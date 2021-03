Test de l’Asus TUF Dash F15

L'Asus TUF Dash F15 constitue un chef-d'œuvre dans sa catégorie, par le fait qu’il combine un prix relativement accessible et un facteur de forme élégant. Il offre de solides performances dans un châssis qui ne pèse presque rien - ce qui le rend agréable à supporter. Tandis que le niveau d’autonomie est l’un des plus généreux que l’on puisse trouver sur un pc portable gamer à ce jour.

L’Asus TUF Dash F15 en résumé

En règle générale, si vous recherchez un PC portable gamer capable de faire tourner les derniers jeux AAA à des paramètres élevés et que vous aimeriez le transporter confortablement dans votre sac à dos, vous devrez débourser quelques milliers d’euros. L’Asus TUF Dash F15 vous permet de répondre à l’ensemble de votre cahier des charges, sans vous ruiner pour autant. Ses nouveaux processeurs Intel Tiger Lake-H35 de 11e génération offrent en effet une expérience de jeu luxueuse, à partir de 1 099 €.

Il y a quelques compromis indispensables pour que cet ordinateur portable fonctionne à prix réduit, cependant. Le plus remarquable s’avère l'absence de webcam, déjà constatée sur un autre modèle Asus : le ROG Zephyrus G14 de 2020 - qui reste toujours l'un de nos PC portables gamer préférés. Cela en valait déjà la peine l’an dernier, c’est toujours le cas aujourd’hui.

Du fait de sa légèreté, l’Asus TUF Dash F15 lésine sur les performances maximales que peut offrir les mastodontes gaming intégrant l’une des dernières cartes graphiques Nvidia Ampere. Pour autant, il demeure plus que suffisamment puissant pour exécuter tout jeu récent, avec un framerate solide.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Asus TUF F15 évaluée par notre rédaction :

Processeur : Intel Core i7-11375H (quadricoeur, jusqu'à 5,0 GHz)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3070

RAM : 16 Go DDR4-3200

Ecran : 15 pouces 1080p IPS, 240Hz

Stockage : SSD 1To

Ports : 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-C avec Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.0, 1 x ethernet, 1 x prise jack 3.5mm

Connectivité : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Caméra : Webcam HD

Poids : 2 kg

Dimensions : 36 x 25,2 x 1,92 cm

Prix et disponibilité de l’Asus TUF Dash F15

Le TUF Dash F15 d'Asus est disponible depuis janvier 2021, au prix initial de 1 099 €. Pour ce tarif abordable, vous obtenez un processeur Intel Core i7-11300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une Nvidia GeForce RTX 3060. Le tout derrière un écran de 15 pouces Full HD et avec un taux de rafraîchissement de 144Hz.

C'est probablement l'un des meilleurs ordinateurs portables avec un GPU RTX 3000 sur le marché. Surtout si l'on considère la longue durée de vie de sa batterie et sa conception légère qui en font un compagnon de voyage de premier ordre.

Une configuration à 2 299 € est également disponible, avec un processeur Intel Core i7-11370H plus puissant, une carte graphique GeForce RTX 3070, un SSD 1 To et une couleur blanche élégante.

(Image credit: Future)

Design de l’Asus TUF Dash F15

En ouvrant la boîte de l’Asus TUF Dash F15, nous nous sommes assurés à deux reprises qu’il s’agissait bel et bien d’un produit TUF et non d’un ROG Zephyrus. Pour un peu de contexte, la gamme d'ordinateurs portables et d'accessoires de jeu TUF d'Asus est destinée au marché d’entrée de gamme. Ces modèles adoptent généralement une approche utilitaire, or l’Asus TUF Dash F15 se met en marge de cette conception originelle.

Cet ordinateur portable ne fait que 20,3 mm d'épaisseur et ne pèse que 2 kg, ce qui le rend extrêmement fin et léger pour un PC portable gamer. Le clavier et le capot de l'ordinateur sont tous deux en aluminium, dans une magnifique teinte grise, de sorte qu'il ne perd pas de sa rigidité au profit de la portabilité. Le fond de l'ordinateur est toujours en plastique, donc oubliez tout design uniforme - il s’agit encore d’une caractéristique réservée aux appareils beaucoup plus chers, hélas.

L’ordinateur se veut tout de même plus facile à entretenir et à mettre à niveau. En effet, vous pouvez toujours retirer la base de l’Asus TUF Dash F15 pour ajouter de la capacité de mémoire vive ou de stockage. Tout ce dont vous aurez besoin pour ce faire est un tournevis, qui vous donnera un accès rapide aux ports M.2 afin d’ajouter deux SSD maximum.

Vous devrez cependant retirer toute la partie inférieure de l'ordinateur portable pour accéder à la mémoire vive - l’emplacement dédiée à cette dernière supporte jusqu'à 32 Go de DDR4. Ce qui rend le prix de la configuration standard encore plus attrayant.

L'Asus TUF Dash F15 dispose également d'une multitude de ports, dont deux ports USB-A sur le côté droit du PC portable. Sur la gauche, vous obtenez un autre port USB-A, ainsi que quelques ports Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet, une prise combo 3,5 mm et un port alimentation. Sachez qu’il reste possible de charger le TUF Dash F15 via USB-C, ce n'est tout simplement pas aussi rapide.

L'écran se révèle être une dalle Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz - un véritable atout pour l’eSport, notamment lorsqu’il est couplé à une RTX 3070. Avec une luminosité moyenne d'environ 265 nits et une couverture de 110 % du spectre sRGB, il se montre tout aussi lumineux et coloré pour rendre justice aux meilleurs jeux PC du moment.

Les bords de l'écran sont loin d'être les plus fins du monde, mais ils ne sont certainement pas suffisamment épais pour gêner l’utilisateur. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Asus n'a pas pu intégrer une webcam dans le cadre supérieur. Cette mesure économique déçoit, mais ce n'est pas la fin du monde - surtout si vous ne cherchez pas à employer un ordinateur gaming pour lancer des appels vidéo ou pour streamer sur Twitch. Dans le cas inverse, vous pouvez investir en parallèle dans l'une des meilleures webcams en circulation.

Le clavier est confortable, avec une course courte et une frappe fluide. Il n'y a pas d'éclairage RVB, encore un compromis nécessaire pour réduire le prix final. Au lieu de cela, nous avons droit à un rétroéclairage sarcelle, et ce n'est pas la couleur la plus attrayante du monde. Le contraste avec les touches ZQSD, logiquement claires, nous apparaît dès lors peu esthétique.

Plus intéressant : Asus ajoute ici quelques touches pratiques sur la partie supérieure du clavier. Par exemple, vous avez la possibilité de contrôler le volume sans devoir chevaucher maladroitement entre la touche Fn et les touches de fonction - ainsi qu'un bouton dédié à la coupure du micro et un autre qui ouvre le logiciel Asus Armoury Crate.

Le pavé tactile, quant à lui, est idéal. Il prend en charge des distances généreuses et son clic compte parmi les plus robustes. Comme nous le recommanderions pour n’importe quel PC portable gamer, mieux vaut cependant lui associer l’une des meilleures souris gaming pour optimiser vos performances en cours de partie.

Asus a choisi de placer les haut-parleurs sur la partie inférieure de l'ordinateur portable, un à gauche et l'autre à droite. C'est l'un de nos points noirs : ils auraient davantage leur place sur chaque côté, globalement spacieux, de l’ordinateur portable. La scène sonore n’est pas mauvaise en soi, par rapport à la concurrence. Elle couvre même le bruit des ventilateurs - si vous activez le mode performance (via Armoury Crate), le système de ventilation souffle moins, pour le bien-être de vos tympans.

(Image credit: Future)

Performances de l’Asus TUF Dash F15

Nous avons tendance à classer les ordinateurs portables dédiés au jeu vidéo en trois catégories distinctes : il y a les alternatives ultra-puissantes des ordinateurs de bureau, les ultra-portables qui vous permettent de jouer sur la route, et les modèles de milieu de gamme qui picorent le meilleur de la première et de la seconde. L'Asus TUF Dash F15 appartient à la famille des ultra-portables.

Ainsi, bien qu'il embarque les derniers composants puissants d'Intel et de Nvidia, le matériel est configuré de telle sorte qu'il ne s'enflammera pas dans un si petit châssis - en contrepartie, vous ne vous trouverez pas face au PC portable avec RTX 3070 le plus rapide du marché.

Cela ne signifie pas que l'Asus TUF Dash F15 peinera face aux jeux AAA les plus récents. Au contraire, quel que soit le titre que nous exécutions lors de nos tests, il obtenait toujours un framerate acceptable - d’Assassin’s Creed Valhalla à Watch Dogs: Legion, en passant par Dirt 5.

La RTX 3070 est construite sur l'architecture Ampère de Nvidia, et apporte avec elle une mise à jour notable de la technologie ray tracing. Son usage est remarquable sur les jeux qui la prennent en charge. Par exemple, nous avons testé Metro Exodus avec des paramètres Ultra, son score moyen affichait 59 images par seconde sans ray tracing. Avec cette option activée, le framerate est descendu seulement à 48 images par seconde. Ce n'est pas les 60 fps idéaux que vous pourriez espérer, mais il s’agit d’un niveau plus que décent. Et tout ça dans une machine légère qui peut facilement se glisser dans votre sac à dos !

Les performances du processeur ne sont pas aussi bonnes que celles d'autres ordinateurs portables, particulièrement celui du modèle le plus économique. Le Core i7-11370H est un processeur à 4 cœurs et 8 threads qui relève un peu la barre puisqu’il peut monter jusqu'à environ 4,8 GHz. C'est plus qu'il n'en faut pour tout jeu moderne - nous n'avons pas rencontré de problème de goulot d'étranglement du GPU ou autre - mais pour les créatifs qui ont l’habitude d’employer un ordinateur portable gaming comme station de travail, il est recommandé de regarder ailleurs.

(Image credit: Future)

Autonomie de l’Asus TUF Dash F15

Les ordinateurs portables gaming ont la réputation de composer avec une faible autonomie, bien que les gammes se soient améliorées récemment. Au début de 2020, l'Asus ROG Zephyrus G14 est sorti avec un processeur AMD Ryzen 4000 et une RTX 2060, tout en livrant une étonnante autonomie de 8 heures dans notre test de lecture multimédia.

L'Asus TUF Dash F15 est encore meilleur, approchant les 10 heures d'autonomie, avec un GPU encore plus puissant et un écran 240Hz plus énergivore. Même dans les tests de batterie PCMark 10, qui simulent un large éventail de charges de travail informatiques, l'ordinateur portable résiste environ 9 heures, ce qui signifie que ce PC portable gamer ne devrait rencontrer absolument aucun problème pour passer une journée complète depuis une seule et même charge. C’est un énorme plus, d’autant que le chargeur demeure lourd.

(Image credit: Future)

Interface de l’Asus TUF Dash F15

L'Asus TUF Dash F15 fournit juste le strict minimum de fonctionnalités logicielles, et c'est en fait une excellente initiative. Il n'y a pas beaucoup de bloatware, à part les utilitaires Asus propres à la gestion des pilotes et l’application Armoury Crate, qui est vraiment utile. Ce petit programme vous permettra de personnaliser l'éclairage - bien qu'il n'y ait qu'une seule couleur disponible - et vous donnera également le contrôle des profils de performance afin que vous puissiez décider entre des ventilateurs silencieux ou les meilleures performances que l'ordinateur portable puisse assurer.

Si vous détestez jongler entre Steam GOG, Epic Games et toute autre plateforme de jeux à la demande, l’Asus TUF Dash F15 met à votre disposition un lanceur de jeux intégré qui concentre l’intégralité de vos titres achetés et installés dans une même bibliothèque. C’est un gain de temps considérable.

Comme il n'y a pas de webcam sur cet ordinateur portable, il n'y a pas de reconnaissance faciale IR, et il n'y a pas non plus de lecteur d'empreintes digitales. C’est un pas en arrière pour la sécurité de votre matériel, mais compte tenu de son prix et des performances offertes, là encore, le sacrifice s’avère supportable.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous aimez jouer partout et n’importe où

Avec moins de 20,3 mm d'épaisseur et de 2 kg sur la balance, c'est un ordinateur portable gaming que vous pouvez aisément transporter partout avec vous. Et, grâce à la longue durée de vie de sa batterie, vous pourrez même vous en servir dans un avion, du moins lorsque les vols long courrier seront de nouveau empruntables.

Vous n'avez pas besoin d'une webcam

De nos jours, une grande partie de notre vie quotidienne tourne autour des appels vidéo et des visioconférences. Mais si vous n'avez pas vraiment besoin de montrer votre frimousse, ou si vous possédez déjà une webcam clipsable, vous ne remarquerez pas l’absence de ce composant sur l'Asus TUF Dash F15.

Vous recherchez un PC portable gamer puissant, sans vous ruiner

La configuration de départ de l'Asus TUF Dash F15 vous donne droit à un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 et un processeur Core i7. Ce niveau de performance commercialisé autour des mille euros s’impose véritablement comme une excellente affaire.

Ne l'achetez pas si...