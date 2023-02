Test du jeu Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Info test Temps de jeu : 18 heures Plate-forme : PC

Dans un couloir près de la salle commune de Gryffondor, se trouve une armure qui ronronne toute seule. Oubliant qu'elle est censée monter stoïquement la garde, elle laisse échapper un râle vibrant qui peut être entendu par les élèves qui passent, se pressant entre les cours. Son voisin, une autre armure, l'incite à se taire en lui donnant un coup de poing sur le bras.

Nos premières heures dans Hogwarts Legacy, le RPG Harry Potter en monde ouvert, sont remplies de moments de découverte où nous ne cessons de nous arrêter pour observer ce qui se passe autour de nous.

Un ensemble de portraits de musiciens en train de jouer des mélodies, un étudiant assis sur un banc qui écoute la répétition improvisée du groupe, une gargouille construite au pied d'un grand escalier fréquenté par une foule d'étudiants bruyants, ou encore, Peeves le fantôme s'envolant depuis une porte fermée pour surprendre un enfant portant une pile de livres lourds.

Étrangement, l'école est à la fois nouvelle et familière pour nous ; un endroit que nous n'avons jamais exploré auparavant mais que nous connaissons pourtant depuis des années pour avoir lu et relu les livres de Harry Potter quand nous étions plus jeunes.

(Image credit: Warner Bros)

Des débuts peu ordinaires

Il existe des différences importantes entre le jeu Hogwarts Legacy et les livres. Pour commencer, vous n'incarnez pas Harry Potter ni aucun autre personnage que vous connaissez peut-être de la saga. Le jeu se déroule dans les années 1800, des siècles avant les romans, et la plupart des personnages ne sont pas encore nés. Il y a quelques visages familiers sous la forme de la population de fantômes de Poudlard, comme le fantôme de la maison de Gryffondor, Nearly Headless Nick, mais pour la plupart, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un ensemble entièrement différent de héros et de méchants ; ils habitent simplement les mêmes lieux.

Une autre différence essentielle entre Harry Potter et Hogwarts Legacy est que vous ne commencez pas à l'école avec les autres élèves ; vous êtes un arrivant tardif et entrez en cinquième année. Votre mentor, le professeur Fig, vous dit dans l'introduction que c'est pratiquement du jamais vu. Mais il comprend vite pourquoi vous avez pu bénéficier de cette dérogation exceptionnelle pour rejoindre l'école.

Il s'agit d'un ensemble entièrement différent de héros et de méchants ; ils habitent juste les mêmes endroits que ceux que vous connaissez.

Sur le chemin de l'école, vous êtes rejoint par un ami de Fig, membre du ministère de la magie. Vous entendez les deux parler d'un gobelin appelé Ranrok, qui rassemble une armée de loyalistes et harcèle les sorcières et les magiciens dans toute la Grande-Bretagne. L'ami sort un paquet qu'il a reçu de quelqu'un que Ranrok chassait. Pour les deux hommes plus âgés, il ressemble à un cylindre ordinaire, mais on peut y voir une étrange lueur. C'est le premier indice de ce qui vous rend spécial ; vous pouvez voir et interagir avec cette magie que les autres sorciers ne peuvent même pas percevoir.

L'histoire de Hogwarts Legacy vous permet d'explorer cette ancienne magie et de comprendre pourquoi Ranrok est si déterminé à l'exploiter pour lui-même.

(Image credit: Warner Bros)

Jours de classe

Après un détour impliquant un dragon, une clé de chambre et une série d'énigmes dans les profondeurs de la banque Gringotts, vous arrivez à Poudlard juste à temps pour participer à la cérémonie du Choixpeau. En répondant aux questions du couvre-chef, vous êtes placé dans une maison qui correspond à vos sensibilités.

À ce stade, Hogwarts Legacy commence à s'ouvrir. La directrice adjointe Weasley vous donne un journal appelé le Guide de terrain du sorcier, qui suit vos quêtes et contient une carte de l'école, de Pré-au-Lard, du monde en général, ainsi que tous les défis à relever et objets à collectionner. Vos leçons de potions, de défense contre les arts sombres et d'herboristerie apparaissent comme des missions à accomplir.

Les pages volent autour des plafonds voûtés de l'école comme des pigeons piégés.

La seule façon d'accumuler des points d'expérience dans Hogwarts Legacy est d'accomplir les quêtes et les défis enregistrés dans votre guide de terrain. Et il y en a beaucoup à relever. Poudlard et le monde qui l'entoure sont remplis de pages à découvrir. Certaines d'entre elles sont des silhouettes fantomatiques que vous repérerez devant des statues et des points de repère, et le sort Revelio les fera apparaître pour que vous puissiez les collecter. D'autres pages volent autour des plafonds voûtés de l'école comme des pigeons, et vous pouvez les convoquer dans votre main avec le sort Accio.

(Image credit: Warner Bros)

Nous nous sommes perdus dans ces premières heures de Hogwarts Legacy, plongés dans l'histoire de la rébellion grandissante de Ranrok, errant dans les couloirs de Poudlard à la recherche de pages de guide de terrain, aidant les élèves à résoudre des énigmes et admirant les détails charmants ajoutés par les concepteurs. Mais au moment où nous repassons devant les armures dans le couloir près de la salle commune des Gryffondors, de nouveau, l'une d'entre elles fredonne, et l'autre, fatiguée du bruit de sa collègue, lui donne un coup de poing sur le bras, puis nous voyons Peeves surprendre encore une fois un élève...

La situation perd un peu de son intérêt quand elle se répète.

Puis nous nous rendons compte que nous tournons en boucle, nous aussi. Dans les couloirs, lançant Revelio toutes les quelques secondes, espérant repérer une page cachée du guide de terrain. Les mêmes conversations autour de nous, la même musique et les mêmes interactions entre les fantômes, les portraits et les étudiants. Tout cela devient finalement un peu ennuyeux...

Construits pour faire une bonne première impression, certains jeux en monde ouvert ne sont pas agréables à revisiter. Quand vous êtes dans un monde rempli d'objets à collectionner et de missions qui vous poussent à revenir sur vos pas, vous ne pouvez que remarquer les boucles.

(Image credit: Warner Bros)

Visite du monde des sorciers

Hogwarts Legacy est à son meilleur lorsqu'il vous fait suivre un itinéraire bien défini.

L'équipe de développement d'Avalanche a fait un travail intelligent en prenant tout l'univers des livres Harry Potter et en tissant son intrigue et ses quêtes à travers un maximum de lieux familiers. Vous vous faufilerez dans le sous-sol de la confiserie Honeydukes en empruntant le passage secret situé derrière la statue de la sorcière borgne, vous pénétrerez par effraction dans ce qui sera un jour le bureau de Dumbledore, en passant devant les portraits endormis des anciens directeurs d'école, et vous explorerez même la cuisine des elfes de maison située sous le grand hall, où les serviteurs sous contrat chargent les tables de nourriture pour les faire monter par la magie jusqu'aux élèves qui attendent au-dessus.

Dans ces quêtes scénarisées, vous ne subissez pas la répétition du monde ouvert. C'est là que nous avons le plus l'impression de vivre une nouvelle aventure dans le monde de Harry Potter.

Pendant que vous vous faufilez sous les pieds du public, deux dragons géants s'entre-déchirent sous vos yeux.

Certaines des missions ultérieures nous ont largement conquis. Dans l'une d'elles, vous infiltrez un repaire de braconniers dans la Forêt interdite. Les sorciers maléfiques ont capturé des dragons et les forcent à s'affronter dans un combat magique. Alors que vous vous frayez un chemin dans l'espace situé sous les pieds du public, éliminant braconniers et gobelins, deux dragons géants s'entre-déchirent sous vos yeux.

Les missions scénarisées vous proposent souvent plusieurs méthodes pour aborder chaque rencontre. Si le choix se résume à se faufiler ou à se battre (ou, plus souvent, à se faufiler d'abord, puis à se battre), il est aussi possible de lancer un sort pour devenir invisible, et se frayer un chemin dans un camp de gobelins, en arrivant derrière nos ennemis et en leur tapant sur l'épaule avec la baguette, en murmurant "Petrificus Totalus". La victime se met alors au garde-à-vous et reste immobile comme une planche de bois.

(Image credit: Warner Bros)

C'est profondément satisfaisant d'entendre le bruit d'une enclume frappant un troll au visage.

Lorsque le combat commence, vous disposez d'un ensemble d'outils étonnamment complet au bout de vos doigts. En tapant sur la gâchette droite de votre gamepad, vous enverrez une attaque de base à votre ennemi, mais en maintenant la gâchette droite enfoncée, vous pourrez lancer des sorts plus puissants que vous aurez assignés à vos touches. Vous pouvez lancer un ennemi dans les airs avec le Levioso, puis le frapper avec une série d'attaques de base pendant qu'il est suspendu dans les airs. Nous avons aimé utiliser Accio pour attirer nos ennemis vers nous et les frapper avec Incendio, l'équivalent magique d'un lance-flammes.

Vous pouvez également utiliser la magie traditionnelle de votre sorcier pour projeter des objets de l'environnement sur vos ennemis. Il est profondément satisfaisant d'entendre le bruit d'une enclume frappant un troll au visage. Vous rechargez votre réserve de ce pouvoir spécial en utilisant vos attaques normales et en esquivant ou en déviant les assauts de vos ennemis. Si vous en avez assez, vous pouvez appuyer sur les deux boutons de commande pour déclencher une attaque d'exécution sur vos ennemis.

(Image credit: Warner Bros)

Un sorcier talentueux

Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire de Hogwarts Legacy, vous débloquez un arbre de talents où vous pouvez dépenser les points que vous gagnez en montant de niveau pour améliorer vos sorts et vos capacités. Un Accio amélioré ne se contente pas d'invoquer l'ennemi que vous visez, il attire tous les ennemis qui se trouvent à proximité. Incendio est plus qu'un lance-flammes ; il envoie une vague de feu dans toutes les directions, vous permettant de toucher les personnes se trouvant sur les côtés et derrière vous.

L'arbre de talents vous permet également de débloquer de nouvelles roues de sorts. Comme vous ne pouvez assigner que quatre sorts aux touches de votre gamepad, cela vous permet d'avoir un autre ensemble de sorts prêts à l'emploi à tout moment. Maintenez la gâchette droite enfoncée et appuyez sur une direction du D-pad pour accéder à cette autre série de sorts.

Après 18 heures d'utilisation de l'Hogwarts Legacy, il nous a paru difficile de passer d'une roue à sorts à l'autre au milieu d'un combat.

Lorsque nous avons joué à Hogwarts Legacy pour la première fois, nous avons trouvé que le combat était trop exigeant pour nos doigts maladroits. Nous avons essayé de passer d'une roue à sorts à l'autre en plein combat et nous nous sommes embrouillés, ne trouvant jamais le type de sort dont nous avions besoin au moment où nous en avions besoin. C'est particulièrement le cas lorsque vous devez faire correspondre la couleur du sort que vous utilisez avec la couleur du bouclier de votre ennemi. Vous pouvez utiliser Accio pour briser un bouclier violet, mais il n'a aucun effet sur un bouclier jaune ; pour cela, il vous faut un sort comme Levioso.

Après 18 heures d'utilisation de Hogwarts Legacy, changer de roue de sorts au milieu d'un combat nous semble encore trop difficile. Au lieu de cela, nous avons eu tendance à utiliser les quatre mêmes sorts de combat dans chaque bataille, quel que soit le type de bouclier auquel nous étions confrontés.

Nous utilisions toujours les roues de sorts, mais en les configurant par tâche. Ainsi, en haut sur le D-pad apparaissent tous nos sorts de combat, et à droite sur le D-pad se trouvent tous nos sorts utilitaires.

(Image credit: Warner Bros)

Un jeu riche et complet

Hogwarts Legacy a beaucoup à offrir. Il propose une histoire scénarisée, pleine d'éléments de décor qui vous emmènent sous les voûtes de l'univers de Harry Potter. Il offre un système de combat riche qui vous permet de lancer et de cingler vos ennemis avec des combinaisons de sorts. Il s'agit d'un monde ouvert rempli d'objets à collectionner et d'interactions en boucle et ce n'est pas tout.

Il existe également un système de talents, que vous débloquez au milieu du jeu, et la salle des exigences, que vous pouvez personnaliser et remplir d'équipement pour faire pousser des plantes et préparer des potions. Vous pouvez capturer des bêtes dans la Forêt interdite et les garder dans votre propre sanctuaire privé, où vous pouvez les nourrir, les entretenir et leur prendre des ressources. Un métier à tisser magique vous permet d'améliorer votre équipement et de le doter de nouvelles caractéristiques, comme l'augmentation des dégâts du feu ou la défense contre le venin d'araignée. Vous pouvez voler autour de Poudlard sur un balai ou un hippogryphe, explorer le monde ou faire éclater des ballons pour votre professeur de vol.

Pendant qu'une rébellion de gobelins menace le monde, je dois faire pousser une mandragore pour mon professeur d'herboristerie.

Hogwarts Legacy est un jeu dans lequel on peut s'immerger. Parfois, c'est gratifiant, d'autres fois, c'est frustrant. Pourquoi, alors qu'une rébellion de gobelins menace le monde des sorciers, devrait-on faire pousser une mandragore pour le professeur d'herboristerie ? Il s'agit à la fois du meilleur jeu Harry Potter auquel nous ayons joué et d'un jeu que nous aurions souvent souhaité plus léger et mieux dirigé. Il nous est arrivé de jouer pendant des heures et de repartir avec un sentiment d'insatisfaction parce que nous avions passé une grande partie de ce temps à courir partout à la recherche d'objets à collectionner ou à remplir de petits devoirs pour les professeurs plutôt que de nous attaquer à la grande menace mise en place dans la première heure du jeu.

Il peut être magique de se promener dans les couloirs de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, mais une fois que vous vous êtes émerveillés devant la magie du décor, cela peut sembler un peu creux.