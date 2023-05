7 choses à savoir avant d'acheter un téléviseur OLED en 2023

Les téléviseurs OLED, qui constituent l'une des technologies de pointe en matière de télévision, sont très recherchés lorsqu'il s'agit de transformer son équipement à domicile en véritable ensemble haut de gamme. Mais comme toute technologie, l'OLED évolue constamment, les entreprises cherchant à innover.

Si les téléviseurs OLED sont considérés comme une référence en matière d'appareils haut de gamme, les technologies d'affichage ont continué à évoluer ces dernières années. Plus récemment, il y a eu le lancement du QD-OLED, qui a fait ses débuts en 2022 et a ajouté une nouvelle dimension à l'ensemble.

Comment se tenir au courant du dernier jargon, comme le QD-OLED ? Nous sommes là pour vous expliquer certains termes que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous parcourez les options des téléviseurs OLED.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de se familiariser avec la technologie OLED. L'acronyme signifie "diode électroluminescente organique" et la clé de l'OLED réside dans le fait que chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet d'obtenir des contrastes saisissants entre les tons clairs et les tons foncés.

Après plus de 35 ans depuis son invention, la technologie d'affichage OLED continue d'évoluer, ce qui peut rendre difficile le choix du bon téléviseur pour votre maison. Avant de plonger dans notre guide des meilleurs téléviseurs OLED de 2023, découvrez ce que signifient les termes techniques relatifs aux téléviseurs afin de choisir le bon appareil pour vous.

Qu'est-ce que le QD-OLED de deuxième génération ?

Le premier téléviseur OLED à points quantiques (QD) a été lancé en 2022 par Samsung, avec le Samsung S95B. Nous avons été époustouflés par l'approche adoptée par l'entreprise, après plus d'une décennie de refus de travailler avec la technologie OLED, pour finalement l'utiliser. Comme avec les autres téléviseurs OLED, cette technologie d'affichage permet à chaque pixel d'être auto-éclairé, mais la principale différence est qu'elle utilise une couche de points quantiques pour offrir des couleurs plus riches et des niveaux de luminosité plus élevés.

Samsung a continué de développer la technologie QD-OLED. L'entreprise a également réussi à le faire, avec le lancement du Samsung S95C en mars 2023, suivi du Samsung S90C. Le S95C utilise la technologie QD-OLED de deuxième génération, qui augmente la luminosité (une fois de plus) de plus de 30 %.

La plus grande contribution à l'augmentation de la luminosité du téléviseur est un nouveau système "HyperEfficient EL", qui le rend plus efficace pour faire sortir la lumière de l'écran et la faire pénétrer dans vos yeux. Nous avons été stupéfaits de constater que ces changements constituent une avancée considérable pour les téléviseurs QD-OLED. Par rapport aux écrans OLED standard de milieu de gamme, la deuxième génération de QD-OLED est 70 % plus lumineuse... mais aussi beaucoup plus chère !

Le Samsung S95C est doté d'un écran QD-OLED de nouvelle génération. (Image credit: Samsung)

Qu'est-ce qu'une matrice de microlentilles ?

Si la technologie d'affichage OLED est connue pour sa qualité d'image époustouflante, elle laisse souvent à désirer en ce qui concerne la luminosité. C'est là qu'interviennent les technologies d'amélioration de la luminosité telles que les matrices de microlentilles (MLA). Cette technologie consiste à superposer des milliards de lentilles microscopiques sur les pixels OLED afin de réduire les fuites de lumière.

Cette technologie d'amélioration de la luminosité est à l'origine de certains des téléviseurs OLED les plus lumineux que nous ayons vus. Elle est présente dans le LG G3 qui rivalise avec le téléviseur Samsung S95C QD-OLED en termes de luminosité dans nos tests, et sera incluse dans le Panasonic LZ2000 et le Philips OLED+908 dans les pays où ces téléviseurs seront commercialisés.

Le LG G3 est le plus brillant jamais lancé par l'entreprise. (Image credit: LG)

Qu'est-ce que le 120 Hz et le 144 Hz ?

Le taux de rafraîchissement d'un téléviseur correspond au nombre de fois auquel l'image est rafraîchie chaque seconde. Il est mesuré en hertz (Hz) et 60 Hz correspond à 60 images par seconde. Ce n'est peut-être pas très important pour regarder la télévision normalement. Mais pour les joueurs et les cinéphiles, c'est essentiel.

Les téléviseurs modernes sont généralement soit 60 Hz, soit 120 Hz, mais les téléviseurs haut de gamme sont généralement 120 Hz en standard (bien que la prise en charge du 120 Hz commence à arriver sur les téléviseurs de milieu de gamme). Ces fréquences plus élevées sont surtout recherchées par les joueurs, qui veulent un temps de réponse plus rapide et des mouvements plus fluides, mais aussi par les cinéphiles.

Par exemple, un téléviseur de 120 Hz vous permettra de regarder des images en 24 images par seconde sans le tremblement que les téléviseurs de 60 Hz ont tendance à provoquer. D'autre part, des taux de rafraîchissement plus élevés tendent également à réduire les délais d'entrée, ce qui est avantageux pour les joueurs qui ont besoin d'une réaction instantanée entre le moment où ils appuient sur un bouton de leur manette et le moment où la commande s'affiche à l'écran.

Alors que de nombreux joueurs et cinéphiles sérieux envisageront de chercher parmi les meilleurs téléviseurs 120Hz, il existe des modèles qui vont plus loin et offrent jusqu'à 144Hz. Étant donné que les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X ne prennent pas en charge le 144Hz, il n'y a pas beaucoup de raisons d'en acheter une à moins d'être un joueur PC sérieux.

Les téléviseurs 4K à 144 Hz représentent-ils donc un atout majeur ? Pour ceux qui disposent d'une configuration PC surpuissante, peut-être, mais pas pour le reste d'entre nous.

Des images supplémentaires par seconde, c'est plus de fluidité dans les jeux. (Image credit: shutterstock / Gorodenkoff)

Quelle est la différence entre OLED Evo et OLED Ex ?

OLED Evo est un terme utilisé par LG pour désigner un type de technologie OLED. Cette technologie améliore la luminosité des écrans OLED standard de LG ainsi que leur efficacité énergétique. Dans le cas de LG, elle se réfère également à cette technologie combinée au traitement d'image propre à LG. Elel est particulièrement mise en valeur dans le téléviseur LG C3 Evo OLED, qui figure dans notre liste des meilleurs téléviseurs OLED à acheter en 2023.

OLED Ex est le nom donné à cette technologie d'écran lorsqu'elle n'est pas utilisée par LG et que le traitement d'image de LG n'est pas impliqué.

Le LG C3 est doté de la technologie OLED Evo. (Image credit: Future)

Qu'est-ce que le Dolby Vision et le HDR10+ ?

La technologie vidéo HDR (High Dynamic Range) est un élément essentiel des téléviseurs actuels. Ce format vise à rendre les choses plus conformes à ce que l'œil voit, avec des couleurs et des contrastes plus réalistes. Dolby Vision et HDR10+ sont des formats HDR plus avancés qui ont depuis lors pris leur essor.

Dolby Vision et HDR10+ sont tous deux conçus pour prendre des films masterisés jusqu'à 10 000 nits à une résolution maximale de 8K, et les rendre beaux sur votre téléviseur qui ne peut probablement supporter que 5 à 15 % de cette luminosité. Toutefois, la principale différence entre les deux est que l'une d'entre elles est simplement un nom de marque. Dolby Vision est une licence de Dolby, tandis que HDR10+ est une norme ouverte et non propriétaire.

De nombreux services de streaming utilisent la technologie Dolby Vision, ce qui la rend plus intéressante. Tous les téléviseurs OLED, à l'exception de ceux de Samsung, la prennent en charge. Mais ne vous inquiétez pas : si votre téléviseur ne prend pas en charge l'un de ces formats et que vous souhaitez regarder quelque chose qui l'utilise, vous obtiendrez quand même un rendu HDR. Il s'agira simplement d'une version plus basique, et non du type avancé.

Qu'est-ce que le Dolby Atmos ?

Les téléviseurs en général ne sont pas réputés pour avoir une qualité audio particulièrement élevée. Le plus souvent, un système de barre de son devra être acheté séparément pour obtenir un son de qualité supérieure.

Le principal format audio surround à rechercher de nos jours est le Dolby Atmos, et tous les téléviseurs OLED le prennent en charge. Ce format est considéré comme le meilleur de sa catégorie par l'industrie audio, car il crée un son plus immersif et cinématographique, incluant des canaux en hauteur ainsi que des canaux surround. Les meilleures barres de son Dolby Atmos sont un bon point de départ si vous souhaitez profiter pleinement des effets, bien que de nombreux téléviseurs essaient d'utiliser l'audio positionnel de leurs propres haut-parleurs, avec plus ou moins d'efficacité.

La brûlure d'écran est-elle toujours un problème ?

On parle de brûlure d'écran lorsqu'une marque visible est laissée de manière permanente sur un écran d'affichage. Elle se produit lorsqu'une image statique reste allumée trop longtemps, ce qui entraîne une décoloration permanente d'une zone.

La brûlure était une préoccupation importante pour les propriétaires de téléviseurs OLED. Toutefois, étant donné que de nombreux fabricants de téléviseurs OLED incluent des paramètres d'économiseur d'écran après des périodes d'inactivité, des systèmes de contrôle de la chaleur et d'autres solutions logicielles, y compris une fonction qui déplace subtilement les images à l'écran par de minuscules micro-mouvements, ce n'est pas vraiment un problème avec les téléviseurs d'aujourd'hui.