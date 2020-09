Le Canon EOS C70 est un croisement entre le Canon EOS R et une caméra de cinéma

Le nouveau Canon EOS C70 est la première caméra cinéma EOS à inclure la monture RF de la société, ce qui lui donne accès à la même gamme d'objectifs que ceux utilisés par les appareils photo sans miroir comme le Canon EOS R5.

La gamme Cinéma de Canon est généralement constituée d'appareils photo volumineux conçus pour les tournages vidéo professionnels. Mais ce qui est intéressant avec le Canon EOS C70, c'est sa compacité : mesurant 160 mm x 130,2 mm x 115,9 mm, le C70 est plus petit que les reflex numériques comme le Canon EOS 1D X Mark III et c'est son appareil EOS le plus léger à ce jour.

Outre l'introduction de la monture RF, l’EOS C70 apporte également quelques exclusivités à la gamme. Il est équipé, entre autres, du système AF X iTR (Intelligent Tracking and Recognition) introduit par le Canon EOS 1D X Mark III. Basé sur une technologie d'apprentissage approfondie, ce système reconnaît et suit les visages (même si la personne porte un casque). Pour la première fois sur une caméra de cinéma, vous bénéficiez également de la fonction « ISO automatique » pour prendre des scènes sur le vif, qu’importe leur luminosité.

Il n'y a pas de système de stabilisation de l'image dans le boîtier (IBIS), l'EOS C70 utilisant plutôt sa taille pour loger un système de conduits d'air non disponible dans les appareils photo hybrides de la marque, tels que l’EOS R5. Répondant aux critiques relatives à la surchauffe de ce dernier, l'EOS C70 garantit un enregistrement vidéo sans limite, le modèle pouvant continuer à filmer jusqu'à ce que votre batterie soit à sec.

Grâce à son capteur Super 35 mm - le même que celui que vous trouverez dans l'EOS C300 Mark III, plus coûteux - l'EOS C70 promet au passage de tourner des vidéos 4K 4:2:2 10 bits en interne (avec une résolution maximale de 4K/120p).

(Image credit: Canon)

Un autre type d’hybride

L’inclusion de ces différentes options montre à quel point le Canon EOS C70 allie les fonctions vidéo traditionnelles d'entrée de gamme à la qualité professionnelle d'une caméra de cinéma.

Cela en fait un hybride plus proche des vidéastes professionnels, bien davantage que les récents Canon EOS R5 et EOS R6. Alors que ces derniers sont avant tout des appareils photo, l'EOS C70 est un appareil de cinéma conçu pour ceux qui sont frustrés par les limites de la vidéo de leur boîtier photo et qui veulent tourner de vrais films.

Canon pense que le C70 séduira les réalisateurs de documentaires et de vidéos d'entreprise, en particulier ceux qui ont besoin d'un appareil photo qui se glisse et se transporte partout. Le modèle encourage également la production de vidéos destinées aux réseaux sociaux, avec la possibilité de filmer à la verticale - il dispose d'un filetage pour trépied qui permet de le monter dans cette orientation.

L’EOS C70 embarque de même deux entrées mini XLR (il est capable d'enregistrer simultanément différents formats de fichiers), et des codecs vidéo avancés comme le Long GOP (jusqu'à 60p) et le HFR 120p. Tout comme n’importe quel appareil de la gamme Canon EOS R, il intègre son propre adaptateur EF-EOS R 0,71x - pour ceux qui souhaitent utiliser leurs anciens objectifs EF. Il vous permet de photographier avec l'angle de vue plein format et prend en charge le standard Dual Pixel AF et la correction optique pour tous les objectifs.

Naturellement, le Canon EOS C70 est proposé à un prix pro : il coûtera 5 200 € dès son lancement fin novembre.