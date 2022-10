Les meilleures protections contre les ransomwares en 2022 : quels outils payants ou gratuits choisir ?

Un logiciel de protection contre les ransomwares permet de protéger simplement et facilement vos fichiers et dossiers contre toute corruption effectuée par des ransomwares.

Disposer d'un des meilleurs logiciels de protection contre les ransomwares est devenu de plus en plus nécessaire à mesure que les risques en matière de cybersécurité augmentent. En effet, si vous subissez une attaque réussie de ransomware, elle peut être très difficile à faire disparaître.

Bien qu'il existe des outils permettant d'inverser une attaque de ransomware, la meilleure défense consiste à éviter d'être infecté par un ransomware en premier lieu.

La plupart des meilleurs logiciels antivirus et anti-malware intègrent des protections contre les ransomwares. Nous les avons donc placés en tête de notre liste, car après tout, mieux vaut prévenir que guérir.

En plus de cela, pour les utilisateurs ordinaires qui sauvegardent leurs fichiers les plus importants hors ligne ou en ligne via une solution de stockage cloud, il y a de fortes chances qu'ils puissent les récupérer si vous y accédez depuis une autre machine.

Shells.com TechRadar Exclusive (s'ouvre dans un nouvel onglet) Réduisez les risques en optant pour la sauvegarde illimitée de vos fichiers dans le cloud de Backblaze (s'ouvre dans un nouvel onglet)

ExpressVPN, (s'ouvre dans un nouvel onglet) le fournisseur VPN n°1 de TechRadar, offre une sauvegarde gratuite et illimitée sur le cloud grâce à Backblaze pendant une année entière lorsque vous souscrivez à un abonnement VPN annuel. Stocker vos fichiers en toute sécurité dans le cloud peut vous aider à les récupérer après une infection par ransomware, tandis que l'utilisation d'un VPN peut vous aider à protéger vos appareils en ligne.

Pour les entreprises, il est grand temps de disposer d'une plate-forme logicielle complète de plan de reprise d'activité, afin de s'assurer qu'en cas d'attaque par ransomware, vous pouvez au moins récupérer tout ce dont vous avez besoin à partir d'une sauvegarde récente ou même en temps réel.

Dans l'ensemble, les ransomwares restent une mauvaise nouvelle et risquent de s'aggraver. Nous avons essayé de dresser une liste des meilleurs outils pour les supprimer, mais sachez qu'ils ont leurs limites et que la prévention est la meilleure stratégie.

Vous pouvez également faire défiler la page pour consulter notre liste des meilleurs logiciels de suppression des ransomwares.

(Image credit: Bitdefender)

Obtenez une remise de 59% sur Bitdefender Antivirus Plus (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Le n°1 des antivirus de TechRadar dans un monde saturé de fournisseurs de protection antivirus, et qui ne coûte pas beaucoup plus cher que les logiciels antivirus gratuits à télécharger.

Si vous regardez les classements des principaux antivirus indépendants, vous verrez que les produits de sécurité haut de gamme de Bitdefender arrivent toujours en tête.

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

Bidefender Antivirus Plus (s'ouvre dans un nouvel onglet)est fiable et précis dans sa détection de virus, et dispose d'un filtrage web et URL pour bloquer l'accès aux sites malveillants, ainsi que d'un navigateur sécurisé qui assure la sécurité de vos transactions bancaires et d'achat en ligne. De plus, il dispose d'un gestionnaire de mots de passe qui remplit automatiquement les détails des cartes de crédit dans les formulaires Web. Il est également très bien noté pour son excellent module anti-phishing, qui vous avertit des liens malveillants dans les résultats de votre moteur de recherche et bloque l'accès aux sites dangereux.

Ce n'est pas tout : évidemment, il y a aussi la protection multicouche contre les ransomwares qui apprend de manière heuristique le comportement de ces menaces pour vous protéger, ainsi que la possibilité d'analyser tous vos appareils connectés via l'application mobile Bitdefender Central.

Il y a un ou deux problèmes - il accapare plus de ressources que la moyenne et peut entrer en conflit avec certains programmes - mais Bitdefender Antivirus Plus reste un produit sympathique qui offre d'excellents taux de détection, de bonnes performances et suffisamment de fonctionnalités supplémentaires pour justifier son prix.

Bitdefender Internet Security s'appuie sur AVP et triple le nombre de périphériques couverts, tout en offrant des fonctions d'anti-spam, de pare-feu, de contrôle parental et de cryptage de fichiers.

Pour un peu plus cher, vous pouvez acheter l'édition Bitdefender Total Security. Celle-ci comprend tous les éléments ci-dessus et couvre jusqu'à cinq PC, Mac, appareils Android et iOS.

Lire notre test complet (en anglais) : Bitdefender Antivirus Plus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: n/a)

(Image credit: AVG)

2. AVG Antivirus Une autre défense en béton contre les ransomwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Configurable à souhait + Excellents résultats en matière de protection contre les malwares Pourquoi attendre - Les analyses approfondies peuvent être lentes

Si vous recherchez une protection contre les ransomwares qui soit discrète et qui ne vous perturbe pas dans votre travail, sachez qu'AVG Antivirus Free (s'ouvre dans un nouvel onglet) est assez bavard en matière de notifications et nous agace de temps en temps avec des fenêtres pop-up nous indiquant que nous avons fait quelque chose de fantastique en matière de sécurité en ligne.

Mais en tant que bouclier contre les ransomwares et application anti-malware, il est très bon. Le tableau de bord est intuitif, il offre une protection non seulement contre les menaces téléchargeables, mais aussi contre les liens douteux, et vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour analyser votre PC à distance, ce qui est plutôt astucieux.

Bien que la version gratuite offre une protection antivirus de base, vous devez vraiment passer à la version payante pour bénéficier d'une protection complète contre les ransomwares, ainsi que de protections logicielles de sécurité supplémentaires telles que des options de cryptage des données et un pare-feu.

Lire notre test complet (en anglais) : AVG Antivirus Free (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: n/a)

(Image credit: Avast)

3. Avast Antivirus Une protection solide contre les ransomwares Les meilleures offres du jour Avast Free Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à AVAST Software (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Anti-virus et anti-malwares + D'excellents taux de détection + Mises à jour intéressantes + Ne ralentit pas votre système Pourquoi attendre - Messages publicitaires

Avast Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) est l'une des solutions de sécurité les plus compétentes du marché. Si la société est connue pour fournir des logiciels antivirus gratuits, il est bon de noter que ceux-ci sont désormais accompagnés d'une fonction anti-malware qui utilise la surveillance comportementale pour repérer les programmes malveillants.

Ce qui est encore mieux, c'est que non seulement les produits de base d'Avast sont gratuits, mais ils sont également disponibles pour les appareils mobiles ainsi que pour les ordinateurs de bureau, ce qui fait d'Avast un choix particulièrement idéal si vous avez plusieurs appareils à vérifier.

Mieux encore, la protection contre les ransomwares est incluse dans la version gratuite de la plateforme Avast Antivirus, de sorte que vous n'avez même pas besoin de payer pour la mettre à niveau, bien que des fonctions de sécurité supplémentaires soient disponibles si vous le faites.

Pour les utilisateurs professionnels, il existe des options de sécurité Internet payantes qui couvrent un large éventail de besoins et d'options.

Lire notre test complet (en anglais) : Avast Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: n/a)

(Image credit: Webroot)

4. Webroot Antivirus Une alternative plus légère contre les ransomwares Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Extrêmement léger en termes de ressources système + Vitesse fulgurante Pourquoi attendre - Manque les résultats de tests des meilleurs laboratoires

Presque tous les outils antivirus prétendent être "légers", mais Webroot Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) est vraiment le seul à être à la hauteur. L'installation se fait en quelques secondes, les fichiers du programme occupent à peine 2 Mo de votre disque dur, l'empreinte de la RAM est minuscule et il n'y a pas de mises à jour de signatures encombrantes qui mobilisent votre bande passante.

Malgré tout, il n'y a aucun compromis sur les fonctionnalités, ce qui est d'autant plus impressionnant. En plus de la protection de base, il y a une surveillance intelligente du comportement, un antiphishing précis en temps réel, un pare-feu et un moniteur de connexion réseau, un anti-ransomware amélioré et d'autres fonctionnalités intéressantes.

Il n'est pas facile de comparer la précision de Webroot avec celle de la concurrence, car les grands laboratoires de test évaluent rarement les produits de l'entreprise. Cependant, lorsqu'ils sont évalués, ils obtiennent généralement de bons résultats, et nos propres tests montrent une protection solide et fiable.

Parmi les fonctionnalités, citons la sécurité permanente, la protection de l'identité, l'antiphishing en temps réel et la surveillance du pare-feu.

Lire notre test complet (en anglais) : Webroot Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: n/a)

(Image credit: ESET)

5. ESET NOD32 Antivirus Un antivirus premium pour les utilisateurs expérimentés Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Hautement configurable + Contrôle d'accès aux différents appareils Pourquoi attendre - Pas vraiment destiné aux débutants

Si vous évaluez un logiciel antivirus en fonction de la longueur de sa liste de fonctionnalités, ESET NOD32 Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) peut être un peu décevant. Il n'y a pas de pare-feu, de gestionnaire de mots de passe, de destructeur de fichiers, d'analyseur de vulnérabilités ni aucun des avantages que l'on trouve souvent chez ses concurrents.

Cela ne signifie pas pour autant que ce logiciel manque de puissance. Il est simplement plus axé sur les fondamentaux. ESET NOD32 Antivirus est livré avec une protection contre les malwares en temps réel, une détection heuristique parmi les meilleures du marché, une couche anti-ransomware, une protection contre les virus, un filtrage des URL pour bloquer les sites web malveillants, et des modules pour prévenir les attaques utilisant PowerShell et les scripts malveillants.

Un module de contrôle des périphériques limite le risque d'infection à partir d'autres périphériques en contrôlant l'accès aux clés USB, aux disques durs externes, aux supports de stockage optiques, voire aux périphériques se connectant par Bluetooth et FireWire. Il s'agit d'un ajout inhabituel, mais qui peut faire la différence si des personnes branchent régulièrement des appareils sur votre PC.

Gardez à l'esprit que ESET NOD32 Antivirus n'est pas destiné aux débutants. L'interface est parfois maladroite, certaines fonctions sont très avancées, et même le service d'aide n'est pas toujours utile.

Les utilisateurs expérimentés apprécieront cependant la puissance et la configurabilité d'ESET. La protection supérieure à la moyenne fait un bon travail pour vous garder en sécurité, et sa légèreté garantit que le logiciel ne vous ralentira pas.

ESET Internet Security s'appuie sur NOD 32 et triple le nombre d'appareils couverts, en plus d'offrir un pare-feu, une protection contre les botnets, une protection de la webcam, un antispam et plus encore. Vous pouvez également acheter l'édition ESET Smart Security Premium pour pas beaucoup plus cher. Cette version offre tout ce qui précède, ainsi que la gestion des mots de passe et la sécurisation des données.

Lire notre test complet (en anglais) : ESET NOD32 Antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Les meilleurs logiciels de suppression de ransomwares

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Le meilleur logiciel de suppression de malwares disponible actuellement est : Malwarebytes Premium (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Si vous êtes victime d'attaques causées par un malware et que les logiciels gratuits ne font pas l'affaire, Malwarebytes Premium pourrait être la solution miracle dont vous avez besoin. Il utilise une analyse heuristique pour identifier les nouvelles branches de malwares, nettoie les infections existantes, vous protège contre les escroqueries par phishing et vous empêche de télécharger d'autres logiciels malveillants à l'avenir, y compris des ransomwares.

(Image credit: Malwarebytes)

En cas d'infection par un ransomware, Malwarebytes Anti-Malware (s'ouvre dans un nouvel onglet) doit être votre premier recours. Il est mis à jour quotidiennement, vous pouvez donc lui faire confiance pour identifier et supprimer les nouvelles menaces dès leur apparition.

La première fois que vous installez Malwarebytes Anti-Malware, vous bénéficiez d'une période d'essai de 14 jours de la version Premium, qui comprend des outils préventifs tels que l'analyse en temps réel et une protection spécifique contre les ransomwares. Après deux semaines, vous revenez à la version gratuite de base. Celle-ci doit être activée manuellement, mais reste un outil de sécurité de premier ordre. Nous vous conseillons de l'exécuter au moins une fois par semaine pour vérifier si vous n'avez pas remarqué de virus ou si vous remarquez que votre navigateur Web a soudainement commencé à se comporter de façon étrange (probablement à cause d'un adware).

Récemment, Malwarebytes a acheté Adwcleaner, qui, comme son nom l'indique, cible et supprime les programmes gênants qui détournent votre navigateur en modifiant votre page d'accueil, en réinitialisant votre moteur de recherche par défaut ou en ajoutant des barres d'outils indésirables. Il est également disponible gratuitement et, avec Anti-Malware, il constitue un excellent complément pour votre boîte à outils de sécurité.

Lire notre test complet (en anglais) : Malwarebytes Anti-Malware (s'ouvre dans un nouvel onglet).

(Image credit: n/a)

(Image credit: Avast )

Des solutions conçues pour vaincre différentes sortes de ransomware Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Un excellent guide étape par étape + Lutte contre 21 formes de ransomware + Mise à jour fréquente Pourquoi attendre - Pas aussi complet que d'autres logiciels payants

Tous les ransomwares ne cryptent pas les données de la même manière, si bien que les fournisseurs de logiciels de sécurité doivent créer des solutions spécifiques à mesure que de nouvelles menaces apparaissent. Au moment de la rédaction de cet article, les experts en sécurité d'Avast (s'ouvre dans un nouvel onglet) ont mis au point des outils de décryptage gratuits pour s'attaquer à 21 types différents de ransomware bloquant les fichiers.

Pour vous aider à déterminer celui dont vous avez besoin, Avast a fourni une description détaillée du fonctionnement de chaque forme de ransomware, l'extension que vous verrez sur les fichiers cryptés et un exemple du type de message que les créateurs du virus ont préparé pour leurs victimes.

Une fois que vous aurez téléchargé l'outil approprié, il vous guidera dans le processus d'élimination du ransomware sans avoir à payer les criminels. Vous devrez fournir deux versions du même fichier - une version cryptée et l'original.

Le plus simple est de faire une sauvegarde avant l'infection, mais Avast suggère également des emplacements où vous pourriez trouver des fichiers originaux non affectés. L'outil comparera ensuite les deux et utilisera les résultats pour déterminer le mot de passe.

(Image credit: n/a)

(Image credit: Kaspersky)

3. Kaspersky Anti-Ransomware Tool Une protection complète contre les ransomwares pour votre petite entreprise Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Protection proactive contre les ransomwares + Peut annuler les actes malveillants + Surveille l'activité du réseau Pourquoi attendre - Peut ralentir certains appareils

Un ransomware sur votre ordinateur personnel est déjà assez grave, mais une infection qui vous bloque l'accès à vos PC professionnels pourrait être un désastre absolu. Vos comptes, vos données clients, vos informations et votre travail pourraient tous être cryptés - et cela pourrait affecter plusieurs machines sur le même réseau.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool (s'ouvre dans un nouvel onglet) est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à protéger leurs données contre une telle catastrophe. Comme Bitdefender Anti-Ransomware, il s'agit d'un outil préventif conçu pour empêcher l'infection en premier lieu plutôt que de décrypter les fichiers ou de déverrouiller votre bureau.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool s'exécute sans problème parallèlement à votre suite de sécurité habituelle et surveille l'activité du réseau pour détecter tout ce qui correspond au comportement connu des ransomwares. Sa base de données des menaces est stockée sur les serveurs cloud de Kaspersky, de sorte que les mises à jour sont envoyées immédiatement à tous les utilisateurs.