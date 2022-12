World of Warcraft doit et va s'améliorer

L'équipe derrière World of Warcraft : Dragonflight s'est engagée à publier six nouveaux correctifs de contenu en 2023. Ils amèneront de nouvelles quêtes, zones, raids, ainsi que l'introduction de postes d'échange.

Dragonflight a apporté avec lui toute une série de nouveautés, allant de nouvelles zones et quêtes au noble art des dragons. Cependant, le développeur Blizzard Entertainment sait qu'il lui reste du chemin à parcourir pour élever l'extension au niveau du prestige de Legion de 2016. Dans une annonce officielle (s'ouvre dans un nouvel onglet), Blizzard déclare qu'il a l'intention de "nourrir" le "monde vivant" d'Azeroth en 2023 en déposant six nouveaux correctifs de contenu dans le cadre d'un système structuré de mises à jour.

En plus de "nouvelles zones, raids et récompenses saisonnières", nous pouvons nous attendre à l'introduction de nouveaux postes d'échange où les joueurs pourront gagner des récompenses cosmétiques en accomplissant des quêtes mensuelles. Une nouvelle campagne de quêtes est également en préparation, dans le Royaume interdit (Forbidden Reach), qui nous apportera l'histoire d'origine de la nouvelle race hybride dragon-humanoïde de Dragonflight, les Dracthyr.

"Nous savons que le mérite d'une extension dépend de la qualité soutenue de l'ensemble de son arc", a écrit Holly Longdale, productrice exécutive de Blizzard Entertainment, dans l'annonce. "Nous avons été attentifs au devoir que nous avons envers nos joueurs de nourrir ce monde vivant et, franchement, à la nécessité de faire mieux que ce que nous avons parfois fait dans un passé récent."

Noël toute l'année

World of Warcraft existe depuis 2004, il est donc naturel qu'il ait dû évoluer au cours des 18 dernières années. Dragonflight, la dernière extension du jeu, a été lancée en novembre 2022, offrant la possibilité de visiter enfin les îles du Dragon, de chevaucher des dragons, d'incarner la nouvelle race Dracthyr et de profiter d'une toute nouvelle classe : l'Evoker.

Sur les six correctifs que Dragonflight recevra en 2023, seuls deux seront des mises à jour majeures. Celles-ci incluront les raids et les nouvelles zones mentionnés plus tôt dans l'annonce de Blizzard, mais cela ne signifie pas que les quatre autres mises à jour ne seront que du vent, sans matière.

Entre ces mises à jour majeures, Londgale prévoit "de nouveaux chapitres narratifs et des cinématiques qui pourront servir d'épilogues ou de prologues à la prochaine étape majeure de l'aventure". Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que l'accent soit davantage mis sur la construction du monde à l'avenir.

La première mise à jour, 10.0.5, est prévue pour le début de l'année 2023 et apportera les postes d'échange. En plus de choisir parmi une sélection de récompenses cosmétiques, les joueurs pourront appliquer des objets de qualité médiocre ou faible comme apparence de transmog - ce qui signifie que vous pourrez remplacer votre armure brillante par quelque chose de plus discret si vous recherchez un look plus terre à terre.

Peu de temps après le lancement de ce patch, son successeur, 10.0.7, sera mis en ligne sur le Public Test Realm (PTR) et comprendra une nouvelle quête dans le Royaume interdit qui fournira une texture historique et une histoire de la race Dracthyr. De nouvelles quêtes pour les armures d'héritage humaines et orques seront également ajoutées au PTR lors de la prochaine bêta.

La seconde moitié de 2023 verra deux autres mises à jour de contenu. "Nous ne voulons pas qu'il y ait une formule spécifique pour la taille ou la forme de ces mises à jour ", déclare Longdale, " mais l'objectif est simplement plus de Warcraft : plus d'histoire, plus de contenu, plus de récompenses, plus d'événements, plus d'améliorations technologiques, avec moins de temps morts entre elles. "

Bien que l'annonce de Longdale ne mentionne pas directement le système de classes, elle partage le désir de l'équipe de "répondre aux commentaires et de changer ou ajouter des éléments en fonction de ce qui nous semble le plus nécessaire pour nos joueurs." Espérons que cela signifie que nous pourrons voir les joueurs de Dracthyr être en mesure d'accéder à plus que la classe d'Evoker à l'avenir. Après tout, cela ne rend pas vraiment justice au fait d'incarner un dragon pour le moment.