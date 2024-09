ExpressVPN trouve une solution « innovante » pour le support ARM

L'un des meilleurs services VPN sur le marché a récemment pris de l'avance en lançant une application VPN compatible avec les appareils Windows de nouvelle génération.

ExpressVPN a collaboré étroitement avec Qualcomm (développeurs du processeur Snapdragon X Elite) et Microsoft pour accélérer le développement d'une application VPN entièrement compatible avec les appareils Windows basés sur ARM. L'équipe a finalement trouvé une solution révolutionnaire pour éviter de créer une application ARM native depuis zéro.

Depuis le 4 septembre, l'application ARM d'ExpressVPN est disponible en version bêta, avec un lancement complet prévu pour la mi-octobre.

Une solution hybride

Les nouveaux PC Microsoft Copilot+ équipés du Snapdragon offrent une meilleure autonomie et des performances ultra-rapides, mais un problème inquiétant persistait : la compatibilité VPN. C’est pourquoi la plupart des applications VPN ne sont pas encore prêtes à prendre en charge ce processeur ARM hautes performances de Qualcomm. C'était un défi qu'ExpressVPN savait devoir relever.

"Le Snapdragon est l'une des innovations les plus excitantes pour la plateforme Windows ces dernières années, et nous avons vu cela comme une opportunité de proposer une solution VPN performante adaptée aux capacités de l'ARM", a déclaré Peter Membrey, Directeur de l'Ingénierie chez ExpressVPN.

Le principal problème de compatibilité VPN sur les machines Windows ARM était que l'émulation posait de sérieuses limitations de performance, pouvant nuire à la fonctionnalité des applications VPN. ExpressVPN a maintenant trouvé une solution pour corriger cela sans avoir à développer une application ARM native de A à Z.

Comme l'explique le fournisseur dans un article de blog, la sortie du nouvel émulateur Prism de Microsoft avec la mise à jour Windows 11 24H2 a permis aux applications émulées d'atteindre une qualité équivalente à celle d'une application native. L'équipe a donc décidé de tirer parti de cette opportunité en adaptant son protocole VPN maison, Lightway, inspiré de WireGuard.

"En tirant parti de l'émulation améliorée de Microsoft et de l'architecture flexible de Lightway, nous avons pu surmonter les limitations initiales et proposer cette version de manière efficace", explique Membrey.

(Image credit: ExpressVPN)

Le fournisseur promet que cette approche hybride peut offrir aux utilisateurs "le meilleur des deux mondes", à savoir la sécurité complète d'un service VPN premium et un temps de développement accéléré.

À ce jour, très peu de services VPN de premier plan sont disponibles pour les appareils Windows ARM. Private Internet Access (PIA) a lancé son application native ARM il y a environ un mois. Windscribe et Surfshark ont également des applications VPN Windows natives pour ARM, tandis que des services comme NordVPN et ProtonVPN travaillent actuellement sur leurs versions.

ExpressVPN estime maintenant que son approche innovante en matière de compatibilité ARM marque une étape importante dans la technologie VPN. Cela pourrait également accélérer la transition vers ARM pour d'autres fournisseurs.

Membrey a déclaré : "Nous sommes fiers d'être l'un des premiers fournisseurs VPN majeurs à démontrer notre engagement envers cette plateforme, et nous continuerons d'optimiser Lightway et notre logiciel pour garantir que les utilisateurs puissent profiter pleinement de ce que Snapdragon, Microsoft et ExpressVPN ont à offrir."