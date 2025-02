Xiaomi 15 Ultra : son appareil photo pourrait bien faire trembler le Galaxy S25 Ultra

Une nouvelle rumeur suggère que le Xiaomi 15 Ultra sera doté d'un appareil photo principal avec un capteur de 1 pouce et un zoom téléobjectif de 200 Mpx

Sur le papier, ces spécifications battent la concurrence de Samsung, Apple et Google

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être lancé sur les marchés mondiaux au début du mois de mars

Le prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi pourrait bien rivaliser avec les meilleurs photophones du marché grâce à un impressionnant ensemble de quatre capteurs haute résolution, si l'on en croit une récente rumeur.

Selon le leaker réputé Yogesh Brar sur X (anciennement Twitter), le Xiaomi 15 Ultra serait équipé d'un capteur principal de 50 Mpx utilisant le capteur Sony LYT-900 d'un pouce.

À titre de comparaison, l'appareil photo principal de l'iPhone 16 Pro repose sur un capteur de 1/1,14 pouce, soit environ 13 % plus petit que le LYT-900. Les Samsung Galaxy S25 Ultra et Google Pixel 9 Pro, eux, disposent d’un capteur principal encore plus réduit, mesurant 1/1,3 pouce.

Dans le jargon de la photographie, le capteur est la surface sur laquelle la lumière est captée après être passée à travers l'objectif. Plus il est grand, plus il peut capter de lumière, ce qui permet d'améliorer les performances en basse luminosité, d’obtenir une meilleure plage dynamique et de réduire le bruit numérique (ou grain).

Brar ajoute que le Xiaomi 15 Ultra serait également doté d’un ultra grand-angle de 50 Mpx, d’un téléobjectif de 50 Mpx avec un zoom optique 3x, ainsi que d’un téléobjectif de 200 Mpx avec un zoom optique 4,3x.

Sur le papier, cet ensemble de capteurs est particulièrement impressionnant. Une telle combinaison de résolutions élevées et de longueurs focales variées devrait offrir aux utilisateurs une grande polyvalence en photographie.

Parmi ces caractéristiques, l’appareil photo périscopique de 200 Mpx se démarque comme une amélioration notable pour le modèle le plus avancé de Xiaomi. À titre de comparaison, l’actuel Xiaomi 14 Ultra embarque un capteur de 50 Mpx avec un zoom optique 5x.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est réputé pour son excellent système à quatre caméras (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Un grand capteur pour accompagner tous ces mégapixels

Bien que la résolution ne soit pas à elle seule un indicateur fiable de qualité, Brar précise que ce téléobjectif de 200 Mpx repose sur le capteur Samsung HP9 de 1/1,14 pouce. Il s’agit de la même taille que le capteur principal de l’iPhone 16 Pro et d’un format encore plus grand que celui des Samsung Galaxy S25 Ultra et Google Pixel 9 Pro.

En théorie, l’association d’un capteur de grande taille et d’une haute résolution devrait permettre d’obtenir des images zoomées optiquement lumineuses, riches en détails et aux couleurs éclatantes.

Lors du test du Xiaomi 14 Ultra, les performances photo avaient été qualifiées de “meilleures jamais vues sur un smartphone”. Avec de telles améliorations attendues sur son successeur, le Xiaomi 15 Ultra semble bien parti pour perpétuer cette excellence.

D’après PhoneArena, la présentation officielle du Xiaomi 15 Ultra en Chine serait prévue pour le 26 février, avec un dévoilement lors du Mobile World Congress (MWC), qui se tiendra du 4 au 6 mars.

Le seul véritable problème reste la disponibilité : Xiaomi ne commercialise pas ses smartphones aux États-Unis, rendant ces modèles pratiquement inaccessibles sur ce marché. Cela les exclut aussi de tout classement des meilleurs smartphones. En revanche, le Xiaomi 15 Ultra devrait sans difficulté se hisser parmi les meilleurs modèles de la marque.

