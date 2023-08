Baldur’s Gate 3 est enfin disponible, et c’est une exclusivité PS5

Si la bêta du jeu nécessitait une configuration musclée , Baldur’s Gate 3 est enfin là. Et il semblerait que le RPG de Larian Studios soit déjà un succès. En effet, sur Steam, les avis récents sont extrêmement positifs. Le jeu, dont la campagne principale peut durer plus d’une centaine d’heures , a été lancé hier sur PC et Mac. Baldur’s Gate 3 débarquera sur PS5 le 6 septembre prochain. Mais, concernant la version Xbox, il semblerait que le développeur ne soit pas encore prêt.

Pourtant, Larian Studios n’est soumis à aucun contrat d’exclusivité, que ce soit avec Sony ou Microsoft. En réalité, il s’agit là d’un problème technique que le studio doit résoudre afin de lancer Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series S. Michael Douse, directeur de la publication de Larian Studios, confirme : "Nous n'avons pas d'accord d'exclusivité qui nous empêche de lancer le jeu sur Xbox".

Baldur’s Gate 3 : le mode coopératif serait la cause de ce retard

Le problème principal serait ainsi l’intégration du mode coopératif au sein de Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series S. Si le développeur peut toujours contourner le problème en supprimant ce mode sur la console de Microsoft, celui-ci veut que tout le monde ait droit au même jeu, que ce soit sur PC, Mac, PS5 ou Xbox Series X/S.

Michael Douse précise ainsi : "Le problème est d'ordre technique. Nous ne pouvons pas supprimer la fonction d'écran partagé parce que nous sommes obligés de lancer le jeu en respectant la parité des fonctionnalités, et nous continuons donc à essayer de le faire fonctionner.”

Le jeu original Baldur's Gate, sorti en 1998, a été acclamé par la critique et le public. Deux ans plus tard sortait Baldur's Gate II : Shadows of Amn. La série a donné lieu à des spin-offs et à des éditions améliorées, mais Baldur's Gate III est le premier volet principal de la franchise depuis plus de 20 ans.