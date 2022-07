Test JLab Go Air Pop

(opens in new tab)

Les JLab Go Air Pop n’ont nullement été conçus pour s’imposer sur le trône des meilleurs écouteurs sans fil du marché. Pour autant, si votre budget est serré, vous pouvez bénéficier ici d'une connectivité Bluetooth fiable, d'une autonomie exceptionnelle, d'un port confortable, et surtout d’une qualité sonore solide. Il serait malvenu d'en attendre plus.

Les JLab Go Air Pop en résumé

Allons droit au but pour ce qui est de l'enthousiasme que suscitent les JLab Go Air Pop : depuis février de cette année, il est possible d'acheter une paire d'écouteurs sans fil de la marque connue pour moins de 25 € - un prix qui était inimaginable il y a encore trois ans. Plus surprenant encore : il s’agit de compagnons audio conçus pour durer.



JLab est une marque réputée pour fournir du matériel audio robuste, à des prix dérisoires. Nous avons tous été échaudés par l'achat d’écouteurs bon marché à un moment ou à un autre - des compagnons qui ne vous supporteront que quelques semaines, s’ils ne vous lâchent pas avant sous une pluie modérée ou un peu de poussière incrustée. Les Go Air Pop ne rentrent pas dans cette catégorie.



Les écouteurs de JLab sont imbattables pour ce prix - et peuvent satisfaire tout mélomane au budget limité. Ces écouteurs valent bien plus que leur prix modique, avec une connectivité Bluetooth et une autonomie aussi appréciables que leur qualité audio s’avère décente.

Les écouteurs et le boîtier de charge de JLab survivront indemnes à vos déplacements (Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

À 24,99 €, dire que les derniers écouteurs sans fil de JLab affichent un prix ultra-agressif est un euphémisme. N'oubliez pas que JLab est une marque audio connue, fondée en 2005 et respectée par toute la presse spécialisée.

La domination de JLab se révèle plus que totale sur ce segment. La marque se repose sur une connectivité fiable, une endurance décente et des commandes faciles d’accès - le tout à moins de 25 €. Un prix qui ne devrait pas descendre toutefois pendant les soldes, l’Amazon Prime Day ou le Black Friday. D’autant qu’ils sont sortis très récemment, en février 2022.

Le câble de chargement des Go Air Pop s'insère dans la partie inférieure du boîtier (Image credit: TechRadar)

Caractéristiques principales

Bluetooth 5.1 et détection du porteur

Trois profils d'égalisation efficaces

Contrôle du volume depuis l'oreille

Tout d'abord, ces écouteurs Bluetooth 5.1 se couplent à votre smartphone quasi-instantanément. Une réactivité que n’atteignent pas des écouteurs dix fois plus chers.



Les écouteurs sont également résistants à la sueur, mais, plus important encore, vous bénéficiez de huit heures d'autonomie depuis vos oreillettes - et de 32 heures en incluant le boîtier de charge.

Lorsque vous placez les écouteurs dans vos oreilles après les avoir rechargés, ils se couplent instantanément au dernier appareil connu, annonçant calmement "Bluetooth connecté, batterie pleine". Un vrai extra sur lequel de nombreux modèles de milieu de gamme font toujours l’impasse.



Que dire du contrôle du volume à même votre oreille ? Ici, une simple pression sur l'un ou l'autre des écouteurs fait monter (à droite) ou descendre (à gauche) le volume d'un cran. C'est presque trop facile. Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche pour Siri ou Google, et deux fois sur l'écouteur droit pour écouter ou mettre en pause votre musique. Maintenez votre doigt sur l'une ou l'autre des oreillettes pendant plus d'une seconde et vous pourrez zapper ou revenir sur une piste.

Il y a un micro dans chaque écouteur pour répondre aux appels téléphoniques. Enfin, même si vous ne disposez pas d’application compagnon, vous bénéficiez d’un égaliseur et de profils d’écoute prédéfinis. Appuyez trois fois sur l'un des écouteurs et vous entendrez la voix apaisante dire "équilibré", "renforcement des basses" ou "signature JLab".

Note : 5/5

Le câble de chargement des JLab Go Air Pop est quelque peu étrange. Mais comme il est attaché, vous ne l'oublierez jamais ! (Image credit: TechRadar)

Qualité audio

Bon poids des basses et voix détaillées

Les aigus grésillent à des volumes plus élevés

Ces écouteurs sont tout à fait capables de diffuser de la musique à un niveau de qualité décent - et il serait vraiment malvenu d'en attendre plus. Si vous espériez que JLab vous offre une qualité sonore exceptionnelle pour la modique somme de 24,99 €, vous devez vous raviser : vous obtenez un codec Bluetooth SBC standard et non pas des codecs aptX HD, LDAC ou haute résolution.

Toute comparaison significative entre ces écouteurs sans fil et les produits de pointe de Sony, Apple ou Sennheiser se révélerait plus qu'injuste - car il n'y a tout simplement pas de concurrence sérieuse à moins de 100 €.

Ce qu'il faut savoir, c'est que cette alternative de JLab surpasse tout ce qui se fait dans cette gamme de prix en matière de son - et de loin. Il peut même rivaliser avec les Sony WF-C500, plus chers, en termes d'autonomie et de design. Mais nullement au rayon de la qualité audio.

D'accord, les aigus ont besoin d'être affinés et, d'un point de vue dynamique, ils apparaissent un peu plats (écoutez Frisky de Tinie Tempah - l'intro sinistre est omniprésente, au lieu de se développer). Nous maintenons cependant que le son diffusé par les Go Air Pop de JLab reste agréable à écouter dans l'ensemble, surtout pour ce prix. Les voix sont relativement bien gérées dans les médiums, tandis que le poids des basses se laisse gérer de manière raisonnable.

Passez en streaming Let Her Cry de Hootie & the Blowfish et les différentes guitares se présentent à chaque oreille dans une scène sonore relativement expansive et ouverte. Écoutez Kiss de Prince et, bien que vous perceviez toute la basse funk de l'intro, la voix inimitable de l'artiste se révèle un peu dure. Sur le plan sonore, il est difficile de s'extasier sur la qualité sonore, principalement à cause des aigus qui se déforment même dans les passages relativement faciles - mais ce n'est pas vraiment le sujet ici.

Le but est d'obtenir un son solide à un prix raisonnable. Et vous l'obtenez ici - jusqu'à 32 heures avant recharge.

Note : 3,5/5

Il est difficile de croire que les écouteurs, le boîtier, le chargeur, les embouts supplémentaires et le guide de démarrage rapide sont tous contenus ici (Image credit: TechRadar)

Design

Disponible en cinq superbes coloris

Seulement 3,7 g par écouteur

Câble de chargement étrange

Les JLab Go Air Pop sont livrés dans une boîte en papier recyclé à 100 %, sans plastique, de la taille d'un jeu de cartes. Il est difficile d'imaginer qu'un jeu d'écouteurs, leur boîtier de charge, un guide de démarrage rapide et des embouts supplémentaires en gel puissent réellement tenir à l'intérieur. Mais ils sont bel et bien là et ils valent la peine qu'on s’attarde sur tout ce matériel.

Commençons par les écouteurs ergonomiques en forme de goutte d'eau. L'argument marketing est qu'ils sont 15% plus petits que les produits précédents de JLab. En fait, ils ne pèsent que 3,7 g par écouteur (soit plus d'un gramme de moins que les Sony LinkBuds S qui pèsent 4,8 g par écouteur) - ils conviennent ainsi à pratiquement toutes les oreilles humaines.

Vous disposez de trois jeux d'embouts de la même couleur que l’ensemble de la structure - pour une esthétique totalement épurée. Le boîtier est aussi petit et léger qu'une boîte de fil dentaire, malgré le fait que son port de chargement USB et son câble court se détachent depuis une cavité présente dans la base.

Ce boîtier est capable de tenir debout sur sa base (pourquoi les marques n’imitent pas JLab plus souvent sur ce point ?), de sorte que vous pouvez ouvrir le couvercle aimanté d'une seule main pour accéder aux écouteurs. Il survit aux rayures et à tout choc dans votre sac, durant un long trajet.

D'accord, l'étrange petit câble de chargement est physiquement attaché au boîtier des JLab Go Air Pop (peut-on encore parler de chargeur sans fil s'il y a toujours un câble ?). Lorsqu'il est en charge, il a l'air d’un prototype comparé à des boîtiers plus haut de gamme, comme le têtard l'est face à la grenouille adulte. Cela dit, il charge parfaitement ses écouteurs.

Note : 4,5/5

Le boîtier des JLab Go Air Pop est vraiment aussi léger qu'une boîte de fil dentaire (Image credit: TechRadar)

Rapport qualité-prix

Batterie fiable

Connectivité robuste

Pas d'application

Avons-nous mentionné que ces écouteurs coûtent moins de 25 € ? Tout bien considéré, les JLab Go Air Pop représentent un excellent rapport qualité-prix et, malgré l'absence d'application, vous bénéficiez d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités - toutes gérées par les commandes fiables situées sur l'oreille.

En termes de conception, d'autonomie et de fonctions standards, JLab est irréfutablement le meilleur constructeur de sa catégorie - mais n'oubliez pas que cette catégorie est très restreinte.

Ces écouteurs ne sont pas le kit fragile et éphémère auquel on pourrait s'attendre. Ils peuvent vous accompagner au quotidien et vous permettent de prendre plusieurs pauses musicales ou quelques épisodes de podcast.

Note : 5/5

Faut-il acheter les JLab Go Air Pop ?

Achetez-les si…

Votre budget est serré

Les JLab Go Air Pop sont une proposition incroyablement abordable et possèdent une fiche technique qu'aucune autre solution à ce jour n'a réussi à atteindre dans cette fourchette tarifaire. Si vous avez vingt euros à dépenser, ils pourraient vous plaire.

Vous avez des oreilles relativement petites

Avec un poids de 3,7 g par écouteur, les écouteurs du JLab Go Air Pop sont incroyablement petits et confortables. En fait, l'ensemble est si léger en poche que nous devons souvent vérifier qu'ils y sont toujours...

Vous rechargez très peu vos écouteurs

32 heures d'autonomie, pour moins de 25 €. N'oubliez pas que les AirPods Pro d’Apple ne vous offriront qu'un maximum de 24 heures d'écoute pour un peu plus de 200 €.

Ne les achetez pas si…

Vous aimez passer par les applications compagnons

Bien que les Go Air Pop délivrent des commandes étonnantes sans application compagnon (contrôle du volume sur l'oreille, profils d'égalisation, accès aux assistants vocaux - tout est là), si vous voulez un indice visuel de votre niveau d’autonomie restant, vous devrez viser un autre modèle plus cher.

Vous recherchez un son de qualité supérieure

Si la qualité sonore est une priorité pour vous et que vous pouvez dépenser un peu plus, faites-le. Il ne s'agit pas d'un produit pour audiophiles, même si, à bien des égards, ces écouteurs restent agréables à porter et utiliser.

