fast Pair est également intégrée, pour un couplage rapide avec les appareils Android. Vous pouvez profiter de 6,5 heures d'utilisation avec les écouteurs complètement chargés, plus 13 heures de lecture supplémentaires avec le boîtier de charge - soit un total de 19,5 heures.

Une charge de seulement 15 minutes (ou à peu près) avec le chargeur USB-C offre également 60 minutes de lecture continue, bien que le boîtier ne supporte pas la recharge sans fil.

Vous ne bénéficiez pas de l'annulation active du bruit ni d'une application compagnon, mais à ce prix (et grâce aux niveaux impressionnants d'isolation passive fournis par les écouteurs), ces avantages ne nous manquent pas.

La seule chose que nous aurions pu espérer et qui n'est pas présente est la détection automatique du porteur, mais honnêtement, les ATH-SQ1TW sont assez visibles pour que cela reste un problème mineur.

Note : 4,5/5

Les oreillettes carrées sont toujours aussi étonnamment confortables, et l'éclairage de la lettre L ou R est une touche supplémentaire de classe (Image credit: Future)

Qualité audio

Séparation et clarté excellentes

Écoute énergique et zélée

Toutes les fréquences sont équilibrées

Avec ces écouteurs, cependant, vous n'obtiendrez pas aptX HD, LDAC ou des codecs à haute résolution. Vous pouvez tout de même compter sur une scène sonore agile, zélée et musicalement agréable sur toutes les fréquences.

Toute comparaison sérieuse entre ces écouteurs intra-auriculaires à 89 € et les produits de pointe de Sony, Apple, Bose ou Sennheiser s’avère plus qu'injuste. Il n'y a tout simplement pas de concurrence sérieuse à ce prix, si ce n’est celle des Cambridge Audio Melomania 1 Plus à la qualité audio raisonnablement comparable en termes de détails, de clarté et de neutralité.



En fait, nous avons trouvé que ce qui manquait aux Audio-Technica au niveau de la cohésion (un manque très mineur), ils le compensaient en énergie.



En écoutant On the Floor de Perfume Genius sur Tidal, l'intro complexe est tellement détaillée que nous remarquons via notre oreille droite des éléments aigus que nous n'avions jamais perçus auparavant. Une voix de fond féminine reste facilement perceptible et percutante - délivrée avec le genre de perspicacité que des écouteurs moins performants à ce prix ne peuvent offrir. Le rallentando (ralentissement ; oui, nous connaissons les grands mots) est également géré de manière experte et les cordes semblent tridimensionnelles et stratifiées dans une scène sonore étendue.

Passez à Dream On d'Aerosmith, et les accords de Steven Tyler, conçus alors qu'il était âgé de trois ans et qu'il s'allongeait sous le piano de son père pour l'écouter jouer de la musique classique (ce qu'il a fait à l'âge de 14 ans) reproduisent toute l’émotion du moment.



Ces écouteurs ne sont ni timides ni réticents, en aucune façon. Si un enregistrement est moins que raffiné, vous l'obtiendrez dans les conditions du direct. Ils seront donc parfaits pour supporter les formules d’abonnement standard de n’importe quel service de streaming musical. Livrez-leur vos morceaux préférés et ils les célébreront au mieux de leurs capacités.

Note : 5/5

Au cas où vous oublieriez le nom, il est imprimé sur chaque écouteur... (Image credit: Future)

Design

Disponible en six coloris variés

Magnifique forme cubique

Chaque écouteur ne pèse que 5,2 g

Commençons par les écouteurs eux-mêmes. Ils sont petits et légers (5,2 g) et, bien que les JLab Go Air Pop ne pèsent que 3,7 g par écouteur (les Sony LinkBuds S proposent 4,8 g par écouteur de leur côté), ils conviennent à pratiquement toutes les oreilles humaines. Avec un total de quatre embouts de taille différente fournis, vous aurez l’embarras du choix pour les adapter à vos conduits auditifs.



Le design de ces oreillettes est vraiment charmant, avec des voyants de connectivité Bluetooth éclairant les petites découpes "L" et "R" dans le coin supérieur de chaque partie. Afin que vous n'ayez pas à les fixer pour savoir laquelle est la bonne. Insérez-les, tournez-les pour verrouiller leur positionnement et c'est parti.

Le boîtier des ATH-SQ1TW est tout aussi beau, minimaliste mais unique. Audio-Technica ne s'est pas soucié de ce qu'Apple pourrait faire avec ses écouteurs en forme de tête de brosse à dents. La marque choisit le carré pour alternative, avec un logo triangle et des accents colorés. Notre échantillon est noir "Liquorice", mais nous aimons particulièrement la proposition bicolore "Popsicle" (bordeaux / bleu marine). Le boîtier se ferme de manière rassurante comme une valise (plutôt qu'un sac à dos) et se recharge via USB-C.

Une charge rapide de seulement 15 minutes vous permettra de bénéficier d'environ 60 minutes de lecture continue si vous êtes pressé, mais l'ensemble se réalimentera complètement en deux heures pour offrir un total de 20 heures de lecture - 6,5 heures pour les écouteurs et 13,5 heures d'endurance en rab depuis le boîtier.

Dans l'ensemble, la beauté intrinsèque de ce petit produit ne doit pas être sous-estimée. Sur un marché qui ne cesse d’imiter les AirPods, Audio-Technica fait briller sa différence.

Note : 5/5

Le port de charge USB-C que nous voulons tous voir, bien qu'il n'y ait pas de support de charge sans fil ici (Image credit: Future)

Rapport qualité-prix

Pour moins de 90 €, les ATH-SQ1TW d'Audio-Technica représentent une valeur exceptionnelle. Malgré l'absence d'application compagnon ou d'annulation active du bruit, vous bénéficiez d'un ensemble de fonctions d'une précision impressionnante, toutes gérées par des commandes fiables. Et le son demeure bon dans presque tous les scénarii.

Pour ce qui est de la conception, de l'autonomie et de l'ensemble des options proposées dans cette fourchette de prix, Audio-Technica a fait les bons choix. Vous obtenez une scène sonore remarquable sans vous ruiner.

Note : 4,5/5

Faut-il acheter les Audio-Technica ATH-SQ1TW ?

Achetez-les si...

Vous voulez les meilleurs écouteurs sans fil pour moins de 100 €.

Cette proposition incroyablement abordable offre des performances sonores qu'aucune autre alternative n'a réussi à obtenir à ce niveau. Si vous êtes pointilleux tant sur la qualité de vos playlists que sur l’état de vos finances, ils sont pour vous.

Vous privilégiez l’originalité

S'agit-il des petits écouteurs les plus étonnants de la planète ? Difficile à dire. Mais leur look et leurs couleurs ne ressemblent à aucun autre choix. Ce sont les anti-AirPods.

Ne les achetez pas si...

L’annulation active du bruit est un impératif pour vous

Malheureusement, il n'y a pas de suppression active du bruit ici, bien que la fonction d'écoute continue fonctionne parfaitement si vous voulez rester pleinement conscient de votre environnement.

Vous aimez régler vos modes d’écoute manuellement

Bien que les écouteurs d'Audio-Technica s'en sortent très bien sans application compagnon (contrôle du volume sur l'oreille, une voix dans l'oreille pour vous informer de l'autonomie restante, un profil d'écoute utile), si vous voulez un repère visuel de l’égaliseur, vous ne l'obtiendrez pas ici.