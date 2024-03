Apple pourrait renoncer à l'iPhone Fold en raison des frustrations liées à la technologie d'affichage

Nous entendons parler d'un iPhone pliable depuis longtemps maintenant, et des fuites récentes suggèrent qu'il faudra encore attendre des années - ou qu'il ne sera peut-être pas lancé du tout.

Les dernières informations à ce sujet proviennent de DigiTimes, qui affirme qu'à la suite d'informations selon lesquelles l'iPhone pliable serait retardé jusqu'au début de l'année 2027, certains analystes craignent désormais que le téléphone ne soit jamais lancé.

Le scepticisme à l'égard de l'iPhone pliable s'explique par le fait que la technologie des panneaux n'est apparemment pas assez mûre, ce qui signifie probablement qu'Apple devrait soit annuler le téléphone, soit continuer à le retarder jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de la qualité de l'affichage.

Cela va dans le sens d'un autre rapport récent qui suggérait que l'iPhone pliable pourrait avoir été mis en pause jusqu'à ce qu'Apple trouve un écran pliable qui lui convienne. Mais ces dernières informations suggèrent que, plutôt que d'être simplement mis en pause, le projet pourrait être complètement annulé.

Le dernier d'une longue série

Il est vrai qu'au vu des rumeurs qui courent depuis longtemps sur ce téléphone, il semble qu'il soit difficile pour Apple de le livrer - et ce ne serait pas la première fois que l'entreprise renonce à quelque chose après des années de développement. Récemment, nous avons vu l'Apple Car être abandonnée, et avant cela, il y a eu l'annulation du chargeur sans fil AirPower. Certains rapports ont également suggéré qu'Apple avait abandonné son projet interne de modem 5G.

Il y a donc des précédents, et comme la date de sortie de l'iPhone pliable ne cesse de reculer, il semble de plus en plus possible que l'appareil ne soit jamais lancé.

Ceux qui espèrent un Apple pliable pourraient néanmoins avoir de la chance, car on parle également d'un iPad pliable, qui pourrait être lancé à un moment donné même si l'iPhone pliable est annulé.

En ce qui concerne les téléphones, Apple occupe déjà une position dominante et, bien que les ventes d'appareils pliables augmentent, elles ne semblent pas constituer une menace majeure pour la gamme iPhone à l'heure actuelle. Les problèmes techniques mis à part, un iPhone pliable n'est peut-être tout simplement plus une priorité.

Bien entendu, il ne s'agit que de spéculations à l'heure actuelle, et il se peut que nous voyions encore un iPhone pliable, mais pour l'instant, nous n'y comptons pas et nous ne nous attendons certainement pas à en voir un de sitôt.