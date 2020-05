Où acheter Microsoft Office : retrouvez tous les packs disponibles au meilleur prix

Si vous cherchez à vous procurer la suite bureautique Microsoft Office, vous devrez bien définir au préalable l’usage que vous en ferez. Au-delà de son prix, le choix de la solution la plus adaptée à vos besoins en dépend. Si vous recherchez une solution professionnelle, trois offres se présentent à vous, moyennant un abonnement mensuel : Microsoft 365 Business Basic, Business Standard et Business Premium. Votre usage est plus familial ? Optez pour Microsoft 365 Famille ou Office Famille et Etudiant.

En plus des logiciels standards - Word, Excel, Powerpoint, Outlook -, les suites Office vous offrent un accès à divers services qui sauront très vite se montrer indispensables comme Exchange, Sharepoint ou encore Teams.

Il est possible de souscrire à un abonnement Office directement auprès de Microsoft, mais si les prix annoncés vous font peur, certaines offres - délivrées par des revendeurs tiers fiables - sont aujourd’hui disponibles. Dans notre guide ci-dessous, nous vous indiquerons les promotions les plus récentes et les plus favorables pour acquérir Microsoft Office 2019, Microsoft Office 365 et Microsoft Office 2016.

Si vous souhaitez vous offrir une nouvelle suite Office, vous serez certainement intéressé par l’un des meilleurs ordinateurs portables 2020 pour l’exécuter. N'hésitez pas à consulter nos guides d’achat régulièrement mis à jour.

Où acheter Microsoft Office 365 Personnel au prix le plus bas ?

Office 365 Personnel comprend l'accès à toutes les dernières versions des logiciels de la suite Microsoft Office et la possibilité de disposer d'un espace de stockage d’1 To sur OneDrive. Ce dernier est particulièrement utile pour éditer vos documents lorsque vous êtes en déplacement, sans accès à votre ordinateur pro ou perso. Vous pouvez même apporter quelques modifications via votre smartphone ou votre tablette dans les transports en commun !

Si vous cherchez à acheter la version « Home » de Microsoft Office 365, sachez qu'il s'agit d'un service dispensé par abonnement. Les tarifs annoncés ci-dessous correspondent à la première année de licence pour un utilisateur PC, tablette ou smartphone.

Où acheter Microsoft Office 365 Business ?

L’abonnement annuel de Microsoft Office 365 pour les utilisateurs professionnels se situe généralement autour de 126 €, bien que vous le trouviez souvent un peu moins cher avec les dernières offres promotionnelles de Microsoft. La version Premium est la plus téléchargée, elle donne accès à la suite complète des applications Microsoft, ainsi qu'à Teams, Exchange et SharePoint. Avec des options de sécurité conséquentes, Microsoft Office 365 Business peut être exploité en solo ou en équipe, afin de tirer le meilleur parti de votre achat.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner annuellement à Microsoft Office 365 Business Premium, vous pouvez également choisir entre trois niveaux de forfait mensuel. Le moins cher, Office 365 Business Basic, vous donne accès aux versions web et mobile des applications ainsi qu'à une messagerie et un agenda partagé.

Les meilleures Microsoft Office 365 Business offres du jour Office 365 Business Premium 1... alternate FR €142.90 Voir l'offre Office 365 Business Premium... Cdiscount FR €149 Voir l'offre Microsoft Office 365 Business... GrosBill FR €159.99 Voir l'offre

Où acheter Microsoft Office 2019 au prix le plus bas ?

Microsoft prend actuellement son temps pour nous fournir un nouveau pack Office autonome, préférant se tourner vers le service d'abonnement Office 365. Mais si vous désirez une formule Office complète sans abonnement, c'est la solution qu'il vous faut. Vous ne disposerez pas des fonctionnalités plus sophistiquées basées sur le cloud et le support multi-appareils, mais c’est une solution qui s'avère beaucoup moins cher sur le long terme.

Comme c'est généralement le cas, l'option la moins chère pour Office 2019 est l'édition Famille et Etudiant, fournie avec une licence d'utilisateur unique vous permettant d'installer la suite d'applications Office sur un seul appareil.

Où acheter Microsoft Office 2016 au meilleur prix ?

Si vous souhaitez obtenir l'une des meilleures suites Office au prix le plus bas, nous vous suggérons d'acheter Microsoft Office 2016, également connu sous le nom d'Office 2016.

Bien que sa licence coûte plus d'un an d’abonnement à Office 365, Office 2016 pourrait s'avérer moins cher pour vous sur le long terme. La version la plus économique est là encore l'édition Famille et Etudiant, qui comprend une licence à vie pour un seul utilisateur. Et non, il n'est pas nécessaire d'être (encore) étudiant pour acheter et utiliser cette version livrée avec les indispensables de la suite Office : Word, Excel, PowerPoint et OneNote.