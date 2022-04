Meilleurs services d'hébergement de fichiers : quelle plateforme choisir pour partager vos documents volumineux ?

Les meilleurs services d'hébergement de fichiers permettent de stocker simplement et rapidement des fichiers volumineux sur Internet. Pour les partager immédiatement avec vos proches ou vos collègues de travail.

Bien qu'il existe plusieurs façons de partager des fichiers sur Internet, les joindre à un courriel est peut-être le mécanisme le plus efficace et le plus répandu.

Jusqu'à ce que Dropbox fasse irruption sur la scène et révolutionne le processus de partage des fichiers. Le partage de fichiers a beaucoup évolué ces dernières années et il est important de noter que Dropbox n'est plus le seul acteur en ville.

Il existe de nombreux autres services de qualité qui vous permettent d'héberger vos fichiers privés et de les échanger avec d'autres personnes sans trop de difficultés.

1. Mega Le meilleur hébergeur de fichiers pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée Pourquoi l'acheter + Chiffrement de bout en bout + Peut synchroniser des fichiers + Prix raisonnable Pourquoi attendre - Ne prend pas en charge la synchronisation au niveau des blocs - Pas de fonctions collaboratives

Le principal atout de Mega est l'utilisation du chiffrement de bout en bout pour garantir la sécurité des fichiers de votre compte. L'avantage de ce service est qu'il offre cette fonctionnalité également sur son compte gratuit.

Le service propose quatre formules avec différentes capacités de stockage et limites de transfert. Le moins cher, appelé Pro Lite, offre 400 Go de stockage et 1 To de bande passante de transfert, tandis que Pro III, à l'autre extrémité du spectre, offre 16 To de stockage et 16 To de bande passante de transfert.

Vous pouvez découvrir le service en vous inscrivant à un plan gratuit qui offre un espace de stockage décent de 15 Go. Notez toutefois que les comptes gratuits ont une bande passante dynamique, ce qui signifie que leur quota de transfert fluctue.

L'interface Web de Mega est bien conçue et le service propose également des applications de bureau multiplateformes que vous pouvez utiliser sous Windows, Mac OS X et Linux, ainsi que des applications pour smartphones sous Android et iOS. Vous pouvez transférer des fichiers et les partager facilement à partir de l'interface Web et de l'application de bureau, et vous pouvez même prévisualiser certains types de fichiers sans les télécharger au préalable.

Bien que vous puissiez utiliser pCloud pour partager tout type de fichier, le service est particulièrement compétent pour gérer les fichiers multimédias. Le service comprend des lecteurs audio et vidéo pour vous aider à diffuser les fichiers multimédias partagés directement depuis pCloud. Vous pouvez même utiliser le lecteur audio pour créer et gérer des listes de lecture.

Une autre spécialité de pCloud concerne les sauvegardes de médias sociaux. Vous pouvez demander au service de se connecter à vos comptes sur des services de médias sociaux populaires tels que Facebook et Instagram et de sauvegarder les médias qui y sont hébergés dans votre compte pCloud.

Pour un paiement unique, le forfait Premium offre 500 Go d'espace de stockage, tandis que le plan Premium Plus vous permettra d'obtenir 2 To. Vous pouvez vous abonner pour une période plus longue afin de réduire les paiements mensuels ou choisir l'option de paiement unique qui est valable pendant 99 ans.

Le service propose également un compte gratuit qui permet de partager et de synchroniser des fichiers jusqu'à 10 Go. Tous les comptes pCloud, qu'ils soient gratuits ou payants, offrent le même ensemble de fonctionnalités. Cependant, il existe quelques services complémentaires auxquels vous pouvez souscrire pour bénéficier d'avantages supplémentaires.

3. 1fichier Le meilleur hébergeur de fichiers professionnels Pourquoi l'acheter + Support FTP + Authentification à deux facteurs + Prix compétitif Pourquoi attendre - Pas d'applications dédiées - La formule gratuite est restrictive

Si 1fichier offre un stockage illimité, faites attention à la façon dont il le classe entre le stockage froid et le stockage chaud. Les fichiers de votre espace de stockage chaud illimité qui n'ont pas été téléchargés au cours des deux derniers mois sont déplacés vers l'espace de stockage froid, d'une capacité de 2 To. Une fois l'espace épuisé, 1fichier supprime automatiquement les fichiers les plus anciens.

Vous pouvez toutefois acheter de l'espace de stockage supplémentaire en plus des forfaits habituels. Il existe également une formule gratuite qui concède un espace de stockage très généreux de 1 To et toutes les bonnes fonctionnalités du service. Le seul inconvénient est que les comptes gratuits sont soumis à certaines restrictions de téléchargement.

La caractéristique unique de ce service est qu'il peut être utilisé comme un réseau de diffusion de contenu (CDN) professionnel pour partager vos fichiers. En fait, les forfaits payants incluent 100 Go de crédits CDN mensuels.

Le service prend également en charge l'authentification à deux facteurs et peut protéger par mot de passe les fichiers téléchargés. Les utilisateurs avancés apprécieront également ses fonctions de contrôle d'accès que vous pouvez utiliser, par exemple, pour limiter les téléchargements à une adresse IP spécifique ou à une série d'adresses.

4. 4shared Le meilleur hébergeur de fichiers collaboratif Pourquoi l'acheter + Fonctions collaboratives avancées + Accès WebDAV et SFTP + Applications pour ordinateurs de bureau et smartphones Pourquoi attendre - Compte gratuit sévèrement limité - Pas de chiffrement

Contrairement aux autres services de ce guide, 4shared a la particularité d'ajouter plusieurs fonctionnalités pour encourager ses utilisateurs à utiliser leur contenu partagé de manière collaborative.

4shared délivre 100 Go de stockage et 100 Go de bande passante mensuelle pour le transfert. Le service prend en charge les connexions FTP sécurisées pour vous aider à transférer un grand nombre de fichiers en toute sécurité.

4shared est également unique par sa prise en charge du protocole WebDAV, qui vous permet d'accéder à votre compte 4shared comme à un dossier ordinaire. Le compte gratuit du service offre 15 Go d'espace de stockage, mais les comptes gratuits sont supprimés s'ils n'ont pas été consultés au cours des 180 derniers jours.

4shared vous permet de prévisualiser les types de fichiers multimédias les plus courants. Mieux encore, vous pouvez même modifier des fichiers texte sans les télécharger. En outre, vous pouvez les modifier en collaboration avec vos amis en leur donnant accès à vos fichiers. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez également demander à d'autres personnes de télécharger et de modifier le contenu de vos dossiers partagés.

5. MediaFire La meilleure alternative aux pièces jointes envoyées par e-mail Pourquoi l'acheter + Prix avantageux + Pas de limites de bande passante Pourquoi attendre - Pas d'applications mobiles - Pas de chiffrement

MediaFire permet de télécharger des fichiers en masse et est doté d'un gestionnaire de fichiers qui peut vous aider à les trier assez facilement. Le partage des fichiers est également facilité et les options de partage sont utiles. Bien que MediaFire ne vous donne pas le contrôle sur les fichiers comme le font ses concurrents, ses liens à usage unique vous permettent de garder un peu de maîtrise sur les liens partagés.

Contrairement à la majorité des services de partage de fichiers, vous pouvez utiliser MediaFire pour partager des fichiers sans même vous inscrire au service. Bien entendu, cette possibilité s'accompagne de certaines restrictions visant à décourager les abus. Pour commencer, le compte non enregistré n'offre que des Go de stockage. En outre, les fichiers qui ne sont pas associés à un compte enregistré sont automatiquement supprimés après 14 jours.

Le simple fait de s'inscrire au service débloque une foule de fonctionnalités. MediaFire utilise également le mécanisme de récompenses standard de l'industrie pour vous donner la possibilité de gagner plus d'espace de stockage en accomplissant des tâches telles que l'installation de l'application mobile et la connexion de vos comptes Facebook et Twitter.

Quel est le piège ? Les utilisateurs gratuits n'ont pas accès à toutes les fonctionnalités et leurs téléchargements sont monétisés par des publicités.