Des iPhone et iPad pliables en 2026 ? Apple pourrait bien prendre son temps

Un nouveau rebondissement relance les rumeurs autour des iPhone et iPad pliables. Un analyste de renom prévoit désormais que ces deux appareils pourraient entrer en production de masse d’ici fin 2026 — même s’il semble plus probable qu’ils soient lancés séparément.

L’information provient de Jeff Pu, analyste chez GF Securities à Hong Kong, relayée par 9to5Mac. Bien que ses prédictions aient parfois été inégales, il estime qu’un modèle pliable de 7,8 pouces et un autre de 18,8 pouces pourraient être lancés fin 2026 ou début 2027.

De nombreux éléments étayent l’hypothèse d’un appareil de 7,8 pouces. Plusieurs sources bien informées, comme l’expert Ming-Chi Kuo et le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), ont également évoqué une arrivée en 2026, ce qui laisse penser qu’un iPhone pliable pourrait bientôt voir le jour.

You may like