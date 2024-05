Qu'est-ce que le Projet Astra ? L'assistant universel futuriste de Google expliqué

Presque tous les acteurs de la technologie investissent massivement dans l'intelligence artificielle en ce moment, et Google fait partie de ceux qui sont le plus engagés dans l'avenir de l'IA. Le projet Astra, dévoilé lors de la conférence Google I/O 2024, s'inscrit dans cette optique et pourrait devenir l'un des outils d'intelligence artificielle les plus importants de Google.

Astra est présenté comme "un agent d'IA universel utile dans la vie de tous les jours". Il s'agit essentiellement d'un mélange de Google Assistant et de Google Gemini, avec des fonctionnalités supplémentaires et des capacités suralimentées pour une expérience naturelle et conversationnelle.

Nous allons vous expliquer ici tout ce que vous devez savoir sur le Projet Astra : comment il fonctionne, ce qu'il peut faire, quand vous pourrez l'obtenir et comment il pourrait façonner l'avenir.

Qu'est-ce que le projet Astra ?

D'une certaine manière, le projet Astra n'est pas différent des chatbots IA que nous avons déjà : vous posez une question sur ce qu'il y a dans une image, sur la manière de faire quelque chose, ou vous demandez qu'un texte créatif soit généré, et Astra s'y met.

Ce qui élève ce projet d'IA particulier, c'est sa fonctionnalité multimodale (la façon dont le texte, les images, la vidéo et l'audio peuvent être combinés), la vitesse à laquelle le robot travaille et son caractère conversationnel. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'objectif de Google est de créer un "agent d'IA universel" capable de tout faire et de tout comprendre.

Projet Astra en action (Image credit: Google)

Pensez au robot Hal 9000 dans 2001 : l'Odyssée de l'espace de Kubrick, ou à l'assistante Samantha dans le film Her, c'est comme parler avec un être humain, et il n'y a pas grand-chose qu'ils ne puissent pas faire. (Ces deux IA ont fini par devenir trop grosses pour que leurs créateurs puissent les contrôler, mais ignorons cela pour l'instant).

Le projet Astra a été conçu pour comprendre le contexte et prendre des mesures, pour travailler en temps réel et pour se souvenir des conversations passées. D'après les démonstrations que nous avons vues jusqu'à présent, il fonctionne sur les téléphones et les lunettes intelligentes, et est alimenté par les modèles d'IA de Google Gemini - il pourrait donc éventuellement faire partie de l'application Gemini, plutôt que d'être quelque chose de séparé et d'autonome.

Quand le projet Astra sortira-t-il ?

Le projet Astra n'en est qu'à ses débuts : il ne sera pas accessible au plus grand nombre avant quelques mois au moins. Cela dit, Google indique que "certaines de ces capacités d'agent seront intégrées aux produits Google, comme l'application Gemini, dans le courant de l'année". Il semble donc que des éléments d'Astra apparaîtront progressivement dans les applications de Google au cours de l'année 2024.

Lorsque nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec le projet Astra lors de la conférence I/O 2024, les sessions étaient limitées à quatre minutes chacune, ce qui vous donne une idée de la distance qui sépare ce projet d'une application utilisable par tous, où que ce soit. De plus, le kit Astra n'avait pas l'air particulièrement portable, et les représentants de Google ont pris soin de le qualifier de prototype.

Nous avons déjà essayé le projet Astra (Image credit: Philip Berne / Future)

Si l'on considère l'ensemble de ces éléments, on a l'impression que certaines des astuces du projet Astra que nous avons vues en démonstration pourraient apparaître dans l'application Google Gemini dans les plus brefs délais. Dans le même temps, l'expérience complète d'Astra - impliquant peut-être un matériel dédié - ne sera probablement pas déployée avant 2025 au plus tôt.

Maintenant que Google a expliqué ce qu'est le projet Astra et ce dont il est capable, il est probable que nous en entendrons beaucoup plus parler dans les mois à venir. N'oublions pas que le développeur de ChatGPT et de Dall-E, OpenAI, est en train de mettre en place des mises à jour majeures, et Google ne voudra pas rester à la traîne.

Que pouvons-nous faire avec le projet Astra ?

L'une des démonstrations de Google montre Astra fonctionnant sur un téléphone, utilisant les données de l'appareil photo et parlant naturellement à un utilisateur : on lui demande de signaler un élément visible pouvant émettre des sons, et il identifie correctement un haut-parleur. Lorsqu'une flèche est dessinée à l'écran, Astra reconnaît le haut-parleur mis en évidence par la flèche et en parle.

Dans une autre démonstration, nous voyons Astra identifier correctement des points de repère dans le monde à partir de dessins dans un carnet de croquis. Elle est également capable de mémoriser l'ordre des objets dans une liste, d'identifier un quartier à partir d'une image, de comprendre l'objectif des sections de code qui lui sont montrées et de résoudre des problèmes mathématiques écrits.

L'accent est mis sur la reconnaissance d'objets, de dessins, de textes et d'autres éléments par le biais d'un système de caméras, tout en comprenant la parole humaine et en générant des réponses appropriées. C'est la partie multimodale du projet Astra en action, ce qui en fait un pas en avant par rapport à ce que nous avons déjà - avec des améliorations dans la mise en cache, l'enregistrement et le traitement qui sont la clé de la réactivité en temps réel.

Lors de notre prise en main du projet Astra, nous avons pu lui faire raconter une histoire à partir d'objets que nous avons montrés à la caméra - et adapter l'histoire au fur et à mesure. À plus long terme, il n'est pas difficile d'imaginer Astra appliquant ces intelligences à l'exploration d'une ville en vacances, à la résolution d'un problème de physique sur un tableau blanc ou à la fourniture d'informations détaillées sur ce qui est montré dans un jeu de sport.

Quels sont les appareils qui intègrent le projet Astra ?

Dans les démonstrations du Projet Astra que Google a présentées jusqu'à présent, l'intelligence artificielle fonctionne sur un smartphone et une paire de lunettes intelligentes non identifiés, ce qui laisse à penser que nous n'avons peut-être pas fini d'entendre parler des Google Glass.

Google a également laissé entendre que le projet Astra allait être intégré à des appareils ayant d'autres facteurs de forme. Nous avons déjà mentionné le film Her, et il est tout à fait possible que le robot Astra soit intégré à des écouteurs sans fil (à condition qu'ils disposent d'une connexion Wi-Fi suffisamment puissante).

Le projet Astra devrait finir par être installé sur les téléphones Pixel (Image credit: Future / Philip Berne)

Dans la zone d'expérimentation qui a été mise en place à Google I/O 2024, Astra était alimenté par une grande caméra et ne pouvait fonctionner qu'avec un ensemble spécifique d'objets en guise d'accessoires. Il est clair que tout appareil utilisant les fonctions impressionnantes d'Astra aura besoin d'une grande puissance de traitement embarquée ou d'une connexion très rapide au cloud, afin de maintenir la conversation en temps réel qui est au cœur de l'IA.

Toutefois, avec le temps et les progrès technologiques, ces limites devraient peu à peu être surmontées. La prochaine fois que nous entendrons parler du Projet Astra, ce pourrait être à l'occasion du lancement du Google Pixel 9, dans les derniers mois de 2024 ; Google voudra sans aucun doute en faire le smartphone le plus performant en matière d'IA à ce jour.