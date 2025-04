Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 pourraient être lancés avec One UI 8 dès leur sortie

Les Galaxy Z Flip 6 (à gauche) et Galaxy Z Fold 6 (à droite) sont lancés avec One UI 6

One UI 8 (basé sur Android 16) pourrait être lancé rapidement

Elle pourrait faire ses débuts sur les prochains appareils pliables de Samsung

One UI 7 se déploie plus largement cette semaine

La mise à jour One UI 7 (Android 15) a fait ses débuts officiels sur les Samsung Galaxy S25 en janvier, et son déploiement vers d'autres appareils doit commencer la semaine prochaine. Mais il semblerait que One UI 8 (Android 16) soit déjà presque prêt, puisqu’elle est annoncée sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

D’après les sources de SamMobile, ces deux smartphones pliables attendus autour du mois de juillet seraient directement équipés de One UI 8, et non de One UI 7. Un rythme étonnamment rapide pour la prochaine mise à jour logicielle de Samsung.

Cela reste cohérent avec le calendrier prévu pour Android 16. Google prévoit en effet de diffuser la nouvelle version de son système d’exploitation dès le mois de juin, après plusieurs mois de tests bêta.

À titre de comparaison, Android 15 est arrivé sur les Pixel en octobre 2024. Mais comme Google lance désormais ses modèles phares dès le mois d’août – comme ce fut le cas pour la série Pixel 9 – il lui faut aussi finaliser Android plus tôt dans l’année.

Ce que nous avons entendu jusqu'à présent

Android 16 sera également disponible dans le courant de l'année (Image credit: Google / Future)

Peu d’informations ont filtré pour le moment sur One UI 8, mais Samsung devrait logiquement suivre la direction prise par Android 16. Cette nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google devrait notamment améliorer le mode bureau, enrichir les fonctionnalités liées à la santé et intégrer des outils pour dissuader les voleurs de smartphones.

Les futurs modèles pliables de Samsung font aussi beaucoup parler d’eux. Le Galaxy Z Fold 7 devrait par exemple être plus fin que son prédécesseur, avec les habituelles optimisations de performances, et peut-être de meilleurs appareils photo.

Côté Galaxy Z Flip 7, les rumeurs évoquent pour la première fois un écran secondaire de taille complète, même si le design général, la RAM et le stockage resteraient inchangés. Les deux modèles, Flip 7 et Fold 7, bénéficieraient en revanche d’une meilleure autonomie, grâce à des écrans plus économes en énergie.

Un Galaxy Z Flip SE et même un modèle pliable à trois volets seraient également en préparation, avec un lancement possible en même temps que les autres appareils et l’arrivée de One UI 8.

Vous aimerez aussi