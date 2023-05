The Witcher : la franchise de CD Projekt Red est l'une des plus populaires de tous les temps

La série The Witcher de Netflix, malgré le départ d'Henry Cavill , connaît un franc succès. Mais il ne faut pas oublier que celle-ci est tirée d'une série de livres, dont sont également tirés plusieurs jeux vidéo de type RPG. Le dernier opus en date, The Witcher 3: Wild Hunt, s'est vendu à lui seul à plus de 50 millions d'exemplaires. De plus, un quatrième opus est actuellement en préparation.

Ces chiffres signifient que la série est l'une des plus grandes franchises de jeux vidéo de tous les temps. À titre de comparaison, Mario Kart 8 Deluxe et Red Dead Redemption 2 se sont tous deux vendus à plus de 53 millions d'exemplaires. De plus, les ventes de CD Projekt Red devraient encore augmenter dans les années à venir. Le studio vient d'ailleurs de sortir une mise à jour next-gen pour The Witcher 3.

The Witcher : au moins trois nouveaux opus de prévus

Et si le lancement de Cyberpunk 2077 fut catastrophique, CD Projekt Red a depuis rectifié le tir. En effet, l'éditeur s'est empressé de mettre en place de nombreux correctifs, et le RPG futuriste est désormais tout à fait jouable. De plus, celui-ci va bénéficier d'une extension majeure, nommée Phantom Liberty.

Les développeurs sont restés discrets concernant cette extension. Nous savons cependant déjà qu'elle se déroulera dans un quartier inédit de Night City, au service des Nouveaux États-Unis d'Amérique. De plus, Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand, tandis qu'Idris Elba fera son apparition dans Cyberpunk 2077 en incarnant Solomon Reed, un agent de la FIA au service des NEUA.

De plus, The Witcher 4 sera le premier d'une longue série , l'éditeur précisant : "Actuellement, nous sommes en train d'écrire le premier opus de cette saga, mais nous en avons en tête plus d'un. La première saga comportait trois titres, la suivante ne s'arrêtera pas à un unique épisode."