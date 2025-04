LG G5 vs LG G4: le nouveau téléviseur Oled de LG est-il vraiment meilleur que son prédécesseur ?

Les téléviseurs Oled de LG font partie des meilleurs téléviseurs Oled du marché, et le LG G4 ne fait exception. Comptant parmi les modèles haut de gamme les plus populaires de 2024, il a impressionné par son écran Oled lumineux, son traitement de l'image puissant et son design élégant.

Depuis, le LG G5 présenté au CES 2025 (à droite sur la photo ci-dessus, à côté du LG G4) a fait son entrée et nos tests ont révélé une luminosité encore meilleure, un traitement plus intelligent et une connectivité améliorée. Mais que se cache derrière ces superlatifs ? Faut-il opter pour la version la plus récente ?

La question peut légitimement se poser tant le LG G4 offre déjà une qualité d'image fantastique grâce à sa dalle Micro Lens Array (MLA) et à son processeur Alpha 11. Mais le LG G5 intègre une nouvelle dalle Oled, un nouveau processeur Alpha 11 AI Gen2 et une expérience plus intelligente, basée sur l'IA.

Quiconque cherche à acquérir un téléviseur Oled est susceptible de se pencher sur le cas du G5. D'autant que d'après les tarifs annoncés par LG, le prix du G5 semble relativement similaire à celui du G4 de l'année dernière, du moins si l'on compare les prix conseillés parfois très différents des prix observés sur le marché.

Le nouveau G5 OLED de LG présente le même design fin avec un accrochage au plus près du mur que le LG G4. (Image credit: LG)

LG G5 vs LG G4 Oled : design et fabrication

Les téléviseurs Oled de la série G de LG ont toujours eu un design haut de gamme et minimaliste, et cela n'a pas changé avec le LG G5. Comme le G4, il est conçu pour être accroché au mur avec son style épuré « Gallery », ce qui lui donne l'aspect d'un objet de décoration haut de gamme plutôt que d'un téléviseur traditionnel.

Le LG G4 était déjà incroyablement fin, avec un écran presque sans cadre et une finition de haute qualité. Le LG G5 suit la même philosophie de conception, mais LG semble avoir apporté quelques améliorations pour renforcer la durabilité et la gestion de la chaleur.

Bien que ces changements ne soient pas aussi spectaculaires qu'une refonte complète, ils devraient contribuer à améliorer les performances à long terme et peut-être augmenter la longévité. Des éléments impossibles à vérifier avec nos tests.

Il convient de noter que concernant le G4, LG n'a inclus un support dans la boîte que pour les modèles 65 et 55 pouces. En revanche pour le G5, le pied est systématiquement en option mais le support mural est inclus. Il est vrai que ces téléviseurs sont principalement conçus pour être fixés au mur.

Le G5 se distingue par un niveau de luminosité encore jamais atteint sur des TV Oled. (Image credit: Future)

LG G5 vs LG G4 OLED : écran, luminosité et qualité d'image

Lors de son lancement, le LG G4 a établi une nouvelle norme en matière de luminosité Oled grâce à son panneau Micro Lens Array (MLA), qui a permis d'améliorer l'efficacité lumineuse et la luminosité maximale. Associé au processeur Alpha 11 de LG, il offre des couleurs éclatantes, des noirs profonds et d'excellentes performances HDR.

Le LG G4 a également été salué pour son mappage dynamique des tons, qui permet d'ajuster les niveaux de luminosité scène par scène afin de maintenir un contraste réaliste.

Avec le LG G5, LG a adopté une approche complètement différente. Au lieu de perfectionner la technologie MLA, le G5 introduit une toute nouvelle conception de panneau Oled à quatre empilements. Cette nouvelle structure permet d'obtenir une luminosité de crête plus élevée sans recourir à la technologie MLA.

Le passage à une conception à quatre couches améliore à la fois l'efficacité et la durabilité tout en conservant des noirs profonds et la précision des couleurs caractéristiques des Oled. Ainsi, alors que la technologie MLA améliorait la luminosité grâce à la superposition optique, le nouveau panneau du G5 change fondamentalement la façon dont la lumière est produite, ce qui permet d'obtenir des reflets plus lumineux et une meilleure luminosité sur tout l'écran, même si on n'est pas dans les 40% de gain annoncés pas LG.

Un autre changement est l'introduction du processeur Alpha 11 AI Gen2. Certes, la puce Alpha 11 du LG G4 faisait déjà un excellent travail avec l'upscaling AI et le traitement du mouvement, mais la nouvelle version va encore plus loin avec de meilleurs réglages en temps réel de la luminosité, du contraste et de l'amélioration des détails.

La gestion du mouvement est un autre domaine dans lequel le LG G5 apporte des améliorations. Le G4 était déjà performant à cet égard, en particulier pour les scènes de sport et d'action rapides, mais le G5 devrait offre des transitions d'images encore plus fluides et un flou de mouvement réduit.

Pour les formats HDR, le G4 et le G5 prennent tous deux en charge Dolby Vision, HDR10 et HLG (mais pas HDR10+), il n'y a donc pas de différence de compatibilité. Cependant, grâce à la luminosité et au traitement améliorés de l'écran, le contenu Dolby Vision est légèrement plus net sur le G5. Il existe également un nouveau mode Filmmaker avec compensation de la lumière ambiante qui augmente dynamiquement le gamma (la gamme entre le blanc le plus lumineux et le noir le plus sombre) en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

L'interface smart TV webOS 24 du G4. (Image credit: Future)

LG G5 vs LG G4 OLED : fonctionnalités intelligentes

La présence de WebOS a été un argument de vente majeur pour ses téléviseurs LG, et le LG G4 était livré avec WebOS 24, qui a introduit un écran d'accueil plus personnalisé, une navigation plus rapide et de meilleures recommandations basées sur les habitudes de visionnage.

Il propose également des améliorations de l'image et du son basées sur l'IA, un tableau de bord dédié aux jeux et une intégration transparente avec des assistants intelligents tels que Google Assistant et Alexa.

Le LG G5 s'appuie sur webOS 25, qui inclut une personnalisation IA encore plus raffinée. L'expérience utilisateur est encore améliorée avec des temps de chargement plus rapides, une interface plus claire et des profils multi-utilisateurs activés par l'IA Voice ID, afin que les différents membres du foyer puissent avoir leurs propres recommandations personnalisées sur simple commande vocale.

Un autre point fort du G5 est la curation de contenu basée sur l'IA. Alors que le G4 suggérait déjà du contenu en fonction de l'historique de visionnage, le G5 va plus loin en ajustant dynamiquement les recommandations en temps réel, en tenant compte des tendances, des genres et même de l'heure de la journée.

Pour l'intégration de la maison intelligente, les deux téléviseurs prennent en charge Apple HomeKit, Google Home et Matter, afin que les utilisateurs puissent contrôler les appareils intelligents directement depuis le téléviseur. Le G5 améliore peut-être la réactivité, mais dans l'ensemble, les deux modèles offrent une expérience connectée solide.

L'un des avantages potentiels du G5 est la prise en charge logicielle à plus long terme. LG s'est engagé à fournir jusqu'à quatre ans de mises à jour pour ses dernières versions de webOS, de sorte que les acheteurs du G5 bénéficieront probablement de nouvelles fonctionnalités et optimisations plus longtemps que ceux du G4.

Menu de jeu Game Bar de LG. (Image credit: Future)

LG G5 vs LG G4 OLED: audio, gaming et connectivité

L'audio a toujours été un point faible des téléviseurs OLED ultra-fins, et le LG G4 ne faisait pas exception à la règle, avec un son surround virtuel 11.1.2, alimenté par AI Sound Pro, qui tentait de simuler une expérience audio immersive. Bien que cela fonctionnait raisonnablement dans la plupart des cas, certains utilisateurs préféraient l'associer à une barre de son pour des basses plus profondes et de meilleurs effets spatiaux.

Le LG G5 ne révolutionne pas l'audio, mais le réglage des haut-parleurs et le traitement du son surround virtuel ont été améliorés.

Le G5 prend toujours en charge le Dolby Atmos, mais avec une approche plus raffinée du placement du son, ce qui rend les dialogues plus clairs et les séquences d'action plus immersives. Cependant, comme le G4, il sera probablement toujours nécessaire de le coupler à un système audio externe pour ceux qui veulent un son vraiment cinématographique.

En ce qui concerne les jeux, les G4 et G5 regorgent de fonctionnalités qui les rendent idéaux pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et les jeux PC haut de gamme.

Le G4 offre quatre ports HDMI 2.1 capables de 4K à 144 Hz VRR avec AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync et la prise en charge des jeux Dolby Vision. Ces fonctionnalités garantissent un gameplay fluide avec un décalage d'entrée minimal, ce qui était déjà impressionnant sur le G4, et le nouveau G5 augmente la prise en charge VRR jusqu'à un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

L'une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes du G5 est la transmission vidéo 4K sans fil. LG a introduit la technologie Zero Connect, qui permet au téléviseur de recevoir un signal 4K sans fil provenant d'un hub séparé, ce qui signifie que vous pouvez garder les consoles et les lecteurs multimédias hors de vue tout en profitant d'une résolution maximale et d'une faible latence.

En termes de connectivité, les deux téléviseurs prennent en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.0.

Le menu Gaming du LG G5 (Image credit: Future)

LG G5 vs LG G4 OLED : le rapport qualité-prix

Le LG G4 a été lancé à un prix élevé (3 600€ environ pour le 65 pouces), reflétant son statut de l'un des meilleurs téléviseurs OLED de 2024. Au fil du temps, cependant, son prix a baissé, et on peut aujourd'hui le trouver pour moins de 2000€ en version 65 pouces et à 1600€ environ en 55 pouces ce qui constitue un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent une qualité d'image haut de gamme sans forcément avoir toutes les dernières fonctionnalités.

Le LG G5 a fait son entrée sur la marché avec une gamme de prix très similaire à celle du G4 à son lancement :

LG G5

55 pouces : 2 299 euros

65 pouces : 3 499 euros

77 pouces : 4 499 euros

83 pouces : 6 499 euros

Nous avons exclu de cette liste les dalles 48 et 97 pouces qui ne font pas appel à la même dalle.

Le LG G5 nous a impressionnés notamment grâce à sa luminosité vraiment incroyable pour un écran Oled. Des progrès qui font la différence pour des séances de visionnage dans des pièces très lumineuses. La définition et la couverture des espaces colorimétriques sont aussi incroyables.

Donc, oui, le LG G5 offre vraiment des prestations nettement à la hausse comparées au G4. Cependant, rappelons que le LG G4 est toujours un excellent téléviseur Oled et vu l'écart de prix (1600 € environ pour le modèle 65 pouces), le principal atout du G4 est vite identifié.

Si votre budget est limité, le choix devrait être rapide. Toutefois, si vous n'êtes pas pressé, attendre que le prix du G5 baisse peut constituer une alternative intéressante.