Galaxy Z Fold 7 : Samsung pourrait enfin franchir un cap

De nombreuses spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 7 ont été annoncées, laissant présager de nombreuses améliorations

Les points forts comprennent une meilleure résistance à la poussière et un nouvel appareil photo de 200 Mpx

Il est également question d'une structure plus fine, d'écrans plus grands, etc.

Depuis plusieurs années, Samsung semble se contenter de mises à jour minimales sur ses smartphones pliables haut de gamme, comme si la marque estimait avoir atteint la perfection et qu’il n’y avait plus rien à améliorer. Pourtant, aussi impressionnante soit-elle, la gamme Galaxy Z Fold laissait encore beaucoup de place à l’évolution. Et avec le Samsung Galaxy Z Fold 7, de réelles avancées pourraient enfin voir le jour.

D’après une publication du leaker @TheGalox_ sur X (relayée par GSMArena), le Samsung Galaxy Z Fold 7 bénéficierait de nombreuses améliorations, notamment une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que son prédécesseur.

Aucune critique ne visait la résistance à l’eau du Galaxy Z Fold 6, mais une vraie protection contre la poussière manquait clairement à l’appel. Cette évolution serait donc bienvenue.

Le Galaxy Z Fold 7 serait également équipé d’un nouveau capteur de 200 Mpx, une nette amélioration par rapport à l’appareil photo principal de 50 Mpx utilisé sur le Z Fold 6 (et les générations précédentes).

Il est aussi question d’un pli moins visible, ce qui limiterait l’un des principaux défauts des téléphones pliables, ainsi que d’une caméra sous l’écran revue à la hausse – une amélioration attendue, car les précédents modèles de Samsung dans ce domaine n’étaient pas très performants.

Galaxy Z Fold7 | What's new?• One UI 8 out of the box• Upgraded Under Display Camera• Stronger Display with new layers• Bigger at 8" inside & 6.5" outside • New 200mp main camera • Thinner body at 4.5mm unfolded • Improved water & dust resistance • Smaller crease… pic.twitter.com/1zzVMwDJNEApril 8, 2025

Plus grand, plus fin et plus puissant

Parmi les autres nouveautés évoquées : un écran plus solide, un écran pliable plus grand de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces (contre 7,6 pouces et 6,3 pouces sur le Z Fold 6), ainsi qu’un design ultra fin avec seulement 4,5 mm d’épaisseur une fois déplié (contre 5,6 mm auparavant).

Le Galaxy Z Fold 7 s’annonce aussi très puissant. Il devrait embarquer – sans surprise – une puce Snapdragon 8 Elite, ainsi qu’une chambre à vapeur plus large, ce qui devrait aider à mieux dissiper la chaleur et ainsi maintenir des performances optimales. Cela pourrait également profiter à l’autonomie, souvent limitée sur les smartphones pliables.

Aucune information n’est donnée sur une éventuelle augmentation de la batterie, mais @TheGalox_ mentionne des haut-parleurs améliorés, un nouveau moteur de vibration, et la présence de One UI 8 – la version de Samsung basée sur Android 16 – dès la sortie de la boîte.

Cela représente un grand nombre d’évolutions, si cette fuite s’avère exacte. D’autant plus que plusieurs éléments – comme le capteur 200 Mpx, la puce Snapdragon 8 Elite, le format plus fin, le pli réduit, les écrans plus grands et la chambre à vapeur élargie – ont déjà été évoqués par d’autres sources.

Le point qui suscite le plus de doutes concerne la résistance accrue à l’eau et à la poussière. Le Galaxy Z Fold 6 propose déjà une protection satisfaisante contre l’eau (même si des modèles comme le OnePlus 13 affichent une certification IP69). En revanche, améliorer la résistance à la poussière reste un véritable défi pour tous les téléphones pliables.

La réponse ne devrait plus tarder : le Galaxy Z Fold 7 est attendu en juillet, en même temps que le Galaxy Z Flip 7.

Vous aimerez aussi