Test Bose Smart Soundbar 600

La Smart Soundbar 600 de Bose offre un son Dolby Atmos puissant dans un design compact. La clarté des dialogues est excellente, et bien qu'elle ne parvienne pas à restituer les basses comme d'autres systèmes de barre de son avec un caisson de basses inclus, elle offre toujours un excellent son lorsque vous regardez des films ou la télévision. Les fonctions de streaming intégrées, y compris AirPlay 2 et Chromecast, sont nombreuses, la configuration à l'aide d'une application est un jeu d'enfant, et tout est présenté ici dans un format tout-en-un attrayant. C'est une barre de son abordable que vous devriez prendre en considération.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Barre de son intelligente 600 de Bose : test rapide

La Smart Soundbar 600 de Bose (549,95 €) est le nouveau modèle Dolby Atmos plus compact et plus abordable de la société, qui se place en dessous de la Smart Soundbar 900 (899,00 €).

Bien que son prix soit presque deux fois moins élevé que celui de sa grande sœur, la 600 offre un ensemble de fonctionnalités similaires, mais avec un panel de haut-parleurs plus limité. Cinq haut-parleurs au total, dont deux orientés vers le haut, sont utilisés pour diffuser les bandes sonores Dolby Atmos, ce qui permet à la 600 d'offrir une sévère concurrence aux meilleures barres de son qui utilisent le traitement virtuel Atmos dans la même gamme de prix.

Elle est peut-être petite et pas très chère, mais la 600 sonne à la fois plus fort et mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Les effets Atmos aériens s'étendent au-dessus de l'écran de télévision, et la diffusion audio s'étend bien sur les côtés, comme vous l'attendez des meilleures barres de son Dolby Atmos. La profondeur et la puissance des basses ne sont pas des choses que l'on attend d'une barre de son compacte, ce qui signifie qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'équilibre sonore est à la fois naturel et agréable, tandis que la gestion stéréo de la musique est étonnamment large et précise.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la Soundbar 600 est plutôt bien équipée, avec sa prise en charge d'Atmos aidée par le traitement TrueSpace pour la musique et les bandes-son stéréo et 5.1 ordinaires. Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast intégré et Bluetooth sont tous intégrés pour le streaming, et il y a également un support intégré pour la commande vocale Alexa et Google Assistant.

Bose Smart Soundbar 600 à Fnac FR pour 549,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Les options de connexion du Bose vont un peu plus loin que d'autres barres de son abordables en offrant des entrées numériques HDMI eARC et optiques. Tout peut être contrôlé à l'aide de l'application Bose Music, très complète, et une télécommande de base complète les capacités de contrôle vocal de la barre.

Compte tenu du prix, il s'agit d'une barre de son de qualité et solide, avec le design industriel épuré pour lequel la société est connue. Vous avez la possibilité de la compléter avec un caisson de basses sans fil (ou deux) de Bose, ainsi que des enceintes surround sans fil, mais pour un prix assez élevé.

L'installation est facile et guidée par l'application, et il y a beaucoup de réglages pour ajuster le son selon vos préférences. Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente barre de son Dolby Atmos d'entrée de gamme, d'un bon rapport qualité-prix, à considérer si vous souhaitez ajouter un véritable son Atmos à votre téléviseur sans dépenser des sommes astronomiques.

Les haut-parleurs intégrés au sommet de la Soundbar 600 sont utilisés pour les effets en hauteur Dolby Atmos, tandis que les haut-parleurs latéraux permettent d'élargir la scène sonore. (Image credit: Future)

Sortie en octobre 2022

549,95 €

La Smart Soundbar 600 de Bose est sortie en octobre 2022 et est vendue au prix de 549,95 €.

Le prix de la Soundbar 600 est légèrement plus élevé que celui de la Sonos Beam Gen 2, un modèle que Bose semble vouloir directement concurrencer. Comme la Beam, la Soundbar 600 n'est pas équipée d'un caisson de basse pour des basses étendues, mais elle offre le Wi-Fi pour le streaming sans fil, ainsi que la possibilité d'être associée à un caisson de basse sans fil en option et à des enceintes surround.

Là où la Bose bat la Sonos en termes de fonctionnalités, c'est qu'elle inclut des haut-parleurs orientés vers le haut pour Dolby Atmos - la Bose, en revanche, utilise un traitement virtuel pour simuler les effets de hauteur dans les bandes sonores Atmos.

Test de la Smart Soundbar 600 de Bose : fonctionnalités

Dolby Atmos avec haut-parleurs orientés vers le haut

HDMI eARC et connexions numériques optiques

Streaming sans fil Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

La Smart Soundbar 600 de Bose est une barre de son compacte et tout-en-un qui prend en charge la lecture des bandes sonores Dolby Atmos et utilise le traitement TrueSpace pour convertir les sources stéréo et 5.1 pour la présentation Atmos. DTS:X n'est pas pris en charge. Une télécommande est fournie, et la configuration et le contrôle peuvent être effectués à l'aide de l'application Bose Music. La Soundbar 600 peut également être étendue via les enceintes surround sans fil et les subwoofers (jusqu'à deux) proposés en option.

Au total, cinq transducteurs sont utilisés dans la Soundbar 600 : deux latéraux qui se combinent avec un tweeter central pour offrir une image stéréo étendue, et deux supérieurs pour les effets Dolby Atmos. La taille des haut-parleurs et la puissance de l'amplificateur ne sont pas précisées par Bose.

Les connexions de la Soundbar 600 comprennent un port HDMI eARC et une entrée audio numérique optique pour connecter un téléviseur plus ancien qui ne prend pas en charge HDMI ARC/eARC. Une deuxième entrée HDMI pour fournir un passthrough serait un ajout intéressant, bien que ce soit quelque chose que l'on ne trouve pas toujours sur les barres de son abordables - la Sonos Beam n'en inclut pas.

Les options de streaming sans fil sur le Bose incluent le Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast intégré, Spotify Connect et Bluetooth. L'application Bose Music intègre également une gamme de services, notamment Amazon Music, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, TuneIn Radio et Sirius XM pour le streaming en Wi-Fi.

La prise en charge d'Alexa est intégrée pour un fonctionnement mains libres sur les commandes de base comme le volume et le saut de piste, ainsi que l'accès aux applications musicales prises en charge par Alexa. La Soundbar 600 fonctionne également avec Google Assistant, vous offrant les mêmes fonctionnalités qu'avec une enceinte Google connectée au réseau. Lorsque la Soundbar 600 est configurée pour la prise en charge d'Alexa, vous pouvez également utiliser sa fonction Voice4Video pour contrôler les fonctions d'une Smart TV connectée, qu'il s'agisse de l'allumer ou de l'éteindre, de lire et de mettre en pause la lecture de vidéos ou de changer de chaîne.

En plus de Dolby Atmos, la Soundbar 600 est dotée d'un traitement TrueSpace exclusif. Il prend les sources sonores entrantes stéréo, mono et 5.1 canaux et les convertit pour une présentation immersive de type Atmos en utilisant l'ensemble des enceintes de la barre de son.

Les fonctionnalités : 4/5

(Image credit: Bose)

Test de la Smart Soundbar 600 de Bose : qualité du son

Grande clarté des dialogues

Une présentation spacieuse des bandes sonores Dolby Atmos

Des basses un peu légères

Avant de plonger dans l'évaluation des performances de la Bose, elle a simplement été utilisée comme barre de son pour une installation TV dans une pièce relativement spacieuse.

En général, il n'y a pas à se plaindre : les dialogues des films et de la télévision sont systématiquement clairs et pleins, la musique et les effets sonores sont rendus de manière spacieuse, ce qui étend la diffusion bien au-delà des limites de la barre elle-même, et même la musique est bien équilibrée et avec une séparation stéréo décente - ce que de nombreuses barres de son ne parviennent pas à faire.

Sur les films d'action avec des bandes-son Dolby Atmos comme John Wick 3, la barre de Bose a créé un sens crédible de l'atmosphère dans les scènes de pluie, l'eau semblant tomber au-dessus de l'écran du téléviseur. Parmi les autres scènes Atmos dignes de figurer dans la démo, citons celles de District 9 et de Godzilla (2016), des films de science-fiction dans lesquels de nombreux hélicoptères survolent l'ensemble du film, qui ont été bien traitées par la Soundbar 600, le son s'adaptant facilement à l'action sur l'écran et s'étendant également au-dessus et au-delà de celui-ci.

Alors que le son de Bose est surtout dynamique, même dans une pièce relativement grande, les effets sonores comme le piétinement de Godzilla dans les rues d'Honolulu manquent de puissance au niveau des basses. Les designs compacts tout-en-un comme la Soundbar 600 ne peuvent pas faire grand-chose dans le domaine des basses profondes. Même avec cette limitation, les basses de la Soundbar 600 restent propres et bien contrôlées, et elles ont contribué à ajouter de l'excitation aux scènes de John Wick 3 où le protagoniste combat des assassins dans des espaces clos.

La musique sonne également bien sur la Bose, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire pour toutes les barres de son. En écoutant les nouveaux mixages stéréo du tout nouveau coffret Revolver des Beatles (diffusés par Tidal sur la barre de son à partir d'un iPhone à l'aide de Chromecast), Tomorrow Never Knows bénéficie d'une diffusion dense, psychédélique et tourbillonnante, et Good Day Sunshine une qualité pleine, avec l'accompagnement de la section de cuivres de Motown au son cuivré et net. Dans l'ensemble, la musique offre une balance trop sèche sur la barre Bose, mais c'est sans doute dû aux octaves de basse manquantes. Le son n'est clairement pas mauvais dans l'ensemble.

Qualité du son : 4/5

Test de la Smart Soundbar 600 de Bose : Design

Design basique et compact

Excellente qualité de fabrication

Petite télécommande

La Soundbar 600 a le même design que la plupart des autres barres de son et n'existe qu'en finition noire. Avec ses 27 pouces de large, 2 pouces de haut et 4 pouces de profondeur, elle présente un design assez élégant et compact pour un appareil tout-en-un.

Compte tenu du prix abordable de la Soundbar 600, la qualité de fabrication est excellente : une grille en métal entoure l'avant et les côtés de la barre, et le panneau arrière comporte des ports gauche et droit (pour améliorer la sortie des basses) et un puits métallique pour empêcher l'amplificateur intégré de surchauffer. En soulevant la Soundbar 600 dans vos mains, son poids impressionnant vous indique qu'elle a été conçue pour durer.

La télécommande Bose incluse est de type compact et comporte des boutons de base pour l'alimentation, le volume, la mise en sourdine et la sélection des entrées. Ces mêmes fonctions peuvent être exécutées via l'application Bose Music, et il existe également des commandes tactiles sur le dessus de la barre de son qui vous permettent de l'allumer et de l'éteindre et d'activer ou de désactiver le microphone intégré pour le contrôle vocal.

Les entrées de cette Bose comprennent des connexions numériques HDMI-eARC et optiques. (Image credit: Future)

Design : 5/5

Test de la Smart Soundbar 600 de Bose : Utilisation et configuration

Connexion HDMI eARC

Configuration et contrôle par application

Pas d'affichage alphanumérique sur le panneau avant

Avec seulement des ports HDMI eARC et numériques optiques disponibles pour la connexion à un téléviseur, la configuration est assez simple et sera basée sur ce que votre téléviseur fournit. L'utilisation de la connexion HDMI eARC, bien sûr, vous donne accès à des fonctionnalités avancées telles que le son Dolby Atmos - ce que les connexions numériques optiques ne prennent pas en charge - et le contrôle HDMI CEC, qui vous permet de régler le niveau de volume de la barre de son à l'aide de la télécommande du téléviseur, entre autres choses.

La télécommande de Bose est basique et suffisamment petite pour qu'on l'oublie facilement (il est fort probable qu'elle disparaisse dans les coussins de votre canapé à un moment donné). La plupart du temps, j'ai utilisé l'application Bose Music pour la configuration et le contrôle, qui fonctionne bien et est simple en termes de navigation.

Elle vous guide à travers la configuration initiale, où vous devez d'abord - et c'est ennuyeux - créer un compte Bose. Une fois que c'est fait, l'application découvre votre réseau Wi-Fi et y relie la Soundbar 600. L'étape suivante consiste à ajouter des informations à l'application pour tous les services musicaux pris en charge, une liste qui comprend : Amazon Music, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, TuneIn Radio et Sirius XM. Les autres services non pris en charge par l'application peuvent être diffusés sans fil sur la Soundbar 600 à l'aide d'AirPlay, Chromecast ou du Bluetooth.

Les contrôles basés sur l'appli comprennent le niveau du canal central (dialogue) et du canal de hauteur, ainsi que les réglages des basses et des aigus. Il existe également un paramètre d'égalisation murale destiné à ajuster le son pour les installations murales et un mode Dialogue pour améliorer la clarté de la voix dans les émissions de télévision et les films, si cela pose problème.

Comme d'autres barres de son économiques, dont la Sonos Beam, la Bose 600 ne dispose pas d'un écran alphanumérique LED en façade, mais utilise des séquences lumineuses codées par couleur pour répondre aux commandes de la télécommande. Comme d'habitude, je n'ai pas pris la peine de les mémoriser, et j'ai préféré me fier uniquement à l'application pour tous mes réglages et ajustements, excepté pour le volume que je règle avec la télécommande.

La petite télécommande de Bose offre des commandes de base, mais vous voudrez utiliser l'application de contrôle de la société pour la configuration et les réglages plus avancés. (Image credit: Future)

Utilisation et configuration : 4.5/5

Test de la Smart Soundbar 600 de Bose : Rapport qualité-prix

Un excellent rapport qualité-prix

Offre des caractéristiques que la concurrence n'a pas

À 549 €, la Smart Soundbar 600 de Bose se heurte à une forte concurrence pour les barres de son à petit prix. La principale est la Sonos Beam Gen 2 (499 €), mais il y en a beaucoup d'autres dans la gamme des moins de 500 € de sociétés comme Denon, Polk Audio, Samsung, Sony, LG et Vizio.

Là où la Bose se distingue et apporte de la valeur, c'est qu'elle utilise de véritables haut-parleurs orientés vers le haut pour transmettre les effets Dolby Atmos et son traitement TrueSpace s'avère très efficace pour les sources ayant un nombre de canaux inférieur. Son application de contrôle, bien qu'elle ne soit pas du même niveau que celle de Sonos, est également sophistiquée, et la prise en charge du streaming est amplement suffisante, avec le Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast intégré et du Bluetooth.

Ce qui manque ici, ce sont les basses, ce que vous pouvez obtenir avec des systèmes de barres de son même modestes qui incluent un caisson de basse externe. L'ajout de l'un des modules de basse sans fil de Bose (environ 499 €) devrait remédier à cette lacune, mais cela fait grimper le prix du système à plus de 1 000 € - une fourchette où vous pouvez trouver d'autres options plus intéressantes, notamment la Sonos Arc tout-en-un.

Rapport qualité-prix : 4.5/5

(Image credit: Bose)

Devrais-je acheter la Smart Soundbar 600 de Bose ?

Swipe to scroll horizontally Bose Smart Soundbar 600 Attributes Notes Rating Caractéristiques HDMI eARC + haut-parleurs pour Dolby Atmos 4/5 Qualité du son Grande clarté des dialogues et son étendu 4/5 Design Design compact et esthétique 5/5 Utilisation et configuration Configuration facile et contrôle par application 4.5/5 Rapport qualité-prix Globalement, excellent rapport qualité-prix 5/5

Achetez-la si...

Vous voulez un Dolby Atmos réel, et non virtuel. La Smart Soundbar 600 de Bose dispose de véritables haut-parleurs orientés vers le haut pour les effets de hauteur Atmos, ce qui est rare pour une barre abordable

Vous voulez une barre de son de base qui peut être étendue. La Soundbar 600 peut être complétée par des HP surrounds et des subwoofers sans fil en option, si vous le souhaitez.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez une barre de son tout-en-un avec des basses La Soundbar 600 est un peu légère en ce qui concerne les basses, donc si vous voulez un système qui peut atteindre les notes basses, il vaut mieux en prendre une avec un subwoofer inclus.

Vous souhaitez connecter plus d'une source HDMI Il y a un port HDMI eARC, mais pas de deuxième entrée HDMI pour connecter directement d'autres sources comme un lecteur de disques ou une console de jeux.

Considérez également

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sony HT-G700 La barre de son 3.1 de Sony offre un traitement virtuel des bandes sonores Dolby Atmos et DTS:X. Elle comprend aussi un caisson de basses externe. Il n'y a pas de streaming Wi-Fi, mais elle dispose d'une entrée HDMI et d'une connexion HDMI eARC et son prix est similaire.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sonos Beam (Gen 2) (s'ouvre dans un nouvel onglet) Une autre barre de son compacte, mais avec un traitement surround virtuel (pour Dolby Atmos et DTS standard), ainsi qu'un streaming Wi-Fi et un contrôle par application. La Beam (Gen 2) de milieu de gamme de Sonos coûte un peu moins cher que la Bose et, comme elle, elle n'est pas équipée d'un caisson de basses externe, ce qui rend le son peu riche en basses.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sonos Arc Cette barre de son emblématique de Sonos regroupe un grand nombre de haut-parleurs dans une seule unité, ce qui vous permet de bénéficier à la fois des effets Atmos et d'un semblant de surround. En l'absence de caisson de basses, la production de basses est limitée, mais elle est supérieure à celle de la Bose Soundbar 600 ou de la Sonos Beam Gen 2.