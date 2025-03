Samsung Galaxy Tri-Fold : 5 caractéristiques clés attendues, de l’écran à la charnière

Samsung a déjà connu un début d’année chargé. Les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra sont arrivés en janvier, et le tout nouveau Galaxy S25 Edge semble sur le point d’être dévoilé. Mais un autre modèle en préparation suscite encore plus d’attente parmi les fans de la marque.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’un smartphone Samsung à triple pli se multiplient. Ce modèle, provisoirement nommé Galaxy G Fold, intrigue de plus en plus. Si Samsung n’a fait qu’évoquer timidement ses ambitions pour les écrans multiflexibles, les fuites et indiscrétions se multiplient autour de ce qui pourrait être la prochaine grande évolution de sa gamme de smartphones pliables.

Samsung ne serait pas le premier constructeur à proposer un téléphone à triple pli – le Huawei Mate XT a déjà ouvert la voie, avec un prix exorbitant. Mais le fabricant sud-coréen pourrait être le premier à commercialiser un tel appareil à l’échelle mondiale. Huawei étant interdit de vente aux États-Unis, le Mate XT n’y sera pas disponible de sitôt.

En tant que pionnier des téléphones pliables, Samsung est attendu au tournant pour structurer ce nouveau segment du marché. Aucune annonce officielle ne semble imminente, mais en attendant, voici un récapitulatif des cinq rumeurs les plus marquantes sur le Galaxy G Fold.

Une toute nouvelle façon de se plier

(Image credit: Future)

Huawei a déjà lancé son Mate XT à triple pli sur certains marchés, mais Samsung pourrait miser sur un mécanisme encore plus innovant avec le G Fold.

Là où le Mate XT utilise des charnières pliant l’écran dans deux directions opposées, avec un écran externe étant en réalité une extension de l’écran principal, le G Fold pourrait adopter un format plus proche d’un livret. Deux panneaux se replieraient vers l’intérieur et viendraient se superposer sur un panneau central.

Un tel choix de design serait audacieux. Cependant, lors de la présentation Galaxy Unpacked, Samsung a teasé un appareil au design similaire à celui du Mate XT, ce qui laisse planer le doute quant à l’adoption d’un mécanisme totalement inédit.

Un écran absolument gigantesque

Le concurrent Huawei Mate XT peut donner une idée de la taille de l'écran triple de Samsung. (Image credit: Future)

Si les dernières rumeurs autour de l’écran du Galaxy G Fold se confirment, l’appareil pourrait embarquer un immense écran interne.

D’après le média coréen ET News, le G Fold disposerait d’un écran externe de 6,49 pouces et d’un écran intérieur atteignant 9,96 pouces. À titre de comparaison, l’iPad d’entrée de gamme affiche une diagonale de 10,2 pouces. Le G Fold pourrait offrir un format encore plus large, optimisé pour le multitâche et la lecture vidéo.

Le Galaxy Z Fold 6 actuel se contente d’un écran interne de 7,6 pouces, tandis que l’Oppo Find N5, considéré comme une référence, atteint 8,12 pouces. Avec un ratio d’affichage plus large, le G Fold offrirait une surface d’affichage réellement utile plus importante, même si sa diagonale ne semble pas radicalement plus grande.

L’écran externe de 6,49 pouces marquerait également un record pour un smartphone pliable disponible à l’international, surpassant les 6,3 pouces des Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open et Galaxy Z Fold 6.

Fini le Z, place au G

(Image credit: Future)

Samsung pourrait présenter son smartphone à triple pli comme le premier modèle d’une toute nouvelle gamme, plutôt qu’un simple complément à la famille Galaxy Z, actuellement composée du Z Fold 6 et du Z Flip 6.

Plusieurs fuites évoquent le nom de Galaxy G Fold, qui pourrait faire référence à son mécanisme de pliage en forme de "G" ou simplement marquer une distinction avec les modèles Z Fold existants.

Si ce changement de nomenclature se confirme, cela pourrait traduire une volonté de Samsung de positionner ce téléphone comme un produit plus orienté vers le monde professionnel. L’écran plus grand, la polyvalence et la continuité logicielle d’un modèle tri-pliant pourraient séduire les entreprises et les utilisateurs exigeants.

Samsung pourrait également vouloir insister sur l’aspect novateur de ce modèle. Lors du premier Galaxy Unpacked de 2025, le smartphone a d’ailleurs été désigné sous le nom de "multi-fold" et non "tri-fold", laissant entendre une nouvelle classification pour cette catégorie de produits.

Technologie de batterie toute neuve

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L’un des principaux défis des smartphones pliables reste l’autonomie, en raison de la nécessité d’alimenter plusieurs écrans de grande taille.

Jusqu’ici, les constructeurs de téléphones pliables ont opté pour des batteries divisées en deux cellules, de part et d’autre de la charnière. Mais cette solution présente des inconvénients, car deux cellules séparées sont moins efficaces qu’une batterie unique de même capacité.

Samsung détient cependant un brevet pour une technologie qui pourrait résoudre ce problème récurrent.

Le géant coréen travaille sur une batterie pliable, capable de suivre les courbures d’un smartphone flexible.

Reste à voir si cette innovation pourra être appliquée en pratique. Une telle batterie devrait supporter des milliers de pliages sans compromettre la sécurité, un défi de taille. Par ailleurs, ce type de batterie pourrait être plus volumineux et plus lourd qu’un modèle classique. Reste à voir comment Samsung parviendra à surmonter ces contraintes.

Une révélation au Samsung Galaxy Unpacked (mais peut-être pas)

(Image credit: Future)

Dans les coulisses des rumeurs, le calendrier de lancement du Galaxy G Fold fait débat.

D’après ET News, l’annonce officielle du Galaxy G Fold pourrait intervenir lors du prochain Galaxy Unpacked, prévu pour mi ou fin 2025.

Si cette information se confirme, le G Fold pourrait être présenté aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Toutefois, une autre fuite plus récente suggère que le modèle tri-pliant ne verrait le jour qu’en fin d’année, sans plus de précisions sur les raisons de ce possible retard.

L’absence d’informations officielles complique les pronostics, et les spéculations vont bon train dans les deux directions.

Si et quand le Galaxy G Fold sera lancé, il pourrait bien s’imposer parmi les meilleurs smartphones Samsung et les meilleurs téléphones pliables du marché. Les prochaines informations seront à suivre de près dans l’actualité Samsung.