Trop de bugs sur iOS 18.4 ? Apple déploie une mise à jour en attendant iOS 18.5

Des indices de code suggèrent qu'iOS 18.4.1 pourrait être lancé d'ici une semaine ou deux

Il est probable qu'elle contienne des corrections de bugs visant à résoudre les problèmes de l'iOS 18.4

iOS 18.5 est la prochaine version importante, qui devrait arriver en mai

La mise à jour iOS 18.4 d’Apple a connu son lot de bugs, avec de petits problèmes signalés un peu partout, de CarPlay aux applications des utilisateurs. Bonne nouvelle : Apple s’apprêterait à lancer une mise à jour capable de corriger bon nombre de ces dysfonctionnements.

D’après MacRumors, des employés d’Apple ont commencé à tester iOS 18.4.1, ce qui laisse penser qu’un déploiement pourrait avoir lieu d’ici une à deux semaines, voire plus tôt. Les utilisateurs concernés par l’un des nombreux bugs rapportés devraient donc surveiller l’arrivée d’une mise à jour dans les prochains jours.

La précédente version, iOS 18.4, a récemment fait parler d’elle, parfois en mal. Des cas ont été signalés où des iPhones téléchargeaient des applications de manière aléatoire, à l’insu de leur propriétaire. De nombreux utilisateurs de CarPlay se sont également plaints de dysfonctionnements affectant leur système multimédia embarqué depuis l’installation d’iOS 18.4.

Le contenu exact d’iOS 18.4.1 reste inconnu, mais le suffixe ".1" indique généralement une mise à jour mineure, destinée à corriger des bugs ou problèmes logiciels. Ce type de version n’a pas droit à une bêta pour développeurs, ce qui empêche d’en deviner le contenu, mais l’on peut espérer qu’Apple y a intégré des correctifs attendus par les utilisateurs.

iOS 18.5 est en route

À plus long terme, la prochaine grande mise à jour logicielle prévue pour les iPhone – iOS 18.5 – est actuellement en phase de test bêta et pourrait arriver dès le début du mois de mai.

Pour l’instant, seules deux modifications mineures ont été repérées. La première concerne l’application Mail : il est désormais possible de désactiver l’affichage des photos de contact et le regroupement par expéditeur directement depuis le menu à trois points situé en haut à droite de l’application. Ces réglages étaient déjà présents dans iOS 18.4, mais enfouis plus profondément dans les paramètres.

L’autre changement est encore plus discret : dans la section AppleCare des Réglages, un bandeau a été ajouté en haut de la page, avec le logo AppleCare et un lien vers des informations sur le service de garantie. Un accès direct à AppleCare apparaît aussi sur la page de chaque appareil dans la section Compte Apple des Réglages.

Espérons qu’iOS 18.5 n’introduira pas de nouveaux bugs comme iOS 18.4 a pu le faire. D’autres nouveautés pourraient encore être ajoutées. Cela dit, difficile de qualifier iOS 18.4 de mise à jour problématique : elle contient aussi de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Mais il reste toujours frustrant de découvrir que des bugs viennent entacher une mise à jour pourtant attendue.

Avec l’arrivée imminente d’iOS 18.4.1, l’objectif reste clair : corriger enfin ces petits problèmes qui agacent les utilisateurs.

