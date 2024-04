Galaxy AI sera bientôt disponible sur les téléphones Galaxy S22

Immédiatement après le lancement du Galaxy S24, Samsung nous a presque confirmé que les fonctions Galaxy AI ne seraient pas disponibles sur la série Galaxy S22 en raison de limitations matérielles. Puis, en mars, le patron de Samsung Mobile, TM Roh, a laissé entendre que les fonctions Galaxy AI pourraient finalement être intégrées aux anciens téléphones Galaxy. Aujourd'hui, Samsung nous donne encore plus de raisons de croire que la série Galaxy S22 bénéficiera des fonctionnalités Galaxy AI dans un avenir assez proche.

Dans un communiqué de presse détaillant l'extension des langues prises en charge par Galaxy AI, Samsung déclare ce qui suit : "Les langues et dialectes nouvellement pris en charge par Galaxy AI pourront être téléchargés sous la forme d'un pack de langues à partir de l'application Paramètres sur tous les appareils prenant en charge Galaxy AI. Cela inclut les séries Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Tab S9, et d'autres seront bientôt disponibles."

Notez la dernière phrase. Nous savons déjà que Galaxy AI est pris en charge sur les téléphones Samsung actuels et de génération précédente, de sorte que "plus bientôt" doit nécessairement faire référence à la série Galaxy S22, aux nouveaux appareils de la série Galaxy A (en particulier le Galaxy A55 et le Galaxy A35), ou aux deux.

À notre avis, le "plus" inclura au moins la série Galaxy S22, puisque TM Roh a confirmé que Samsung "procède à de nombreuses révisions des modèles précédents" dans ses commentaires du mois de mars mentionnés ci-dessus. À l'époque, les Galaxy A55 et Galaxy A35 n'avaient pas encore été commercialisés et, dans tous les cas, ils ne peuvent pas être considérés comme des "modèles antérieurs".

Si les fonctionnalités Galaxy AI arrivent bientôt sur la série Galaxy S22, cela suggère qu'elles ne sont pas aussi dépendantes d'un matériel haut de gamme pour fonctionner que Samsung l'a d'abord craint. En d'autres termes, le chipset Exynos 2200 du Galaxy S22 pourrait être en mesure de relever les défis du Galaxy AI.

Compatibilité future du Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 et le Samsung Galaxy S22 Plus (Image credit: Samsung)

En toute honnêteté, Samsung a laissé la porte ouverte à ce revirement de compatibilité lors du Galaxy Unpacked.

À l'époque, Patrick Chomet, responsable de l'expérience client chez Samsung, nous avait dit : "Nous apprenons, nous avançons pas à pas. Nous savons que Galaxy AI fonctionne bien sur la série Galaxy S24 et nous savons qu'il fonctionnera bien sur [la série Galaxy S23]. Mais nous ne savons pas quelle sera l'intensité de l'utilisation de l'IA pour le client moyen, et [donc comment cette] intensité aura un impact sur les ressources sur l'appareil et les ressources dans le nuage."

Aujourd'hui, cependant, il semble que Samsung ait une meilleure compréhension de cet impact.

Il convient de noter que Samsung n'a toujours pas confirmé de manière explicite que les fonctionnalités Galaxy AI seront intégrées à la série Galaxy S22, et n'a pas non plus précisé la date à laquelle cela pourrait se produire. A en juger par les derniers commentaires de l'entreprise, couplés à ceux faits précédemment par les cadres de Samsung, nous dirions que la compatibilité future du Galaxy S22 est une formalité à ce stade.

En attendant, les propriétaires de Galaxy S22 peuvent télécharger la mise à jour de sécurité d'avril de Samsung, qui a déjà commencé à être diffusée sur les appareils Galaxy S24 et Galaxy S23.