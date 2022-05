Les meilleures solutions pour partager vos fichiers en toute sécurité en 2022

(opens in new tab)

Les logiciels pour partager des fichiers en toute sécurité rendent simple et facile le partage de fichiers en ligne à l'aide de services qui incluent un chiffrement efficace pour garantir la confidentialité absolue du transfert.

C'est important, car le partage de fichiers en ligne est devenu courant grâce à la facilité d'accès aux services de stockage cloud. Cependant, s'il existe de nombreuses façons de partager et de transférer des fichiers en ligne, il n'y a pas autant de moyens pour le faire en toute sécurité, même pour le partage de fichiers volumineux.

De nombreuses plateformes logicielles existantes peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que la protection des documents par mot de passe, mais elles ne s'appliquent pas à tous les fichiers ou dossiers que vous souhaitez envoyer. Ce qu'il faut, c'est une forme de cryptage de bout en bout pour garantir la confidentialité des fichiers partagés.

Cet aspect est évidemment important pour les entreprises, mais il ne l'est généralement pas pour les particuliers. Cependant, les piratages de plus en plus fréquents qui révèlent des données personnelles et confidentielles, même dans les grandes entreprises, font que de nombreuses personnes cherchent désormais activement à protéger leurs informations en ligne.

Il existe un certain nombre de méthodes que vous pouvez utiliser directement, telles que PGP et GPG qui utilisent le chiffrement à clé publique, ainsi que SSH et SFTP, mais il s'agit d'approches techniques que la plupart des utilisateurs domestiques ne connaissent pas et peuvent avoir du mal à mettre en œuvre eux-mêmes.

Nous allons donc nous pencher sur les applications et logiciels populaires existants qui utilisent le chiffrement par défaut, de sorte que toute information - et tout fichier - que vous envoyez restera protégé et sécurisé.

Retrouvez aussi notre guide des meilleurs services sécurisés pour transférer rapidement vos fichiers.

(Image credit: pCloud)

pCloud est un service de stockage cloud qui se distingue par le fait qu'il utilise le chiffrement pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité à vos fichiers sauvegardés.

Il ne semble pas y avoir de limite à la taille des fichiers que vous pouvez télécharger sur pCloud, ce qui en fait un service idéal pour synchroniser des fichiers et les partager avec qui vous voulez.

Vous pouvez choisir de payer le service de stockage cloud uniquement sur une base annuelle. Toutefois, l'entreprise propose également un paiement unique à vie qui pourrait s'avérer très rentable à long terme.

L'option de chiffrement est une fonction supplémentaire qui permet de crypter les fichiers côté client pour les protéger par mot de passe lorsqu'ils transitent sur le réseau.

Un autre point fort est la large gamme d'appareils pris en charge, comprenant Windows, macOS, Linux, iOS et Android, sans oublier la plateforme Web.

(Image credit: Enigmail)

2. Enigmail La meilleure façon de sécuriser vos échanges d'e-mails Les meilleures offres du jour VISIT SITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Possède un plugin Thunderbird + Chiffrement standard Pourquoi attendre - Nécessite Thunderbird

Mozilla est peut-être célèbre pour avoir développé le navigateur Firefox, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la société fournit également le client de messagerie Thunderbird comme alternative gratuite à Outlook à installer sur votre PC.

Il est à la fois open source et peut être installé sur des machines Windows, Apple, FreeBSD et Linux.

C'est une bonne nouvelle en soi, mais la situation s'améliore encore avec l'éventail de plugins disponibles, dont le plugin Enigmail, qui utilise OpenPGP pour chiffrer et signer numériquement les e-mails que vous envoyez et recevez.

L'avantage évident est que vous n'avez pas à vous familiariser avec les protocoles de chiffrement pour créer votre propre solution sécurisée.

Cependant, l'inconvénient évident est que vous devez utiliser Mozilla Thunderbird comme messagerie pour bénéficier des avantages d'Enigmail.

(Image credit: Signal)

3. Signal Le meilleur moyen pour sécuriser vos messages mobiles Les meilleures offres du jour VISIT SITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Outil open source + Chiffrement pointu Pourquoi attendre - Interface éparse

Signal est largement considéré comme l'étalon-or des applications de messagerie chiffrée, notamment parce que son moteur de chiffrement est open source et que tout le monde peut l'inspecter. Cela ne rend pas le piratage plus facile, mais cela signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes pour vérifier la robustesse des méthodes de chiffrement.

Outre le chiffrement de pointe proposé ici, l'application elle-même est assez simple et basique en termes de visuel et d'apparence. Elle prend en charge les discussions de groupe, ainsi que l'envoi de fichiers et de photos en plus du texte, de sorte que vous serez assez bien couvert, quels que soient vos besoins.

Signal peut remplacer l'application SMS par défaut si vous le souhaitez, mais les SMS de base ne sont pas chiffrés - vous et la personne avec laquelle vous discutez devez tous deux avoir installé Signal pour que la fonction de chiffrement fonctionne correctement, sinon Signal n'a pas suffisamment de contrôle sur les deux extrémités de la conversation.

L'application comprend également plusieurs autres fonctions utiles en plus de la sécurité renforcée, comme les appels vidéo et les messages qui disparaissent au bout d'un certain temps (parfaits pour les conversations que vous ne voulez pas garder en mémoire).

(Image credit: Resilio)

4. Resilio La meilleure solution pour synchroniser vos fichiers Les meilleures offres du jour VISIT SITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Synchronisation peer-2-peer + Destinée aux grandes entreprises, principalement Pourquoi attendre - N’est pas open source

Resilio (anciennement BitTorrent Sync) synchronise les fichiers en utilisant le protocole BitTorrent. L'avantage est qu'au lieu de devoir partager des fichiers via un service cloud comme Dropbox, les fichiers peuvent être synchronisés directement entre deux appareils.

Pour autant que votre appareil et celui de votre correspondant soient tous deux en ligne, les fichiers peuvent être partagés en temps réel et la connexion est sécurisée par un AES 128 bits. BitTorrent est particulièrement adapté au partage de fichiers et de dossiers volumineux, car il a été conçu dans ce but.

Resilio propose trois types de service différents : Sync Home pour les particuliers, Sync Business pour les entreprises, et Resilio Connect pour les entreprises.

Sync Home offre la possibilité de gérer plusieurs appareils de manière très simple pour vous et même pour les membres de votre famille . Il existe un téléchargement gratuit pour Windows, Mac et Linux, et une version pro payante pour une utilisation individuelle ou familiale.

Sync Business propose différents abonnements professionnels en fonction de la taille de l'équipe. Il n'y a pas de limites de bande passante et le chiffrement de bout en bout est inclus, ainsi que la duplication au niveau des fichiers et la réduction des données.

Resilio Connect est une plateforme de niveau entreprise destinée aux sociétés internationales.

(Image credit: SpiderOak)

5. SpiderOak Partagez des fichiers en utilisant un chiffrement de qualité militaire Les meilleures offres du jour VISIT SITE (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Sécurité renforcée + Gestion centralisée des périphériques Pourquoi attendre - Outils de collaboration limités

SpiderOak propose une gamme de services de sauvegarde et d'hébergement de fichiers en ligne qui permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs données, de les synchroniser et de les partager à l'aide d'un serveur basé sur le cloud.

L'entreprise met l'accent sur la sécurité et la confidentialité des données. Elle propose un service de stockage cloud, de sauvegarde et de partage en ligne qui utilise un environnement de confidentialité "zéro connaissance". Cela signifie que le client est le seul à pouvoir consulter toutes les données stockées. SpiderOak affirme que même lui ne peut pas accéder à vos fichiers.

SpiderOak met l'accent sur la confidentialité et la sécurité. En conséquence, l'outil lui-même offre un design très basique. Cela rend la console d'administration et toute la gestion centrale des dispositifs très simple à utiliser. Ils comprennent également une fonction pratique de glisser-déposer pour organiser les fichiers.

Les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres de toutes les applications, comme la sélection et le partage des sauvegardes, à partir du tableau de bord de la gestion centralisée des appareils. Le tableau de bord permet également aux utilisateurs de gérer leurs comptes, de définir des autorisations de groupe et de se faire une idée de l'utilisation.

Toutefois, SpiderOak est limité par le fait qu'il ne dispose pas de certains des outils de collaboration disponibles auprès d'autres fournisseurs de stockage cloud.

Les clients potentiels devront contacter directement l'équipe commerciale de SpiderOak pour obtenir un devis.