Meta annonce officiellement son casque VR Quest 3, son prix va vous surprendre

La semaine dernière, le Meta Quest 3 se dévoilait timidement . Mais, jusqu'à présent, nous savions juste que celui-ci serait bien moins cher que le Quest Pro , destiné aux entreprises. Mais le patron de Meta, Mark Zuckerberg, vient officiellement de dévoiler le casque VR sur Instagram. Le Meta Quest 3 arrivera donc cet automne, pour un prix de lancement de 569,99 €.

Par rapport à son prédécesseur, le Quest 2, le Quest 3 est plus léger et plus confortable, avec un "profil plus fin de 40 %", tandis qu'une nouvelle puce Snapdragon à l'intérieur offre deux fois plus de performances graphiques. Le Quest 3 est également compatible avec les jeux du Quest 2, ce qui est une bonne chose. En effet, Meta a précisé que son lancement serait accompagné d'une baisse significative du prix du Quest 2. En outre, une prochaine mise à jour logicielle pour le Quest 2 et le Quest Pro augmentera les performances du CPU et du GPU.

Le Meta Quest 3 affiche trois nouvelles zones de capteurs à l'avant de l'appareil, ce qui le distingue de son petit frère, le Quest 2. Celui-ci dispose ainsi de quatre caméras réparties également entre les côtés gauche et droit - deux caméras couleur et deux caméras standard - ainsi qu'un capteur de profondeur au milieu.

Ce capteur de profondeur vise à fournir une réalité augmentée, en plus de la traditionnelle réalité virtuelle. En d'autres termes, il sera possible de mêler réalité virtuelle et réalité tout court. En effet, cette technologie vise à intégrer cette technologie dans le décor où vous vous trouvez, permettant une meilleure prise en main et une utilisation plus confortable.

Pour le moment, Meta n'a annoncé aucune date de sortie précise, bien que nous devrions en apprendre plus lors du Meta Quest Showcase, qui a lieu aujourd'hui. On sait seulement que le casque Meta Quest 3 doit sortir dans le courant de l'automne 2023.