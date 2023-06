Diablo 4 : que faire après avoir terminé le jeu ?

Avec Diablo 4, Blizzard mise sur une expérience sombre , mais plutôt riche. Et si le RPG nécessite une configuration conséquente pour pouvoir y jouer en 4K , celui-ci connaît déjà un franc succès. D'ailleurs, avant même sa sortie, Blizzard prévoyait déjà deux DLC à venir. Le studio mise également sur une solide campagne solo. Et une fois celle-ci terminée, il reste de nombreuses choses à faire...

L'Arbre des chuchotements, rencontré au cours de l'histoire principale de Diablo 4, a encore un rôle à jouer après la campagne. En effet, celui-ci devient une source presque infinie de gain d'expérience et de butin. L'Arbre des chuchotements émettra alors une variété de primes, allant des donjons aux boss de monde et plus encore. Une fois celles-ci terminées, il est possible de retourner à l'arbre pour choisir l'une des nombreuses récompenses qui peuvent s'avérer très intéressantes.

Diablo 4 : une jouabilité infinie ?

Diablo 4 a également introduit une série de donjons difficiles appelés Donjons de pierre. Ces derniers ne peuvent être tentés que lorsque votre personnage a atteint des niveaux de puissance spécifiques. Ainsi, en atteignant les niveaux 50, 75 et 100, vous débloquerez l'accès à ces donjons difficiles et à leurs boss. Le premier donjon de pierre, nommé Cathédrale de lumière et disponible uniquement au niveau 50, est le seul moyen d'augmenter la difficulté globale et d'accéder à des défis inédits.

Ce donjon permet également de transformer la carte. En effet, de vastes étendues du monde ouvert de Diablo 4 deviendront l'hôte d'invasions démoniaques, transformant des régions en zones dangereuses marquées en rouge sur votre carte pendant une heure. Lorsque ces zones sont actives, votre objectif est de combattre le plus grand nombre de démons possible et de participer à des événements.

Ces derniers vous permettront d'obtenir des matériaux impossibles à trouver en temps normal. En effet, les ennemis que vous vainquez, les coffres que vous ouvrez et les plantes que vous récoltez peuvent contenir de nouveaux objets.