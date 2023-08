Insta360 GO 3 : 10 raisons qui prouvent que c'est la caméra parfaite pour les drones FPV

Minuscule, légère et ultra-pratique, l'Insta360 GO 3 est une caméra d'action qui change la donne pour les pilotes les plus enthousiastes de drones FPV.

Il s'agit du dernier modèle de la célèbre série de caméras d'action légères de la société chinoise, au format un pouce. Elle présente des caractéristiques, des fonctionnalités et une qualité d'image améliorées, ainsi qu'un nouveau boîtier d'action doté d'un écran LCD articulé et de la possibilité de recharger l'unité de la caméra.

C'est sans conteste la meilleure caméra Insta360 GO à ce jour, et elle est en passe de devenir l'une des meilleures caméras d'action. Vous pouvez lire notre évaluation approfondie de la caméra dans notre test de l'Insta360 GO 3 (en anglais).

Elle n'est certainement pas la plus performante, avec seulement une capture vidéo 2,7K 30 fps disponible, mais c'est la petite taille et le faible poids de la GO 3 qui en font une option convaincante pour les pilotes FPV enthousiastes qui pilotent de petits drones FPV et qui n'ont pas besoin d'images 4K. Cela dit, même les pilotes FPV professionnels pourraient tirer profit de la caméra lorsqu'ils doivent utiliser des drones plus petits pour filmer dans des espaces confinés.

Les drones FPV varient considérablement en taille, les options les plus courantes étant les minuscules et légers mini whoops, les cine whoops de 2,5 pouces et les modèles freestyle de 5 pouces. Il existe d'autres tailles intermédiaires, et tandis que les drones FPV à hélice plus grands, ainsi que les modèles freestyle de 5 pouces, peuvent transporter des caméras d'action de taille normale telles que la DJI Osmo Action 4, l'Insta360 One RS et la GoPro Hero 11, les drones FPV plus petits ne peuvent pas transporter ces modèles plus grands.

Ainsi, bien que sa qualité d'image et ses fonctionnalités ne soient pas à la hauteur de ces options plus haut de gamme, l'Insta360 GO 3 reste une option très attrayante pour les amateurs de petits drones FPV.

1. Extrêmement petit et léger

(Image credit: James Abbott)

De la taille d'un pouce d'adulte et pesant seulement 35 g, la caméra GO 3 est idéale pour les petits drones FPV tels que les cinewhoops de 2,5 pouces qui ne peuvent généralement transporter que des caméras d'action pesant jusqu'à 60 g, ainsi que pour les petits modèles de microwhoops. Dans le premier cas, il est facile de fixer la GO 3 au drone à l'aide d'une monture imprimée en 3D. Dans le second cas, il faut modifier le drone et créer une monture unique imprimée en 3D - c'est plus difficile, mais c'est possible.

2. Autonome et pratique

(Image credit: James Abbott)

L'utilisation de caméras d'action autoalimentées avec des drones FPV permet non seulement d'économiser l'énergie des batteries LiPo de votre drone, mais elle est également beaucoup plus pratique car elle réduit le temps de configuration. La GO 3 propose également une fonction de capture rapide qui vous permet de commencer à capturer des vidéos en appuyant simplement sur l'avant de la caméra lorsqu'elle est allumée. Il suffit de régler le mode de prise de vue et les paramètres d'exposition à l'aide de l'Action Pod ou de l'application pour smartphone. Vous pouvez même activer la commande vocale pour arrêter et démarrer l'enregistrement.

3. Pas de "Jello" avec un support FPV imprimé en 3D

(Image credit: James Abbott)

La Jello dans les vidéos FPV est une sorte de phénomène d'ondulation de la caméra qui est capturé dans la vidéo et qui donne à l'image un aspect tordu, comme de la gelée, d'où le nom. La plupart des caméras d'action, y compris la GO 3 avec son gyroscope à six axes, offrent une stabilisation de l'image qui est très efficace lorsqu'il s'agit d'atténuer les mouvements du drone dans les séquences vidéo, mais la stabilisation de l'image, malheureusement, ne peut pas contrer les vibrations.

Pour cela, vous devez utiliser un support de caméra imprimé en 3D, généralement en TPU, qui absorbe les vibrations et permet de réaliser des vidéos sans "Jello". Les fichiers STL du support de caméra GO 3 pour l'impression 3D peuvent être téléchargés en ligne pour être imprimés à la maison, et des supports complets imprimés en 3D peuvent également être achetés auprès de divers détaillants.

4. Images stabilisées jusqu'à 2,7K 30fps

La GO 3 n'est peut-être pas une caméra d'action pour la capture vidéo 4K professionnelle, mais avec la possibilité de capturer des vidéos jusqu'à 2,7K à 30 fps, elle reste une excellente option pour les passionnés qui pilotent des drones FPV plus petits et qui ne peuvent pas transporter de caméras d'action de taille normale. Vous pouvez filmer des vidéos en 1440p et 1080p jusqu'à 50 images par seconde, et vous pouvez également capturer dans les profils de couleurs Standard, Vivid et Flat, ce dernier offrant plus de possibilités pour l'étalonnage des couleurs, bien qu'il n'atteigne pas le niveau des profils Log et Cinelike. De plus, la caméra dispose de trois vues pour modifier le champ de vision et de trois modes de stabilisation pour différentes intensités de mouvement, qui peuvent également être désactivés.

5. Bloc d'action pour le réglage de l'exposition

(Image credit: James Abbott)

Le nouvel Action Pod qui fait partie de la GO 3 est un ajout fantastique à cette petite caméra car il vous permet de régler les paramètres de la caméra et de visionner des vidéos sans avoir à connecter la caméra à un smartphone. Pour les pilotes FPV, la possibilité de régler les paramètres de la caméra et l'exposition avec le seul Action Pod est incroyablement utile et peut faire gagner beaucoup de temps. De plus, la caméra se connecte à l'Action Pod sans fil sur de courtes distances, ce qui permet de vérifier l'exposition lorsque le drone est au sol et que le GO 3 y est attaché.

6. Vous pouvez recharger votre appareil entre deux vols grâce à l'Action Pod

(Image credit: James Abbott)

Une autre caractéristique intéressante de l'Action Pod est qu'il peut être utilisé pour recharger la caméra entre les vols. La batterie de la caméra GO 3 est censée durer jusqu'à 45 minutes, ce qui s'est avéré plus proche de 30 minutes lors d'une utilisation normale. Et lorsqu'elle est connectée à l'Action Pod, l'autonomie combinée est annoncée à 170 minutes ; cela n'a pas été testé dans un contexte FPV, mais l'Action Pod a fourni beaucoup d'énergie de secours lorsque la batterie de la caméra GO 3 était faible. Étant donné que les vols de drones FPV durent souvent entre trois et six minutes par batterie, le GO 3 est tout à fait capable de capturer plusieurs vols au cours d'une journée grâce à l'Action Pod.

7. Fixer les filtres ND vissés

(Image credit: James Abbott)

De nombreuses caméras d'action utilisent des filtres ND à emboîter qui reposent sur la friction entre le revêtement caoutchouté de l'objectif de la caméra et le filtre lui-même pour rester fixés. Ce système fonctionne bien la plupart du temps, mais ce type de filtre ND se détache parfois lors d'un crash de drone et peut être perdu. Les filtres ND utilisés par la GO 3 se vissent sur l'objectif une fois que la protection de l'objectif a été dévissée. Il n'y a donc aucune chance qu'ils se détachent lors d'un crash, ce qui est génial car les filtres ND sont essentiels pour maintenir la vitesse d'obturation correcte pour la vidéo. En prime, la GO 3 utilise les mêmes filtres que la Go 2, ce qui vous permet d'utiliser les filtres existants si vous possédez déjà l'ancien modèle.

8. Vous pouvez faire preuve de créativité avec Insta360 Studio

(Image credit: James Abbott)

Même si vous prévoyez de monter vos vidéos FPV dans un logiciel de montage vidéo professionnel comme Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro ou Davinci Resolve, cela vaut la peine d'apporter des ajustements aux séquences dans Insta360 Studio avant de les exporter pour un montage ultérieur. Insta360 Studio est disponible en tant qu'application de bureau, et pour les smartphones, l'application Insta360 offre la plupart des mêmes fonctionnalités si vous préférez mettre vos vidéos en ligne rapidement à partir de votre téléphone. Les deux applications offrent des fonctions d'édition de base, la possibilité d'ajuster les couleurs et d'accélérer ou de ralentir des sections sélectionnées de la séquence avant de l'exporter dans la résolution souhaitée, etc.

9. Elle est plus robuste que les caméras d'action nues

(Image credit: James Abbott)

Les caméras d'action nues sont des caméras d'action standard de taille normale qui sont réduites à l'essentiel - juste l'électronique, le capteur et l'objectif - et qui sont ensuite logées dans un petit boîtier léger. C'est un excellent moyen de profiter de la meilleure qualité vidéo 4K dans un boîtier léger, mais ces caméras sont susceptibles d'être gravement endommagées en cas d'accident.

Ainsi, bien que la GO 3 ne filme que jusqu'à 2,7K à 30 fps, elle est beaucoup plus robuste que la BetaFPV SMO 4K, qui est une Insta360 One R "nue". La SMO 4K, comme d'autres caméras d'action nues, doit également être alimentée de manière externe, soit par un câble soudé au contrôleur de vol du drone, soit à l'aide de câbles adaptateurs attachés au câble d'équilibrage de la batterie LiPo du drone.

10. Il peut être utilisé dans d'autres situations

Une caméra d'action qui ne sert qu'à une seule fin convient à de nombreuses personnes, mais une caméra qui peut être utilisée dans diverses situations accroît l'aspect pratique de l'appareil et en fait un meilleur rapport qualité-prix. La GO 3 est livrée avec plusieurs supports dans le kit standard, ce qui vous permet de l'attacher immédiatement à vous-même, à des objets et à des supports tels que des trépieds. De plus, la Go 3 peut capturer des vidéos en accéléré comme celle ci-dessus, prendre des photos, capturer des vidéos au ralenti et bien plus encore. Et tout cela avec un petit appareil photo de la taille d'un pouce doté d'un Action Pod amovible.