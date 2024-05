Le Samsung XR et le Meta Quest Pro 2 pourraient battre l'Apple Vision Pro

Alors que les dispositifs VR de nouvelle génération tels que le casque Samsung XR n'ont pas encore été lancés, Qualcomm serait déjà en train de préparer les modèles de nouvelle génération, qui pourraient inclure le Meta Quest Pro 2 et le Meta Quest 4.

Selon certaines rumeurs, Qualcomm testerait les nouveaux chipsets Snapdragon XR2 Gen 3 et XR2+ Gen 3 et les fournirait aux fabricants de casques. Le XR2 Gen 3 serait une amélioration de la puce qui équipe le Meta Quest 3, mais la rumeur du XR2+ Gen 3 est peut-être plus intéressante car nous n'avons pas encore vu de modèles XR2+ Gen 2 en action. Peut-être ne le verrons-nous jamais.

D'accord, d'accord, nous verrons probablement quelques modèles équipés de XR2+ Gen 2 lancés plus tard dans l'année. Mais certains grands noms comme le casque Samsung XR mentionné plus haut, un casque Sony (qui n'est pas lié au PSVR) et un appareil HTC pourraient voir leur lancement retardé si une Gen 3 est à l'horizon, afin qu'ils puissent être mis à niveau ; en particulier parce que nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ces casques XR2+ Gen 2 depuis leur brève annonce.

Il est vrai que les mises à jour technologiques sont toujours à l'horizon et que les fabricants de casques ne peuvent pas toujours attendre que l'innovation s'arrête pour sortir leurs gadgets. Mais l'une des raisons pour lesquelles il faut attendre que la Gen 3 soit prête est qu'il s'agit apparemment d'une étape beaucoup plus importante que le XR2+ Gen 2 ne l'était par rapport à la Gen 1. La Gen 3 offrirait un support pour jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et des cœurs de CPU Oryon (que l'on retrouve dans l'impressionnant Snapdragon X Elite) selon l'expert XR Brad Lynch, et soutenu par Roland Quandt de WinFuture (via Android Central).

The XR2+ Gen 3, which is not to be confused with the XR2+ Gen 2 that was announced at CES this year…Is primarily testing its variant with 16GB LPDDR5X RAM aka the same capacity as you see in Vision ProAnd is four more gigabytes more than what we saw in XR2+ Gen 1 (Quest Pro) pic.twitter.com/iqq6qJdxzwMay 21, 2024

Une mise à niveau nécessaire pour Samsung et Meta

Ce chiffre de 16 Go de RAM est intéressant, car il semblerait que les casques XR2+ Gen 3 soient plus proches de la puissance de traitement de l'Apple Vision Pro (qui dispose également de 16 Go de RAM), qui est actuellement le modèle à battre en termes de performances. Il est donc possible que les fabricants de casques aient été francs avec Qualcomm en lui faisant savoir que le XR2+ Gen 2 n'est tout simplement pas la puissance dont ils ont besoin, et qu'un nouveau modèle est nécessaire le plus rapidement possible.

L'Apple Vision Pro est un concentré de puissance (Image credit: Future)

Comme pour toutes les fuites, nous devons prendre ces détails sur le XR2+ Gen 3 avec des pincettes. Tant que nous n'aurons pas vu officiellement la Gen 3, nous ne saurons pas quand elle arrivera, ni si elle arrivera bientôt. De plus, même si la Gen 3 est testée en ce moment, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous ne la verrons pas avant plusieurs années - comme les difficultés de fabrication qui doivent être surmontées.

Mais avec quelques fuites qui laissent entendre que quelque chose est en route, nous ne serions pas choqués si ce chipset XR2+ Gen 3 arrivait beaucoup plus tôt que prévu. Il ne nous reste plus qu'à attendre.

