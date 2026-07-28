Le Galaxy Z Fold 8 Ultra impressionne, mais un autre pliable garde l’écran le plus parfait

L'Oppo Find N6 (à gauche) et le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à droite)

Les derniers smartphones pliables de Samsung ont été dévoilés en grande pompe. On trouve le Galaxy Z Fold 8 aux proportions singulières, qui semble préfigurer l’iPhone Ultra pliable attendu plus tard cette année, le Galaxy Z Fold 8 Ultra au format plus conventionnel, ainsi que le Galaxy Z Flip 8, le smartphone à clapet le plus fin et le plus léger jamais conçu par Samsung.

Les deux premiers modèles profitent de la nouvelle technologie d’écran Flex Titanium de Samsung. Elle leur offre des écrans plus fins, plus plats et plus résistants que ceux de tous les précédents Galaxy pliables. Après avoir déjà passé du temps avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra, les progrès réalisés par Samsung pour atténuer la pliure se montrent particulièrement impressionnants.

Vue de face, la pliure devient presque impossible à distinguer. Sous un angle, elle reste également moins visible que sur le Galaxy Z Fold 7. En passant un doigt au milieu de l’écran du Galaxy Z Fold 8 Ultra, seule une très légère ondulation se ressent au centre. Elle est si discrète qu’après quelques semaines avec le nouveau téléphone, sa présence devrait probablement passer totalement inaperçue.

Pourtant, malgré les qualités impressionnantes de l’écran du Galaxy Z Fold 8 Ultra, une solution encore meilleure existe déjà.

Place au concurrent

Image 1 of 2 L'Oppo Find N6 (à gauche) et le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (à droite) (Image credit: Future) The Oppo Find N6 (left) and Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (right) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

L’Oppo Find N6 a été lancé en mars 2026, quatre mois avant la série Z8 de Samsung. Son principal argument reposait sur l’affirmation qu’Oppo avait réussi à supprimer entièrement la pliure de l’écran pliable.

Cette affirmation n’est pas totalement exacte. Sous certains angles très prononcés, la pliure reste visible. En revanche, il est assez remarquable de pouvoir passer un doigt sur l’intégralité de l’écran de 8,12 pouces sans ressentir la moindre interruption au niveau de la partie qui se plie lorsque l’appareil se referme.

Nous avons eu la chance d’utiliser la plupart des smartphones pliables, notamment lors du test du tout premier Galaxy Fold. Jusqu’ici, la pliure de l’écran avait toujours été présente.

La plupart du temps, elle disparaît lorsque l’écran est regardé de face, car le regard se concentre sur le contenu. Mais dès que la lumière frappe l’écran sous un certain angle, ou qu’un doigt passe sur sa surface, cette légère imperfection se rappelle immédiatement à nous.

La première prise en main de l’Oppo Find N6 a provoqué une véritable surprise. En faisant glisser un doigt dans les deux sens au milieu de l’écran sans rien ressentir, une idée s’est imposée : « Voilà la prochaine grande étape des smartphones pliables. »

Image 1 of 2 Le pli de l'Oppo Find N6 (Image credit: Future) Le pli du Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Pour vérifier que l’Oppo n’était pas observé avec trop d’enthousiasme, il a été emporté lors de la présentation Samsung afin de le comparer directement au Z Fold 8 Ultra. Sans surprise, l’Oppo a continué d’impressionner grâce à un écran plus lisse et plus plat que celui de Samsung, même si l’écart reste faible.