Les meilleurs services de stockage en ligne (cloud) de 2022

Trouver le meilleur fournisseur de stockage cloud peut sembler être un défi, avec toutes sortes de facteurs et de problématiques à prendre en compte.

Si vous êtes un novice en matière de stockage en ligne, nous vous guiderons dans la bonne direction en vous expliquant ce que c'est, quels sont ses avantages et comment choisir le fournisseur idéal.

Les techniciens chevronnés peuvent découvrir comment nous testons les fournisseurs de stockage cloud, ou encore parcourir la liste exhaustive de plus de 50 services de stockage cloud que nous avons examinés à ce jour.

Si vous cherchez simplement les meilleurs fournisseurs, nous avons classé nos 9 meilleurs fournisseurs en fonction de la capacité, du prix, de la sécurité, de la facilité d'utilisation et bien plus encore, et vous pouvez lire nos conclusions en déroulant la page.

Dans cette liste, nous nous sommes concentrés sur les offres payantes de qualité destinées aux particuliers et aux petites entreprises.

Qu'est-ce que le stockage en ligne (cloud) ? Le stockage cloud est un espace virtuel distant, généralement situé dans un centre de données, auquel vous pouvez accéder pour enregistrer ou récupérer des fichiers. Il est important de savoir si vous pouvez faire confiance à un service de stockage cloud pour vos fichiers, c'est pourquoi la plupart des fournisseurs se donnent beaucoup de mal pour garantir leur sécurité. Ils chargeront et téléchargeront des fichiers via une connexion cryptée sécurisée, par exemple. Les centres de données à sécurité maximale garantissent qu'aucune personne non autorisée n'a accès à leurs serveurs, et même si quelqu'un s'y introduit, un cryptage de pointe empêche un attaquant de visualiser vos données. Il existe des dizaines de services qui reposent sur une forme de stockage cloud. Ils peuvent être décrits comme des services de sauvegarde en ligne, de sauvegarde dans le cloud, de disques en ligne, d'hébergement de fichiers, etc., mais il s'agit essentiellement de stockage cloud avec des applications personnalisées ou des consoles Web pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Vous n'aurez pas à chercher bien loin pour trouver le service de stockage cloud qui vous convient, car il y a de fortes chances que vous y ayez déjà accès. Facebook et Twitter offrent un stockage cloud gratuit lorsqu'ils autorisent les utilisateurs à stocker des photos et des vidéos sur leurs serveurs, par exemple, tandis que même le compte Google gratuit le plus basique vous donne droit à 15 Go d'espace de stockage cloud via l'application Google Drive.

Quel est le meilleur service de stockage en ligne ?

Si vous êtes à la recherche du meilleur service de stockage cloud, dans l'ensemble - alors ne cherchez pas plus loin qu'IDrive. Il se caractérise par un processus d'installation facile, un nombre illimité de dispositifs par compte, et une version payante qui ne coûte que 3,98 $ pour 10 To la première année. Et il est en tête de nos listes pour le meilleur stockage cloud gratuit, la meilleure sauvegarde cloud et le meilleur stockage cloud pour les photos, également.

PCloud est un autre service en lice pour le titre de meilleur fournisseur de stockage cloud, grâce à des fonctionnalités telles que ses lecteurs intégrés, ses puissants outils de partage de fichiers et ses offres à vie très avantageuses.

Sync ne fait que de la synchronisation de fichiers, comme vous le devinez d'après son nom, mais il le fait très bien et il est très facile à utiliser. Backblaze est un outil de sauvegarde complet qui offre un stockage illimité, et en ce moment vous pouvez obtenir un an de Backblaze gratuitement lorsqu'il est acheté avec ExpressVPN. Et si vous recherchez la simplicité, IceDrive vous permet d'accéder facilement à vos fichiers dans le cloud pour un prix de départ très bas.

Quel service cloud choisir en 2022 ?

IDrive est en tête de notre classement des meilleurs stockages cloud avec son mélange attrayant d'applications faciles à utiliser, d'excellents outils de sauvegarde, une sécurité forte et un bon rapport qualité-prix.

Il y a des fonctionnalités remarquables partout. Vous avez beaucoup de matériel à protéger ? Installez-le sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Ajoutez ou modifiez un fichier sur un appareil, et il peut être synchronisé en temps réel sur tous les autres. Et des outils de sauvegarde complets permettent de tout protéger, des fichiers et des dossiers individuels, jusqu'à la création d'une image complète de votre appareil, pour une récupération facile après un désastre. (IDrive peut même vous envoyer un disque physique avec toutes vos données, un gros plus si vous avez une connexion internet lente et que le téléchargement prend un temps fou).

Quoi que vous fassiez, l'authentification à double facteur protège votre compte, et le cryptage end-to-end garantit que personne ne pourra avoir la moindre trace de vos données. Des applications hautement configurables permettent de régler toutes sortes de paramètres de bas niveau (limitation de la bande passante, vérification des données), mais si vous n'êtes pas du genre technique, ce n'est pas grave non plus : vous pouvez configurer IDrive en quelques instants et oublier qu'il est là, laissant le service faire son travail.

Les prix standard sont meilleurs que la majorité de ses concurrents, avec des offres individuelles commençant à 59,62$/59,16€ par an (puis 79,50$/78,89€) pour 5 To de stockage, passant à 74,62$/74,04€ (99,50$/98,73€ au renouvellement) pour 10 To, ou 149,25$/148,10€ (199$/197,46€ au renouvellement) pour 10 To sur deux ans. En ce moment, il existe également une offre spectaculaire proposant 10 To pour seulement 3,98$/3,95€ la première année. Et si vous avez encore des doutes, la société propose même une offre gratuite à vie avec 10 Go d'espace, parfaite pour tester le service et s'assurer qu'il vous convient.

Basé en Suisse, pCloud est un service complet de stockage en ligne qui offre un ensemble de fonctions essentielles de sauvegarde, de partage et de gestion de fichiers.

La mise en route est très simple. Les applications personnalisées Windows, Mac, Linux, Android et iOS chargent les données à l'aide d'une connexion sécurisée cryptée TLS/SSL, puis copient vos fichiers sur au moins trois serveurs pCloud distincts pour une protection supplémentaire. Vous pouvez synchroniser les fichiers clés sur tous vos appareils (jusqu'aux cinq autorisés par forfait, en tout cas) et les partager librement avec d'autres.

Il ne s'agit pas non plus de simples liens de téléchargement (bien que ce soit une option). PCloud permet aux utilisateurs de créer des pages de téléchargement personnalisées, avec des messages personnalisés pour chaque fichier partagé. Vous pouvez créer des diaporamas d'images partagées, et même lire des fichiers audio ou vidéo directement à partir de votre espace de stockage (sans avoir à les télécharger au préalable).

Tout cela semble coûteux à première vue, puisque pCloud demande 49,99 € par an pour un espace de stockage de 500 Go seulement, ou 99,99 € pour 2 To. Mais attendez : choisissez les formules à vie de pCloud et vous pourrez obtenir 500 Go, pour toujours, pour une somme unique de 175 €, ou 2 To pour 350 € (ce qui ne vous permettra même pas de bénéficier de trois ans de protection avec les comptes 2 To de certains fournisseurs).

Opter pour l'offre Business ajoute un tas d'extras précieux : le cryptage côté client, la gestion centrale des employés, le partage sécurisé des fichiers, la possibilité de restaurer des versions de fichiers datant de 180 jours (contre 30 dans l'offre individuelle.) Le prix est également raisonnable, à 7,99 € par mois par utilisateur pour 1 To d'espace de stockage sur l'offre annuelle. Et comme avec IDrive, une offre gratuite de 10 Go vous permet de tester le service sans risque.

3. Sync Le meilleur service cloud pour une sécurité immédiate Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 5 Go Capacité de stockage: 1-6 To Nombre d'appareils: Illimité Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + D'excellentes vitesses + Prise en charge de Microsoft 365 + S'intègre à l'Explorateur de fichiers de Windows et au Finder de Mac Pourquoi attendre - Synchronisation d'un seul dossier à la fois - Prix supérieurs à la moyenne

Comme son nom l'indique, Sync est un service de synchronisation de fichiers très simple : installez l'application sur tous vos appareils, déposez un fichier dans le dossier Sync d'un appareil et il apparaîtra rapidement sur tous les autres.

Bien que cette conception limite les capacités de sauvegarde de Sync (vous ne protégez que ce qui se trouve dans le dossier Sync), elle rend les applications exceptionnellement faciles à utiliser, et elles parviennent à battre de nombreux fournisseurs dans d'autres domaines.

La prise en charge du versioning vous permet de restaurer les versions de fichiers des 180 derniers jours, par exemple (la plupart des fournisseurs s'arrêtent à 30 jours). Les applications mobiles peuvent synchroniser automatiquement les photos et les vidéos que vous prenez. Le partage de fichiers élaboré comprend des options permettant de créer des liens en lecture seule, protégés par un mot de passe ou expirant, de définir des limites de téléchargement, etc.

Les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent ouvrir et modifier des documents Office directement depuis leur espace Sync. Vous pouvez parcourir vos fichiers directement à partir de l'Explorateur de fichiers de Windows ou du Finder de Mac, ce qui vous permet de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin. Et des fonctions de sécurité telles que l'authentification à double facteur et le cryptage end-to-end assurent la sécurité de vos données et de vos transferts.

Il existe une multitude de fonctionnalités adaptées aux entreprises et aux équipes. Vous pouvez demander des fichiers à plusieurs personnes, ajouter des commentaires aux liens de partage de fichiers, partager des dossiers avec des équipes, afficher des logs d'activité et gérer tout le monde depuis une console centrale.

Les prix sont plus élevés que la plupart des autres solutions, même le plan Solo Basic de 2 To le moins cher coûte 96 $ (environ 90€ ) par an, mais si les fonctionnalités de Sync répondent à vos besoins, ce pourrait être un choix judicieux. Une offre gratuite de 5 Go est disponible si vous souhaitez essayer avant de vous engagez.

Alors que certains services de stockage en ligne tentent d'offrir toutes les fonctions possibles de partage et de synchronisation de fichiers, Backblaze adopte une approche plus simple : il gère les sauvegardes personnelles et professionnelles, et c'est tout.

Heureusement, l'entreprise le fait très bien. Toutes les offres proposent un espace de sauvegarde illimité, par exemple, sans limite de taille des fichiers. Combien de fournisseurs sur cette liste peuvent en dire autant ? (Nous vous épargnons la recherche : aucun).

Vous craignez des temps de téléchargement trop longs si vous devez tout restaurer ? Pas de problème, la société peut vous envoyer un disque dur avec vos données (jusqu'à 8 To.)

Backblaze est très facile à utiliser ; il suffit d'installer les applications Windows ou Mac (malheureusement, il n'y a pas de sauvegardes mobiles) et elles détectent automatiquement les fichiers lorsqu'ils sont modifiés, puis les transfèrent sur le cloud.

Les fonctions de sécurité intelligentes comprennent une vérification à double facteur pour protéger votre compte, tandis qu'une clé de cryptage privée garantit que personne (pas même Backblaze) ne peut accéder à vos fichiers en ligne.

La tarification est raisonnable : 70$ (environ 67€) par an et par appareil pour les forfaits individuels. Il n'y a pas de version gratuite, mais un essai de 15 jours vous permet de tester le service par vous-même.

Si vous recherchez également un VPN pour vous protéger en ligne, vous pouvez actuellement obtenir Backblaze entièrement gratuitement pendant un an en vous inscrivant à notre favori n°1, ExpressVPN (et vous obtenez trois mois supplémentaires de protection ExpressVPN, aussi).

5. Internxt Une sécurité renforcée pour préserver vos dossiers les plus confidentiels Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 10 Go Capacité de stockage: 20 Go - 20 To par utilisateur Nombre d'appareils: Illimité Les meilleures offres du jour VISIT SITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Fonctions de sécurité avancées + Un support client fiable + Interface facile à utiliser Pourquoi attendre - Options collaboratives limitées - Peu de fonctionnalités avancées

Internxt est un fournisseur axé sur la sécurité qui fait bien plus que la plupart des autres fournisseurs pour garantir la sécurité de vos fichiers. Le cryptage de bout en bout et à "zero-knowledge" empêche quiconque d'accéder à vos données, et une fois que vos fichiers sont téléchargés, ils sont divisés en parties et répartis sur un réseau peer-to-peer. Le stockage de vos données sur plusieurs hôtes permet non seulement de les protéger des pirates, mais aussi de réduire les risques de perte de fichiers en cas de panne matérielle ou d'autre catastrophe.

Grâce à des applications bien conçues et intuitives, le téléchargement de fichiers peut être aussi simple qu'un simple glisser-déposer. La possibilité de synchroniser n'importe quel dossier permet de maintenir tous vos appareils à jour, et vous pouvez facilement partager des fichiers via des liens personnalisés.

Parmi les fonctionnalités bonus inhabituelles, citons un vérificateur de mots de passe pour identifier les mots de passe faibles, et il existe même un antivirus gratuit pour identifier et supprimer les logiciels malveillants de vos fichiers.

Internxt a aussi sa part de problèmes. Il ne peut pas rivaliser avec les fonctions avancées que vous trouverez avec OneDrive ou Dropbox. Les prix sont plus élevés que beaucoup d'autres : 41,88 euros pour un an et un plan de 200 Go, ou 107,88 euros pour 2 To. Il existe une offre gratuite de 10 Go, mais obtenir la totalité de la capacité est un véritable casse-tête (il faut s'inscrire à la newsletter, inviter quatre amis et plus encore).

Malgré tout, l'approche de Internxt axée sur la sécurité et la qualité des applications lui donne beaucoup d'attrait, et si c'est ce que vous recherchez, il mérite amplement de figurer sur votre liste de présélection.

6. Icedrive Le meilleur service cloud pour gérer vos fichiers Windows Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 10 Go Capacité de stockage: 150 Go - 5 To Nombre d'appareils: Illimité Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Interface facile à utiliser + Aucune limite de taille de fichier + Prix de départ bas et options à vie très avantageuses Pourquoi attendre - Peu de fonctionnalités collaboratives - Options d'assistance limitées

Le nouveau venu dans le domaine du stockage en ligne, IceDrive, basé au Royaume-Uni, n'a peut-être pas encore la puissance et l'élégance des principaux concurrents, mais il offre déjà suffisamment de fonctionnalités intéressantes pour justifier un examen approfondi.

Les utilisateurs de Windows peuvent parcourir leur espace de stockage à partir de l'Explorateur, par exemple, déplacer, renommer, ouvrir et même modifier des fichiers, tout comme s'ils travaillaient sur un disque local.

Une application Windows, Mac et Linux personnalisée va plus loin, vous permettant de parcourir des fichiers, de prévisualiser des documents et de diffuser vos fichiers multimédias avec un lecteur intégré sans avoir à les télécharger au préalable.

La conception intelligente du service utilise plusieurs technologies de cryptage pour protéger vos précieuses données des regards indiscrets. Les applications chiffrent les fichiers à l'aide d'une clé de chiffrement privée qui ne quitte jamais vos appareils. Même si les meilleurs pirates du monde parvenaient à accéder aux serveurs d'IceDrive, vos données seraient verrouillées et inaccessibles.

Une offre gratuite de 10 Go vous permet de démarrer facilement, mais elle est assortie de certaines restrictions (pas de cryptage côté client, une limite de bande passante de 3 Go/jour.) Les abonnements d'IceDrive sont toutefois si abordables que nous pouvons pardonner les lacunes de l'offre gratuite. Le plan Lite vous donne 150 Go pour seulement 19,99 $ (environ 19€)par an, par exemple. 1 To coûte 49,99 $ (environ 47€) par an, 5 To seulement 179,99 $ (environ 172€), et les options à vie vont de 99 $ (environ 94€) pour 150 Go à 599 $ (environ 573€) pour 5 To.

7. NordLocker Il combine admirablement sécurité et simplicité d'utilisation Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 3 Go Capacité de stockage: 150 Go - 5 To Nombre d'appareils: Illimité Les meilleures offres du jour NordVPN NordLocker (opens in new tab) Visiter le site (opens in new tab) à NordVPN (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bon en matière de sécurité + Application simple et intuitive + Un fournisseur réputé et fiable Pourquoi attendre - Pas de support Android ou iOS - Peu de fonctionnalités

NordLocker est une plateforme de stockage cloud simple mais hautement sécurisée, conçue par les responsables de NordVPN, l'un des meilleurs VPN du moment.

Le service est extrêmement facile à utiliser. Vous commencez par créer un ou plusieurs casiers, qui ressemblent à des dossiers ordinaires sur votre appareil Windows et Mac (les appareils Android et iOS ne peuvent utiliser que l'interface web plus basique). Faites glisser et déposez des fichiers dans un casier, et c'est tout, ils sont immédiatement mis à jour sur le cloud.

Vos fichiers sont protégés par des algorithmes de cryptage AES-256 et xChaCha20-Poly1305 conformes aux normes industrielles. L'authentification multifactorielle empêche les attaquants de pirater votre compte, et l'architecture "zero-knowledge" garantit que vous êtes le seul à pouvoir décrypter vos fichiers.

Le partage de fichiers est relativement limité. Vous pouvez le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'options, et vos destinataires doivent avoir un compte NordLocker et utiliser l'application.

Grâce à une importante remise de lancement, les prix semblent raisonnables, mais augmentent par la suite. Un espace de stockage de 500 Go coûte 33,48 € la première année, puis 52,68 € lors du renouvellement. Le plan de 2 To coûte 85,08 € la première année, mais passe à 158,28 € par la suite. Une offre gratuite vous permet de jouer avec 3 Go de stockage, ce qui est un peu décevant lorsque vous obtenez souvent 5 à 10 Go ailleurs, mais c'est toujours suffisant pour voir comment NordLocker fonctionne pour vous.

8. Microsoft OneDrive Idéal pour les utilisateurs assidus de Windows 10/ 11 et d'Office Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 5 Go Capacité de stockage: 100 Go - 6 To Nombre d'appareils: Jusqu'à 30 Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Particulièrement facile à utiliser à partir de Windows + Au moins 1 To inclus avec Microsoft 365 + Modifier des documents Office sans les télécharger Pourquoi attendre - Pas de fonctionnalités avancées - Pas de chiffrement "zero-knowledge"

Microsoft OneDrive n'est pas le service de stockage cloud le plus puissant ou le plus riche en fonctionnalités, mais il gère largement l'essentiel, et il y a beaucoup de choses à apprécier ici pour toute personne attachée à l'univers Microsoft.

OneDrive est bien intégré à Windows 10 et 11, par exemple. Vous pouvez travailler avec le service à partir de l'Explorateur, en glissant et déposant des fichiers pour les synchroniser sur le cloud et sur tout autre appareil utilisant votre compte Microsoft. Les utilisateurs de Microsoft 365 qui stockent leurs documents sur OneDrive bénéficient d'un enregistrement automatique sur le cloud et d'options de collaboration, notamment la possibilité de travailler sur des documents simultanément avec d'autres personnes, directement à partir des applications Office ou de l'interface Web.

Microsoft n'a pas oublié les autres plateformes, et OneDrive dispose également d'une application Mac simple, ainsi que d'applications Android et iOS très bien conçues et intuitives. Les joueurs de Xbox One peuvent l'utiliser pour protéger leurs fichiers de sauvegarde de jeu, et il existe également une interface Web performante.

La formule gratuite de OneDrive est un peu décevante, puisqu'elle ne vous offre que 5 Go de stockage. Mais vous pouvez passer à 100 Go pour seulement 20 € par an (ou 2 € facturé mensuellement). Et si vous utilisez Microsoft Office, l'abonnement à Microsoft 365 Personal vous permet non seulement d'accéder à Outlook, Word, Excel et PowerPoint, mais aussi de faire passer votre espace de stockage OneDrive à 1 To chacun pour un maximum de 6 utilisateurs.

9. Google Drive Indispensable pour ceux qui utilisent Google Workspace Caractéristiques techniques Stockage gratuit: 15 Go Capacité de stockage: 200 Go - 2 To Nombre d'appareils: Illimité Les meilleures offres du jour VISIT WEBSITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Inclus avec n'importe quel compte Google/Android gratuit + Espace de stockage gratuit et généreux + Suite bureautique en ligne intégrée + Rapide et simple d'utilisation Pourquoi attendre - Vous êtes lié à l'écosystème de Google - Pas de chiffrement de bout en bout

Google Drive est un service de stockage cloud très facile d'accès. Vous avez un appareil Android ? Il est intégré. Vous avez un compte Google ? Accédez-y depuis votre navigateur. Il existe des applications officielles pour Mac et iOS, ainsi qu'une multitude d'applications tierces prenant en charge Drive.

L'intégration de Drive avec les autres applications de Google est un point fort. Il ne se contente pas de prévisualiser les documents Office ; les applications Sheets, Docs et Slides de Google permettent de créer, de modifier et de partager des fichiers en ligne avec d'autres personnes, sans jamais rien télécharger.

L'offre gratuite bénéficie d'un espace de stockage de 15 Go, le meilleur du marché, et d'autres applications en offrent davantage (Google Photos stocke spécifiquement les photos HD, par exemple).

Google Drive répond largement aux besoins essentiels en matière de stockage cloud, avec un accès facile aux données à partir d'applications et de votre navigateur, la possibilité de restaurer des versions antérieures de fichiers et un accès hors ligne lorsque vous n'êtes pas connecté. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. La synchronisation n'est pas aussi simple que chez certains concurrents, et il n'y a pas de chiffrement de bout en bout ; en théorie, Google pourrait voir vos fichiers.

Si vous n'êtes pas un fan de Google, vous ne serez peut-être pas tenté de vous lier aussi étroitement à l'écosystème de l'entreprise. Pour tous les autres, il s'agit d'un service gratuit intelligent et puissant, qui offre de nombreux avantages si vous passez à la version supérieure. La mise à niveau à 112,32 € vers Google One ne vous permet pas seulement d'obtenir 2 To de stockage, mais aussi de bénéficier d'une réduction de 10 % sur les achats effectués dans la boutique Google Store, d'un accès aux experts Google et même d'un VPN Android et iOS.

Ce qu'il faut prendre en compte lors du choix d'un service de stockage en ligne (stockage cloud)

Compte tenu du nombre de fournisseurs de stockage cloud présents sur le marché aujourd'hui, qu'il s'agisse de géants technologiques comme Google ou d'acteurs plus petits et plus spécialisés, il n'est pas facile de choisir la solution qui vous convient. L'une des premières choses que vous voudrez probablement prendre en compte est le coût. Si les dépenses d'investissement pour le stockage cloud sont généralement très faibles (voire inexistantes), les dépenses opérationnelles peuvent s'élever si vous avez des besoins de stockage supplémentaires et des fonctions haut de gamme. Vérifiez soigneusement votre contrat pour vous assurer que vous ne recevrez pas une facture trop élevée.

Les références en matière de normes de service et de sécurité sont également essentielles. Recherchez un fournisseur qui peut se targuer d'avoir les certifications nécessaires pour garantir un accord de niveau de service sur lequel vous pouvez compter, ainsi que des mesures de protection de vos données. En outre, assurez-vous que votre fournisseur de stockage offre l'évolutivité dont vous avez besoin en cas de croissance, ainsi qu'un modèle de tarification flexible pour l'accompagner. La meilleure chose à faire pour choisir un fournisseur de stockage cloud est sans doute de comparer les prix. Il y a forcément une solution qui répond à vos besoins, mais ne vous contentez pas du premier fournisseur que vous trouvez.

Lorsque nous testons un fournisseur de stockage en ligne, nous examinons les vitesses de transfert des fichiers en amont et en aval, mais il s'agit d'un élément mineur de l'évaluation globale, car il existe de nombreux autres facteurs qui influent sur les vitesses de téléchargement en amont et en aval et qui ne peuvent être facilement atténués (taux de contention, heure de la journée, charge du serveur, etc.)

Enfin, le dernier point, mais non le moindre, est le niveau d'assistance qu'un service de stockage cloud fournira à ses clients, qu'il s'agisse d'une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou d'une assistance en ligne uniquement. Nos évaluations comprennent tous ces éléments et bien d'autres détails, notamment la simplicité d'utilisation et la compatibilité avec les plates-formes, et comparent chaque service de stockage cloud à des rivaux similaires, en termes de fonctionnalités et de prix, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur la base d'un maximum de données au moment de choisir le meilleur fournisseur de stockage en ligne pour vous.

Qu'est-ce que le stockage en ligne et bien plus encore :

Quels sont les avantages du stockage en ligne ? L'enregistrement de vos données sur le cloud vous protège contre toutes sortes de catastrophes. Qu'il s'agisse d'un disque dur mort, d'un ordinateur portable perdu ou d'une attaque par ransomware, la mise à l'abri de vos fichiers vous évitera bien des soucis. Le partage de fichiers via le cloud est plus sûr et plus facile que de nombreuses autres solutions. Envoyez un fichier par courrier électronique ou copiez-le sur une clé USB, et vos données ne seront pas protégées autrement que par une confiance aveugle ("personne d'autre n'a accès à ce compte de messagerie, n'est-ce pas ?"). Les meilleurs services de stockage cloud chiffrent vos fichiers dès qu'ils quittent votre appareil, puis vous offrent une gamme de moyens sécurisés pour les partager avec d'autres. De nombreux fournisseurs vous permettent d'accéder aux fichiers directement à partir de votre stockage, sans les télécharger au préalable. Vous pouvez, par exemple, diffuser une grosse vidéo depuis le cloud. Vous pouvez souvent collaborer sur des fichiers avec d'autres personnes, par exemple deux personnes qui modifient un document en même temps. Le stockage des fichiers dans le cloud leur confère également une réelle protection contre les dommages. Vous avez supprimé quelque chose par accident ? Vous le trouverez généralement dans la corbeille. Vous avez fait une grosse erreur lors des dernières modifications ? Vous pouvez souvent restaurer n'importe quelle version précédente du document au cours des 30 derniers jours, et parfois plus - un véritable gain de temps.

Où sont stockées les données dans le cloud ? L'emplacement réel de vos fichiers se trouve généralement dans un centre de données quelque part, dans un serveur, sur un disque dur ou un lecteur à semi-conducteurs. Mais n'oubliez pas qu'il existe des fournisseurs qui vous permettent de stocker des fichiers sur des lecteurs de bandes et même sur les ordinateurs d'autres personnes en utilisant une technologie similaire à celle de bittorrent.

Comment fonctionne les services de stockage en ligne ? Croyez-le ou non, le concept de stockage cloud existe depuis très, très longtemps. Amazon a popularisé le concept avec son S3 (Simple Storage Service) lancé en 2006, mais la possibilité de télécharger et d'enregistrer des fichiers à distance sur le disque d'un fournisseur de services remonte à l'offre Compuserve de 1983. En fin de compte, vous utilisez simplement les ressources de quelqu'un d'autre (une partie ou la totalité d'un disque dur, un disque à état solide ou même une bande) pour stocker vos informations. Cette ressource est généralement située dans un serveur hébergé dans un centre de données (mais pas toujours), aux côtés de centaines d'autres. Le processus se fait sur internet par une connexion sécurisée via une application dédiée ou via un navigateur web. Presque tous ceux qui possèdent un smartphone ou une adresse électronique ont un compte de stockage cloud d'une manière ou d'une autre. On pourrait même considérer que Facebook offre une version limitée du stockage cloud à ses membres, puisque les vidéos et les photos peuvent être téléchargées gratuitement sur ses serveurs.

Comment choisir le meilleur service de stockage en ligne ? Pour trouver la solution de stockage en ligne idéale, vous devez d'abord réfléchir à vos besoins. Qu'espérez-vous que le service fera pour vous ? Si votre objectif est de protéger toutes vos données, recherchez un service offrant de solides outils de sauvegarde et la possibilité d'accéder à vos fichiers de n'importe où. Si vous souhaitez partager un groupe de fichiers (des photos, par exemple) sur plusieurs appareils, vous aurez besoin de capacités de synchronisation rapides et faciles. Si vous souhaitez plutôt partager des fichiers ou des dossiers individuels avec d'autres personnes, recherchez une plateforme qui prend en charge les liens protégés par un mot de passe ou limités dans le temps, tout ce qui peut vous aider à rester plus sûr. Les entreprises bénéficieront également des outils de collaboration, qui permettent aux utilisateurs de travailler ensemble sur des fichiers, d'ajouter des commentaires, etc. Faites attention aux chiffres. La plupart des services de stockage en ligne conservent les versions précédentes de vos fichiers jusqu'à 30 jours, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Si votre fournisseur dit qu'il prend en charge le versioning, c'est bien, mais vérifiez les détails, pour voir comment il se compare réellement à la concurrence. Vous devrez également tenir compte du coût et de la capacité d'un fournisseur, mais soyez prudent. Ne vous contentez pas d'opter pour un plan à haute capacité sous prétexte qu'il offre un meilleur rapport qualité-prix : demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'autant d'espace. Et en ce qui concerne le prix, lisez les petits caractères, faites attention aux frais cachés ou aux frais qui augmentent au moment du renouvellement, et assurez-vous de savoir exactement ce que vous achetez.

Stockage en ligne gratuit ou payant : ce que vous devez savoir Si votre budget de sauvegarde est faible (ou inexistant), vous pouvez opter pour un stockage cloud gratuit, mais est-ce le bon choix pour vous ? Les capacités sont souvent très faibles (le plan gratuit de NordLocker ne dispose que de 3 Go), ce qui exclut probablement les solutions gratuites pour les tâches lourdes. Certaines options gratuites peuvent avoir d'autres limites, ou ne pas proposer des fonctionnalités importantes dans les offres payantes. La formule 10 Go d'IceDrive semble généreuse, par exemple, mais vous ne pouvez utiliser que 3 Go de bande passante par jour et il n'y a pas de cryptage côté client. Ces problèmes ne sont pas forcément rédhibitoires, du moins si vos besoins sont simples et que vous pouvez faire mieux avec un peu de travail. S'inscrire auprès d'un fournisseur ne signifie pas que vous ne pouvez pas en utiliser un autre, par exemple : configurez IDrive pour une tâche, Google et OneDrive pour quelques autres, et vous avez soudainement 30 Go à votre disposition. Les offres gratuites ne sont pas seulement utiles pour les chasseurs de bonnes affaires, cependant. Quel que soit le montant que vous avez à dépenser, le véritable avantage des abonnements gratuits est qu'ils vous donnent le temps d'essayer différentes plateformes avant de vous engager.

Comment nous testons les meilleurs services de stockage en ligne ? Nous commençons nos évaluations des services de stockage en ligne par un examen approfondi des principales caractéristiques du service. Combien d'espace de stockage obtenez-vous ? Combien d'appareils le plan prend-il en charge ? Dans quelle mesure vos transferts de données sont-ils sécurisés, et combien tout cela va-t-il coûter exactement ? De nombreux fournisseurs se vantent de leurs propres fonctionnalités personnalisées - outils de gestion des photos et des médias, moyens plus intelligents et plus sûrs de partager des fichiers - et nous examinons en détail tout ce que propose un fournisseur. Mais un bon fournisseur de stockage en ligne ne se résume pas à la quantité de fonctions qu'il propose. C'est pourquoi nous prenons également le temps d'essayer les applications et l'interface Web du service, de déterminer leur facilité d'utilisation et d'effectuer nos propres tests de vitesse complets pour vérifier les performances. Une fois les benchmarks terminés, nous analysons les données, comparons toutes les caractéristiques et les chiffres, et identifions la place de chaque fournisseur dans notre classement des meilleurs services de stockage cloud.

Quel service de stockage en ligne avons-nous évalué ? En juin 2022, nous avons passé en revue les fournisseurs de stockage cloud suivants (tout les test sont uniquement disponibles en anglais) :



D'où vient le terme cloud ? Amazon est largement reconnu pour avoir lancé le premier véritable stockage cloud. Simple Storage Service ou S3 a été dévoilé en mars 2006, il y a presque 16 ans. Le terme "stockage cloud" lui est antérieur de plus de 100 ans. La première mention du stockage cloud se trouve dans un livre de 1896 dont le titre semble tout droit sorti du Marvel Cinematic Universe, The Mystery of the White Snake : Une légende de la tour Thunder Peak. 1896 est l'année où les jeux olympiques modernes ont été relancés à Athènes ; c'est aussi vieux que ça.