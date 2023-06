VisionOS : Apple ouvre sa technologie afin de permettre aux développeurs de développer des applications pour le Vision Pro

L'Apple Vision Pro vient d'être dévoilé au grand public . Et si Mark Zuckerberg, patron de Meta, a exprimé son scepticisme à l'égard du casque de réalité mixte d'Apple, celui-ci semble très ambitieux. On connaît d'ailleurs son taux de rafraîchissement . L' Apple Vision Pro permet de mélanger savamment la réalité (ce qui se trouve en face de vous) et l'expérience VR. Apple vient ainsi de partager son système d'exploitation, le VisionOS, afin de faciliter le travail des développeurs.

Même si le casque Vision Pro ne sera pas commercialisé avant 2024, Apple espère ainsi disposer d'une large gamme d'applications tierces dès le lancement du casque AR/VR. En rendant son OS accessible, Apple a indiqué que les développeurs pouvaient désormais commencer à créer leurs propres "expériences spatiales".

Apple : des possibilités infinies pour les développeurs d'applications sur le Vision Pro

Apple a d'ailleurs précisé qu'elle ouvrirait des laboratoires de développement à Cupertino, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, à Taïwan et au Japon, afin que les développeurs puissent tester pleinement leurs applications sur le matériel Vision Pro. Les équipes pourront d'ailleurs demander des kits de développement pour tester leurs applications dès le mois prochain.

La récente présentation par Apple de son prochain casque de réalité mixte s'est concentrée sur la façon dont la Vision Pro est utilisée pour les applications existantes telles que FaceTime et Safari. La plupart des autres utilisations se sont limitées au divertissement à domicile, avec un lien avec Disney pour plus de films en 3D et de vidéos "spatiales".

Les développeurs externes pourraient donc potentiellement faire de belles choses avec l'infrastructure AR de VisionOS. Le Vision Pro afficherait un centre de contrôle très proche de macOS et Spotlight Search aux côtés d'applications Apple existantes comme Freeform. Pour le moment, l'interface utilisateur comprendra un clavier virtuel et un clavier emoji.