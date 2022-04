Transfert de fichiers : les meilleurs services sécurisés de 2022

Les 5 meilleures solutions de transfert de fichiers sécurisé 1. pCloud 2. SpiderOak 3. Enigmail 4. Resilio 5. Signal Vous trouverez ci-dessous notre analyse détaillée de chaque service

Si vous cherchez un moyen de partager un fichier volumineux en ligne, notre liste des meilleures solutions de transfert de fichiers sécurisé pourrait vous être d'un grand secours.

Il y a vingt ans, le partage de gros fichiers en ligne était assez difficile, beaucoup d'entre nous se contentant d'enregistrer le fichier sur un disque et de le remettre personnellement au destinataire.

Heureusement, aujourd'hui le partage de fichiers s'avère beaucoup plus pratique, en grande partie grâce à l'aide des solutions de transfert de fichiers sécurisé. Il existe de nombreuses options sur le marché aujourd'hui et vous pourriez finir par faire de mauvais choix si vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Ce pourquoi, nous avons mis à votre disposition une liste des meilleures services de transfert de fichiers sécurisé actuellement disponibles.

(Image credit: pCloud)

Basé en Suisse, pCloud se targue de la même propreté et de l'ordre que les rues de Genève et de Zurich. pCloud est un service de stockage cloud qui vous permet d'enregistrer des fichiers et d'y accéder où que vous soyez en utilisant différents ordinateurs et appareils. Ce service permet de stocker, de partager et de synchroniser des fichiers très volumineux, et offre même à ses utilisateurs la possibilité de stocker leurs données aux États-Unis ou en Europe.

Contrairement aux services plus populaires et couramment utilisés mais moins sûrs, pCloud intègre le chiffrement dans son système pour une sécurité accrue de vos fichiers. Cette fonction permet aux clients d'ajouter un mot de passe pour protéger leurs fichiers lorsqu'ils les envoient en ligne. En outre, cette solution peut être utilisée sur de nombreux types d'appareils, de Windows à macOS en passant par Linux, ainsi que sur du matériel Android et iOS. Elle dispose même d'une plateforme web. Il s'agit d'une innovation récente que de nombreux utilisateurs ont appris à apprécier.

(Image credit: SpiderOak)

2. SpiderOak Partagez vos fichiers avec une sécurité de niveau militaire Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Ultra-sécurisé + Gestion centralisée des périphériques Pourquoi attendre - Outils collaboratifs limités... - ... tout comme la taille des fichiers

Les services proposés par SpiderOak englobent la sauvegarde dans le cloud et l'hébergement de fichiers. La société a été créée en 2007 et offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder à leurs fichiers, de les synchroniser et de les partager à l'aide d'un serveur cloud. Elle accorde une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données. Elle applique une norme de " zero-knowledge " pour tous ses services, ce qui signifie que seuls les clients peuvent accéder aux données qu'ils ont stockées. SpiderOak n'est pas au courant des données de ses clients.

La confidentialité et la sécurité sont la priorité absolue de SpiderOak pour ses clients. En conséquence, l'outil est doté d'une conception totalement simple et facile à utiliser. La gestion centrale des appareils et la console d'administration sont toutes deux directes et simples. Une option de glisser-déposer est également prête à rendre l'organisation des fichiers rapide et facile. Vous pouvez gérer votre compte pour définir les autorisations ou évaluer l'utilisation par le biais du tableau de bord de l'application. Les paramètres du tableau de bord de gestion centralisée des appareils permettent également aux utilisateurs d'utiliser la sélection de sauvegarde ainsi que de configurer le partage.

Il existe deux façons de partager des fichiers avec SpiderOak. L'une consiste à créer un lien unique de partage de fichiers qui vous permet de créer une URL unique à partager avec le destinataire. Le lien expire au bout de trois jours, ce qui permet de protéger votre fichier contre tout accès non autorisé en contrôlant qui dispose du lien et combien de temps il est disponible.

Une autre option consiste à utiliser ShareRooms, qui permet de partager un dossier avec d'autres personnes, qui peuvent le télécharger ainsi que son contenu. Les destinataires du dossier ne sont pas obligés d'avoir un compte SpiderOak. Les ShareRooms sont accessibles depuis n'importe quel navigateur. Lors du téléchargement des données, SpiderOak utilise une série de clés de chiffrement, créant un ensemble de clés de chiffrement pour chacun des fichiers et dossiers que vous avez téléchargés. Vos données restent sécurisées et à l'abri de ceux qui ne sont pas autorisés à y accéder. La limite de SpiderOak est qu'il ne dispose pas des outils de collaboration dont disposent la plupart des services de stockage cloud.

(Image credit: Enigmail)

3. Enigmail La meilleure option pour sécuriser vos emails Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Chiffrement standard + Possède un plugin Thunderbird Pourquoi attendre - Nécessite Thunderbird

Le client de messagerie Thunderbird est une offre gratuite de Mozilla comme alternative à Outlook. Il s'agit d'une application open-source, que vous pouvez donc installer sur des appareils fonctionnant sous Apple, Windows et même Linux. L'un des plug-ins fournis avec Thunderbird est Enigmail. Ce plug-in utilise Open PGP pour crypter et signer numériquement vos e-mails envoyés et reçus. Il a été initialement introduit en 2001 et est actuellement en tête de popularité en tant que configuration PGP.

Avec Enigmail, il n'est pas nécessaire de travailler avec des protocoles de cryptage spécifiques. Vous pouvez utiliser votre propre solution sécurisée sans trop d'efforts. Son principal inconvénient est qu'il ne fonctionne que sur Mozilla Thunderbird. Il peut également être adapté à vos besoins spécifiques en utilisant ses options de configuration en fonction de vos préférences. Il dispose d'un grand nombre de choix de configuration pour vous permettre de contrôler le flux de chiffrement des e-mails. Son principal inconvénient est qu'il ne fonctionne que sur Mozilla Thunderbird.

(Image credit: Resilio)

4. Resilio La meilleure option pour synchroniser des fichiers Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Synchronisation efficace des fichiers entre pairs + L'outil de partage le plus performant Pourquoi attendre - Pas disponible pour toutes les sources

Précédemment connu sous le nom de BitTorrent Sync, Resilio a pour but de synchroniser des fichiers. Il utilise le protocole de BitTorrent. La meilleure chose à propos de ce service est que vous avez la possibilité de synchroniser des fichiers entre deux appareils directement, sans avoir besoin de les partager via un autre service de cloud. Il suffit que les deux appareils soient en ligne au même moment. Les fichiers sont alors partagés en temps réel et dotés d'une sécurité AES 128 bits. BitTorrent ayant été conçu à l'origine pour le partage de fichiers volumineux, vous pouvez être sûr que Resilio est fiable dans cette tâche.

Resilio propose trois packs de services différents : Sync Home, Sync Business et Resilio Connect. La première formule répond aux besoins personnels d'un individu, en lui donnant la possibilité de gérer plus d'un appareil dans sa maison. Il peut être utilisé à la fois pour un usage individuel et familial. Une version gratuite est disponible pour Mac, Linux et Windows, ainsi qu'une version professionnelle payante.

Sync Business est conçu pour les entreprises avec différents abonnements pour s'adapter à la taille de votre équipe. Il est livré avec un chiffrement standard de bout en bout et aucune limitation de la bande passante. Il est également équipé de capacités de réduction des données et de duplication au niveau des fichiers. Resilio Connect, quant à lui, s'adresse davantage aux entreprises internationales car il est conçu pour les plateformes d'entreprise.

(Image credit: Signal)

5. Signal Le meilleur outil pour sécuriser vos discussions Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Chiffrement de premier ordre + Open-source Pourquoi attendre - Interface peu soignée

Open-source, examinée par des pairs, et gérée par des dons et des subventions : ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques de Signal, et ce sont également quelques-unes des bonnes raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes font confiance à cette application de messagerie comme solution de transfert de fichiers. La nature open-source de son moteur de chiffrement permet à quiconque de l'inspecter et de l'examiner en vue d'un développement ultérieur.

Encryption est un leader dans le secteur, mais l'interface entière est assez simple et basique en termes d'apparence physique. Les visuels sont simples et assez directs. En tant qu'application de messagerie, elle est assez utile avec la possibilité de chats de groupe ainsi que le partage de photos et de fichiers. Vous pouvez également utiliser Signal comme application de messagerie par défaut, mais le service SMS de base n'est pas chiffré. Signal doit être installé pour vous et votre contact pour que le chiffrement fonctionne. L'application dispose également de quelques fonctionnalités supplémentaires comme les appels vidéo et les messages qui disparaissent.

(Image credit: Box)

6. Box Un transfert multi-plateforme admirablement sécurisé Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Le meilleur outil de partage pour les entreprises Pourquoi attendre - Peu intuitif

Comparé à Dropbox (probablement en raison de son nom), Box s'adresse davantage aux grandes entreprises et aux sociétés. Il est fortement investi dans la collaboration d'entreprise et la gestion de contenu cloud en utilisant des intégrations avec des services comme G-suite. Il propose une version gratuite avec 10 Go de stockage et une limite de 250 Mo pour le téléchargement. Pour un stockage et des téléchargements plus importants, il existe des comptes payants coûtant de 18 à 40 euros par mois.

Avec Box, vous n'avez pas besoin de télécharger le fichier pour le partager. Vous pouvez facilement et simplement le partager directement depuis Box en créant un lien. Il n'y a pas non plus de limites quant au fichier que vous pouvez partager avec quiconque, qu'il fasse partie de votre organisation ou non. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des e-mails avec des pièces jointes volumineuses et d'avoir un mal de tête à cause des problèmes qu'ils entraînent. Vous pouvez également prévisualiser les fichiers, quel que soit leur type. Qu'il s'agisse d'un fichier Word, Excel ou PDF, vous n'avez pas besoin de les télécharger pour voir ce qu'ils contiennent.

Le partage de fichiers et la collaboration se font dans le cloud avec Box. La personne à qui vous avez envoyé le fichier peut accéder à ce dernier et même le modifier, le commenter et vous le renvoyer, même sans compte Box.

(Image credit: Citrix)

7. Citrix ShareFile Une approche simple et sécurisée du transfert de fichiers Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Niveau de sécurité robuste Pourquoi attendre - Pas d'offre gratuite

Logiciel de collaboration, de partage de fichiers et de synchronisation de contenu sécurisé, ShareFile a été créé en 2005 et racheté par Citrix Systems en 2011. Avec ce logiciel, vous pouvez partager des fichiers en toute simplicité et confort. Que ce soit en interne avec vos collègues ou avec des contacts externes tels que des clients et des partenaires, le partage de fichiers peut se faire en toute sécurité grâce au service Sharefile. En outre, il dispose également d'outils très convaincants pour les opérations commerciales, tels que la collaboration entre documents, la gestion des flux de travail, les signatures électroniques ainsi que l'intégration de Gmail et Outlook.

Ses fonctions de sécurité sont solides. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'autorisation, et le tableau de bord vous permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs ainsi que de vous déplacer entre différents dossiers. Il peut être utilisé avec Android, iOS et Windows. Les comptes peuvent coûter entre 8 et 300 euros par mois, en fonction du nombre d'utilisateurs et de la quantité de stockage requise. Ils comprennent un nombre illimité d'utilisateurs, un flux de travail pour les approbations et les retours, l'intégration de tiers et un journal d'activité détaillé.

(Image credit: Hightail)

8. Hightail Le service de partage de fichiers par excellence Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Fonctionne bien avec d'autres services de partage de fichiers Pourquoi attendre - Offre gratuite limitée

Précédemment connu sous le nom de YouSendIt, l'actuel Hightail est doté d'une interface avec des Espaces, qui sont partagés en groupes, ce qui en fait le service de partage de fichiers idéal pour les groupes. En gros, vous créez un Espace, lui attribuez un nom et déterminez les objectifs du projet pour lequel l'Espace doit être utilisé. Des photos, des vidéos et tous les autres types de fichiers peuvent ensuite être ajoutés à l'Espace pour que les autres puissent les approuver. Vous pouvez également suivre toutes les activités ainsi que conserver certains fichiers en privé en tant que brouillons et les partager avec des personnes spécifiques à l'aide de codes d'accès.

Hightail fonctionne parfaitement avec d'autres services et l'intégration de toute application tierce. Vous pouvez y glisser un fichier depuis votre propre ordinateur ou d'autres sites tels que Dropbox ou Google Drive. Il fonctionne pour Android et IOS ainsi que pour MacOS et Windows. Il propose une offre pour le partage de fichiers individuels et un autre pour les collaborations entre équipes.

L’offre gratuite a actuellement une limite de 100 Mo tandis que les comptes payants vont de 12 à 36 $ (entre 10 et 32 €). Les offres payantes viennent avec des fonctionnalités telles que les notifications pour les livraisons, la protection par mot de passe, le suivi des fichiers envoyés, le contrôle de la date d'expiration ainsi que l'assistance téléphonique.

(Image credit: MediaFire)

9. MediaFire La meilleure option gratuite de partage de fichiers Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Service gratuit + Facile à utiliser Pourquoi attendre - Ne fonctionne pas avec Windows et MacOS

Une option moins populaire dans le partage de fichiers et le service de stockage, MediaFire, qui est très compétitif dans ce qu'il a à offrir. Son offre gratuite comprend 10 Go de stockage et permet de télécharger des fichiers d'une taille maximale de 4 Go. Le service lui-même est financé par la publicité et dispose d'un scanner automatique pour détecter tout virus dans vos fichiers. Il s'agit d'une fonctionnalité qui n'est pas toujours disponible dans des services similaires. Il s'agit d'un cadeau appréciable si l'on considère que le service est gratuit.

Vous pouvez également créer un lien de téléchargement unique et partager facilement vos propres liens sur vos comptes de médias sociaux. L'interface de MediaFire est assez intuitive, et son utilisation est assez simple. Les comptes payants pour une utilisation professionnelle et commerciale vont de 3,75 $ à 40 $ (entre 3 et 35 €) par mois.

Naturellement, si vous optez pour l’abonnement professionnel, vous n'aurez pas à faire face aux publicités lors des téléchargements et des partages. Vous pouvez télécharger des dossiers entiers et charger des fichiers depuis n'importe quel site. Il existe également des fonctionnalités supplémentaires telles que la personnalisation de la marque ainsi que l'accès à un journal de sécurité contenant tous les détails nécessaires dont vous pourriez avoir besoin.

(Image credit: Tresorit)

10. Tresorit Un stockage de fichiers simple et totalement sécurisé Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Offre gratuite disponible Pourquoi attendre - L’offre gratuite est très limitée

Société européenne de stockage de fichiers sur le cloud, Tresorit s'est rendue populaire lorsqu'elle a mis les pirates informatiques au défi de s'introduire dans ses serveurs pour un prix de 50 000 dollars. Elle a affirmé que personne n'y était parvenu. L'entreprise se concentre sur une sécurité optimale, car elle met en avant ses offres de chiffrement de bout en bout pour le partage et la synchronisation des fichiers, la conformité avec le RGPD et le fait de s'appuyer sur des lois sur la protection de la vie privée de renommée internationale, entre autres. Les clients d'autres pays se sont vu proposer récemment l'option de résidence des données.

Tresorit propose un large choix d'offres pour un usage personnel, professionnel ou d'entreprise. Il existe une version gratuite, mais elle est limitée à 5 Go de fichiers à partager et ne peut pas être stocké dans le système. Tresorit propose une version d'essai gratuite, qui ne dure que 14 jours et nécessite les informations de votre carte de crédit lors de l'inscription. Les comptes payants vont de 12€ à 20€ par mois, avec des variations dans la quantité de stockage et le nombre d'utilisateurs. Les comptes payants offrent des fonctionnalités supplémentaires, notamment une console d'administration, une intégration avec Outlook et une protection "zero-knowledge".

(Image credit: SugarSync)

11. SugarSync Une synchronisation des fichiers simple et transparente Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Visiter le site Pourquoi l’acheter + Usage intuitif Pourquoi attendre - Limité à Outlook

SugarSync offre la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier et de le synchroniser immédiatement, à condition que votre application de bureau SugarSync soit prête. Il vous donne également la possibilité de créer un dossier désigné sur votre ordinateur pour tous les fichiers qui sont synchronisés avec le service, qui s'appelait automatiquement Magic Briefcase mais qui est maintenant My SugarSync.

La plus grande limitation du service est cependant le manque d'outils tiers intégrés et même simplement d'authentification à deux facteurs au-delà de Microsoft Outlook. Il n'existe pas non plus d’offre gratuite, mais seulement une version d'essai gratuite de 5 Go seulement. Les comptes payants coûtent entre 7,5 $ et 55 $ (entre 6,72€ et 49,29€ ) par mois, avec intégration d'Outlook, gestion des utilisateurs et chiffrement AES 256 bits.

Bon nombre de ces options offrent des services et des avantages similaires, mais certaines pourraient mieux répondre à vos besoins en matière de partage et de synchronisation de fichiers. C'est à vous de déterminer celle qui vous convient le mieux et qui répond à vos besoins.

Qu'est-ce qu’un serveur SFTP et pourquoi en utiliser un ?

Le monde regorge de protocoles de transfert de fichiers (FTP) de base. Cependant, ils ne sont pas la meilleure option pour vous et votre entreprise. Les entreprises possèdent des fichiers qui contiennent des informations hautement confidentielles et sensibles. Lorsqu'ils sont transmis par FTP de base, il n'y a pas de chiffrement ou de stratégie similaire pour dissimuler les informations. Par conséquent, tout le monde peut les intercepter et y accéder.

C'est là que le protocole SFTP ou Secure File Transfer Protocol entre en jeu pour sauver la situation. En fait, il offre une couche supplémentaire de protection pour empêcher que vos fichiers ne soient compromis. Votre meilleure option est donc une solution de transfert de fichiers sécurisé avec SFTP.

Avant d'investir dans l'une des nombreuses solutions de transfert de fichiers disponibles en ligne, vous devez prendre le temps d'évaluer chacune des options que vous envisagez en fonction de certaines caractéristiques.

La première considération est la sécurité. Une sécurité accrue est toujours préférable. Aucune entreprise ne souhaite que ses données soient compromises de quelque manière que ce soit. Pour ce faire, vous devez trouver une solution de transfert de fichiers sécurisée qui s'accompagne d'un ensemble complet de mesures de sécurité pour protéger vos informations et éloigner les éventuels pirates.

La compatibilité est un autre facteur important. Les entreprises n'utilisent pas quotidiennement un seul type d'application. Si votre solution de transfert de fichiers ne prend pas en charge toutes les formes de données, vous risquez de perdre une quantité importante de données au cours du processus. C'est pourquoi vous devez opter pour une solution qui fonctionne avec les protocoles courants tels que FTP, FTPS, SFTP et HTTPS, au minimum.

La troisième caractéristique, mais non la moindre, de la solution de transfert de fichiers est sa contrôlabilité. Les représentants de l'organisation doivent pouvoir contrôler qui peut avoir accès au fichier et au transfert en fonction du besoin et du rôle de la personne dans l'organisation.