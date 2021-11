Meilleurs ordinateurs portables pour enfants : quel premier PC, Chromebook ou MacBook choisir au plus jeune âge ?

Le meilleur ordinateur portable pour enfants doit répondre à plusieurs critères. Si vous êtes tenté de trouver l'ordinateur portable le moins cher du marché, vous risquez de regretter cet achat, surtout s'il ne peut pas répondre à leurs besoins, qu'il s'agisse de cours en ligne ou de jeux lancés après les devoirs. Mais vous pouvez toujours vous procurer un ordinateur portable décent avec un budget limité. Il existe d'excellentes options à moins de 500 €.

Il doit être suffisamment puissant pour gérer tous les logiciels auxquels vos enfants s'initient pour faire leurs devoirs et développer leurs projets scolaires. Il doit également disposer d'une autonomie qui leur permettra de l'utiliser pendant toute la journée d'école avec une seule charge. En outre, il doit être capable de supporter quelques chocs et chutes sans problème.

Bien qu'il existe un grand nombre d'options parmi lesquelles choisir, nous avons rassemblé ici nos meilleurs choix de portables pour enfants afin de vous aider à en trouver un qui réponde aux besoins du votre. Vous trouverez d'excellents hybrides 2-en-1, des Chromebooks solides et des tablettes à prix raisonnable. Nous avons également inclus notre outil de comparaison des prix afin que vous puissiez économiser de l'argent lors de vos achats.

Les meilleurs ordinateurs portables bénéficient constamment d’offres promotionnelles exceptionnelles pendant le Black Friday. Elles vous permettent d'obtenir une machine absolument incroyable, capable d’exécuter en toute fluidité vos diverses applications bureautiques ou de divertissement. Sans prendre un crédit à la consommation sur le long terme. Si vous attendez le moment idéal pour vous procurer un PC portable pour vos enfants, c’est bien celui-ci. L’édition 2021 du Black Friday aura lieu le 26 novembre prochain et vous pouvez d'ores et déjà suivre la variation tarifaire de nos modèles sélectionnés, ci-dessous.

Le Google Pixelbook Go coche toutes les exigences du meilleur ordinateur portable pour enfants et même plus. (Image credit: Google)

1. Google Pixelbook Go Le meilleur Chromebook grand public. Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core m3 - i7 Carte graphique: Intel UHD Graphiques 615 RAM: 8 Go - 16 Go Écran: 13,3 pouces Full HD - 13,3 pouces Ultra HD 4K, tactile Stockage: 64 Go - 256 Go LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime 1 349 € Voir à Amazon 2 199 € Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Clavier étonnant + Webcam 1080p fantastique Pourquoi attendre - Pas d'identification biométrique

Le meilleur ordinateur portable pour enfants doit être sécurisé, simple à utiliser et peut leur survivre au-delà de l'heure de la sieste. Le Google Pixelbook Go répond à toutes ces exigences et à bien d'autres encore, avec son étonnante autonomie et son environnement Chrome OS. Google complète le tout avec un clavier incroyable et une webcam 1080p. C'est le Google Pixelbook de vos rêves, sans le prix élevé. Et si les enfants apprécient de regarder leurs dessins animés préférés et de jouer à des jeux occasionnels sur cet écran net, vous adorerez également l'utiliser pour envoyer des e-mails occasionnels, entre deux moments ludiques passés avec eux.

Le Microsoft Surface Go 2 est une option économique pour les fans de Windows. (Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Surface Go 2 Un design haut de gamme pour un prix relativement abordable. Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core m3 - Intel Pentium Gold Processor 4425Y Carte graphique: Intel UHD Graphiques 615 RAM: 4 Go - 8 Go Stockage: 64 Go (eMMC) - 128 Go (SSD) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 472,20 € Voir à Cdiscount FR 489,99 € Voir à GrosBill FR 528,10 € Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Design élégant + Abordable + Peut exécuter Windows 10 et toutes ses applications Pourquoi attendre - Pas de stylet inclus - Les caractéristiques du modèle de base sont faibles

La gamme Surface Go s'avère populaire auprès des personnes soucieuses de leur budget, et son successeur, Surface Go 2, perpétue cette tradition avec son prix raisonnable et son design haut de gamme. Il exécute également l'intégralité des applications et des fonctionnalités du système d'exploitation Windows 10, ce qui le rend encore plus performant que les autres tablettes exploitables. Enfin, il offre une légère augmentation des performances par rapport à son prédécesseur, ce qui donne aux utilisateurs une raison raisonnable de la mettre à niveau s'ils ont les moyens. Toutes ces caractéristiques combinées font du Microsoft Surface Go 2 l'un des meilleurs ordinateurs portables pour enfants pour s'épanouir à l'école ou en dehors.

Le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook est équipé d'un clavier amovible (Image credit: Lenovo)

3. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Il suit votre enfant partout où il se trouve. Caractéristiques techniques Processeur: MediaTek Helio P60T Carte graphique: ARM G72 MP3 800 GHz RAM: 4 Go LPDDR4X Écran: 10,1" FHD (1920 x 1200), tactile, IPS, 400 nits Stockage: 64 Go (eMMC) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 299,03 € Voir à Cdiscount FR 300 € Voir à Lenovo France Prime 311,39 € Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Léger et portable + Longue durée de vie de la batterie + Très abordable Pourquoi attendre - Clavier minuscule et pavé tactile délicat - Le chargeur et les écouteurs partagent un seul port

Quel est le meilleur ordinateur portable à acheter pour un enfant ? Un ordinateur bon marché mais polyvalent, peut-être. Fidèle à son nom, ce Chromebook Lenovo offre deux facteurs de forme en un, tout en utilisant la polyvalence du système d'exploitation Chrome OS et en vous coûtant beaucoup moins cher que la plupart des meilleures tablettes Windows du marché. Bien sûr, fidèle à sa nature de Chromebook, sa batterie a une autonomie incroyablement longue de près de 22 heures - vous pouvez passer une nuit blanche, l'utiliser pendant la journée et au milieu de l'après-midi, et vous vous écroulerez toujours avant qu'il ne soit à court de jus. Pour ce prix, des sacrifices doivent être faits, naturellement : le clavier est minuscule, le trackpad n'est pas aussi fiable, et le chargeur et les écouteurs partagent un seul port. Toutefois, si le budget est votre priorité absolue, cet ordinateur fait partie des meilleurs ordinateurs portables pour enfants, en particulier pour les cours en ligne.

L'Acer Chromebook Spin 311 est très mobile. (Image credit: Acer)

L'Acer Chromebook Spin 311 opte pour de meilleures capacités 3D - si vous avez le temps de jouer après la classe ! Son processeur offre des performances élevées et permettra au navigateur Chrome de consulter des sites web et des plateformes de streaming en toute fluidité. Plus important encore, l'Acer Spin 311 semble bien fait. Il est incroyablement portable et, bien que l'écran déçoive un peu de par sa luminosité réduite, il reste parfaitement utilisable. Avec un peu plus de huit heures d'autonomie, la batterie n'est pas très puissante pour un Chromebook, mais si l'on met cela en balance avec le prix avantageux, il s'avère un choix plus que judicieux.

Le HP Chromebook 14 est le meilleur rapport qualité-prix dans la famille d'ordinateurs Chrome OS. (Image credit: HP)

Le HP Chromebook 14 offre un prix avantageux et une utilisation efficace de Chrome OS. Complété par une finition bleue brillante et un écran conçu pour étonner, le HP Chromebook 14 offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les Chromebooks existants. Même si l'autonomie et les performances se révèlent moyennes, il s'agit facilement de l'un des meilleurs Chromebooks pour enfants à ce jour. Vous serez particulièrement impressionné par la finesse et la légèreté de ce Chromebook. Et, contrairement à certains autres Chromebooks, le HP Chromebook 14 est doté de nombreux ports, notamment une sortie HDMI, un port USB 3.0 et un emplacement pour carte micro SD, ce qui en fait un Chromebook extrêmement polyvalent pour son prix.

Le MacBook Air fait toujours partie des meilleurs ordinateurs portables pour les enfants qui aiment l'environnement macOS. (Image credit: Apple)

Apple a terminé l'année dernière en beauté en lançant sa puce M1, dont on a beaucoup parlé, et qui a jusqu'à présent donné entière satisfaction à ses utilisateurs. Le premier ordinateur portable à la recevoir est le plus fin et le plus léger de la société, ce qui le place sur la liste des ordinateurs portables Apple les plus intéressants de ces dernières années. Grâce à cette nouvelle puce, le MacBook Air est plus performant que jamais, offrant d'excellentes performances et une excellente autonomie, sans pour autant augmenter son prix afin qu'il reste (assez) abordable. C'est l'un des meilleurs MacBooks pour à peu près tout le monde, et le n°1 pour les enfants et les étudiants.

Le HP Pavilion 15 est doté de spécifications impressionnantes. (Image credit: Amazon)

7. HP Pavilion 15 Un ordinateur portable parfait pour l'apprentissage. Caractéristiques techniques Processeur: Jusqu'à Intel Core i7 de 11e génération Graphiques: Jusqu'à Nvidia GeForce GTX 1650 RAM: 8 Go - 16 Go Écran: 15,6" HD (1366 x 768), micro-edge BrightView 250 nits - 15,6" FHD (1920 x 1080) tactile, IPS micro-edge BrightView, 250 nits Stockage: Jusqu'à 1 To (SSD PCIe NVMe M.2) Pourquoi l’acheter + Quelques configurations abordables + Beaucoup de possibilités Pourquoi attendre - Le design n'a rien de spécial

Le HP Pavilion 15 ne sort pas du lot en termes de fonctionnalités et de design, surtout à côté de la gamme Spectre x360. Toutefois, il fait partie des meilleurs ordinateurs portables pour enfants, avec des spécifications impressionnantes que l'on peut attendre d'un ordinateur portable de milieu de gamme, ainsi que des caractéristiques telles que des haut-parleurs B&O, HP Charge rapide et l'option d'un écran tactile. Il reste également abordable, du moins dans les configurations de bas à moyen de gamme, ce qui le rend encore plus attrayant pour les parents.

Le Dell G5 15 SE (2020) est le meilleur ordinateur portable gamer pour enfants (Image credit: Dell)

8. Dell G5 15 SE (2020) Un ordinateur portable gamer offrant un excellent rapport qualité-prix. Caractéristiques techniques Processeur: AMD Ryzen 5 4600H - 7 4800H Carte graphique: AMD Radeon RX 5600M RAM: 8 Go - 16 Go Écran: WVA à bord étroit et rétroéclairage LED antireflet, 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) non tactile - WVA antireflet, rétroéclairage LED, 15,6 pouces FHD (1920x1080) 300nits (non tactile), 144Hz Stockage: 256GB – 1TB SSD LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR 1 690 € Voir à Cdiscount FR 1 979,05 € Voir à Darty FR Vérifier Amazon 4 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Très abordable pour un PC portable gamer + Écran rapide et éclatant Pourquoi attendre - Devient assez chaud sous l'effort - Le plastique semble fragile

Bien que Dell ait ses gammes de produits haut de gamme, la société est également très douée pour construire d'excellentes machines économiques. Le Dell G5 15 SE (2020) en est un très bon exemple, avec des spécifications AMD impressionnantes, notamment au niveau du processeur, afin de réduire les coûts sans compromettre les performances. Voici le meilleur ordinateur portable pour les jeux d'enfants, avec ses performances stupéfiantes pour le prix et un écran époustouflant pour couronner le tout. Bien sûr, comme il s'agit d'un ordinateur portable économique, il est idéal pour les jeunes utilisateurs qui veulent un support puissant qu'ils peuvent exploiter à la fois pour étudier et pour jouer.