Diablo IV : ces fins secrètes pourraient dévoiler la suite du jeu de Blizzard

Si Diablo IV demande une configuration très performante pour jouer en 4K , le RPG connaît déjà un franc succès. D'ailleurs, avant même sa sortie, Blizzard annonçait deux DLC à venir . Le jeu mise sur une campagne solo riche en rebondissements. Une fois celle-ci terminée, Diablo IV propose encore de nombreuses activités . Et une fois le jeu terminé, certains joueurs ont pu remarquer d'intrigantes scènes post-crédits...

Il semblerait ainsi qu'il existe des scènes secrètes après le générique que seuls quelques joueurs ont pu voir. Diablo IV raconte l'histoire de Lilith, un succube bien décidé à reconquérir le monde abandonné de Sanctuaire, le cadre principal de la franchise Diablo. Le joueur doit donc desserrer l'emprise du Créateur de Sanctuaire sur le monde et la renvoyer en enfer.

Diablo IV : attention, spoiler !

Une fois Lilith vaincue, celle-ci déclare que Sanctuaire est condamné sans elle, tandis que de mystérieux flashs apparaissent lors de son dernier monologue. Puis le générique de fin défile. À la fin de celui-ci, il est possible que vous ayez droit à l'une des quatre fins secrètes, dont les fans pensent qu'elle pourrait mettre en scène Méphisto ou son fils, Lucion. Trois des quatre fins secrètes post-crédit ne durent qu'une ou deux secondes et montrent un démon cornu ressemblant à une liche, avec des yeux orange perçants et d'énormes cornes incurvées.

Il s'agit donc manifestement d'un démon, mais celui-ci ne ressemble pas tant à Méphisto qu'à son fils et au Primus de la Triune, Lucion, qui n'est apparu que dans les livres de Diablo. Certains fans pensent qu'Inarius, l'ancien amant de Lilith, cherche à se venger, tandis que quelques-uns croient que les DLC introduiront une nouvelle classe.

Sur YouTube, un utilisateur commente ainsi : "Je suis convaincu qu'il s'agit du retour d'Inarius après que Lilith lui a arraché ses ailes et lui a dit que sa place était en enfer [...] Je pense que, par un cruel retournement du destin, la prophétie de Rathma le concerne d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Une lance de lumière détruisant la Haine".