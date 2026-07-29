Le Galaxy Z Fold 8 ose enfin tout changer, mais Apple pourrait lui voler la vedette avec l’iPhone Ultra

La confusion est généralement la première réaction. Les gens tiennent le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 8 entre leurs mains, admirent son écran externe au format passeport, puis demandent sans ironie ni sarcasme : « Il est nouveau ? »

Le design du Z Fold 8 semble à la fois familier et totalement étranger. Les gens le retournent entre leurs mains et, au début, ne réalisent pas qu’il se déplie aussi pour révéler un écran intérieur bien plus grand, mais lui aussi étrangement proportionné.

À bien des égards, il représente le téléphone Nokia classique des appareils pliables modernes. C’est un produit entièrement nouveau, doté de composants récents, d’innovations technologiques et d’intelligence artificielle. Pourtant, il rappelle aussi cette époque où Nokia assumait fièrement les designs les plus étranges.

Au début des années 2000, beaucoup pensaient que le téléphone mobile avait déjà trouvé sa forme définitive. Le marché semblait avoir adopté de petits écrans et une infinité de configurations de claviers. Nokia dominait alors largement le secteur. Dans l’univers des téléphones mobiles, aucun modèle unique ne convenait à tout le monde. Le design physique du téléphone exprimait le style personnel de son propriétaire. Le minuscule Nokia 3100 n’avait presque rien en commun avec un T-Mobile Sidekick ou un BlackBerry 7230. Les créations de Nokia restaient pourtant amusantes, même si elles n’étaient pas toujours pratiques. Le Nokia N-Gage en est un bon exemple. Elles poussaient surtout à envisager autrement les téléphones mobiles et les usages que l’on pouvait en attendre.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8, présenté la semaine dernière à Londres lors du Samsung Unpacked, remplit peut-être aujourd’hui une fonction similaire. Il rappelle avec force que les smartphones pliables existent et explique pourquoi ils pourraient avoir leur importance.

Pourquoi l’effet Nokia compte

Lors des échanges avec Samsung sur les raisons ayant conduit à la création du Galaxy Z Fold 8, une chose est devenue très claire. Ce téléphone et son format ont été conçus pour séduire des clients peu intéressés ou déçus par l’offre actuelle de smartphones pliables, devenue relativement conventionnelle. Cela concerne les modèles de Samsung, mais aussi ceux de Motorola, Oppo et Huawei.

Jusqu’ici, le choix se limitait essentiellement à deux formats. D’un côté, le modèle en forme de barre qui s’ouvre pour devenir une petite tablette. De l’autre, le téléphone à clapet de type communicateur. Les blocs photo pouvaient changer d’apparence, mais les dimensions et les formes générales restaient identiques. Aucun de ces appareils ne faisait réellement progresser le marché. En 2025, les smartphones pliables ne représentaient que 1,6 % du marché mondial. Aucun ne semblait vraiment pousser les gens à s’arrêter pour réfléchir. Jusqu’à présent, l’effet Nokia n’existait pas.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8, lui, donne envie d’être montré. Des personnes s’arrêtent, sourient, se grattent la tête et manifestent un véritable intérêt. Une réaction devenue rare avec les récents Galaxy Z Fold et Z Flip, mais aussi avec le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra. Un collègue l’a même qualifié de « rêveur ». Combien de fois entend-on quelqu’un décrire ainsi un smartphone ?

Les utilisateurs remarquent notamment que le Galaxy Z Fold 8, une fois replié, convient beaucoup mieux aux petites mains. Il entre aussi entièrement dans une poche. Son poids de 201 grammes contribue également à sa facilité de transport. Même ouvert en mode portrait, son écran de 7,6 pouces tient plus facilement dans la main que l’écran de 8 pouces du Z Fold 8 Ultra.

Étrange et merveilleux

Nokia a toujours mis le paquet sur le design (Image credit: Lance Ulanoff)

Son charme naturel constitue un clin d’œil involontaire aux téléphones d’une autre époque. Une fois replié, son écran externe et son dos, avec un bloc photo plus petit, semblent dire : « Regardez-moi, je suis adorable. »

Samsung compte clairement exploiter cet aspect. Le Z Fold 8 Ultra se présente comme une machine de travail mobile, pensée pour le multitâche, la capture et la création de contenus. Le Z Fold 8 ressemble davantage à un ami qui raconte des histoires dans un format compact. Il se prête à une lecture détendue et permet de regarder des vidéos en plein écran avec moins de bandes noires.

Il devient pourtant aussi un meilleur confident. Il permet de partager ses pensées et ses messages grâce à un clavier virtuel plus large et plus confortable que celui du Galaxy S26 Ultra ou de l’iPhone 17 Pro Max.

Avec le Galaxy Z Fold 8, Samsung a presque miraculeusement créé un smartphone pliable capable de faire enfin parler de lui. Le constructeur y est même parvenu plusieurs mois avant l’arrivée d’Apple sur ce marché. Un coup décisif porté par Samsung avant même le début du combat.

La tâche ne sera évidemment pas aussi simple. Apple devrait proposer quelque chose de réellement différent dans le domaine des smartphones pliables. Son appareil pourrait reprendre ce format inhabituel, notamment parce que Samsung devrait probablement lui fournir l’écran. Samsung affirme ne pas s’inquiéter de l’arrivée d’Apple et assure même l’accueillir favorablement. Il s’agit peut-être simplement du discours d’un constructeur actuellement en tête.

La fraîcheur de ce format disparaîtra-t-elle lors de l’arrivée de l’iPhone Ultra ? Peut-être. Mais il sera peut-être déjà trop tard pour Apple, car Samsung semble avoir trouvé la bonne formule. Il lui suffisait de regarder en arrière et de se rappeler pourquoi les utilisateurs aimaient les téléphones aux designs étranges. Cette réflexion pouvait, sinon façonner, au moins guider l’élargissement de la gamme Z Fold.