Test Samsung HW-Q800C : la barre de son Dolby Atmos à l'excellent rapport qualité/prix

Ne vous fiez pas à l'apparence discrète de la Samsung HW-Q800C. À l'intérieur de ce boîtier anguleux en plastique gris se trouve un système de haut-parleurs multicanaux d'une puissance phénoménale. Il est capable de restituer les joies d'une bonne bande-son de film plus efficacement qu'avec n'importe quelle autre barre de son de même catégorie. De plus, vous pouvez ajouter des enceintes arrière en option si vous souhaitez augmenter encore l'immersion.

Samsung HW-Q800C : test en deux minutes

La Samsung HW-Q800C est la barre de son haut de gamme " pratique " de la société en 2023, ce qui signifie que même si elle se passe des haut-parleurs arrière et d'une partie de la capacité et de la puissance que vous obtenez avec la barre de son phare Q990C de Samsung, son ensemble " barre-plus-subwoofer " offre toujours plus de puissance et de canaux réels - il revendique 5.1.2 - que la majorité des barres de son rivales qui tournent autour de son prix de lancement officiel qui était en juin de 799€.

La Samsung HW-Q800C prend en charge le Dolby Atmos et le DTS:X, avec deux haut-parleurs pour fournir les canaux les plus hauts. Il prend également en charge un large éventail de fichiers musicaux, y compris les fichiers haute résolution tels que le FLAC.

Si vous utilisez la barre de son avec un téléviseur Samsung récent, vous pouvez également faire en sorte que les haut-parleurs de chaque appareil unissent leurs forces pour produire un son encore plus puissant, grâce à la technologie Q-Symphony du constructeur.

En action, la Q800C délivre une puissance spectaculaire et une excellente répartition des canaux pour les films et les séries télévisées, qui n'a rien à envier aux meilleures barres de son à ce niveau de prix. Les basses sont profondes, les dialogues sont clairs et les effets spatiaux sont convaincants - autant que le permet l'absence d'enceintes arrière. Avec la musique, le son n'est pas aussi "hi-fi" que celui d'une Sonos Arc, mais la plupart des utilisateurs n'y verront pas d'inconvénient.

Sortie en juin 2023

Prix : 799€

La Samsung HW-Q800C a été lancée sur le marché mondial à l'été 2023, au prix de 799€. Elle a récemment fait l'objet d'une série de baisses de prix apparemment permanentes, et se vend désormais à 599€. Cette baisse de prix rend la Q800C beaucoup plus compétitive et attrayante, compte tenu du niveau de concurrence dans la catégorie des barres de son de milieu de gamme. Pour enfoncer le clou, Samsung rembourse même 100 euros supplémentaires pour tout achat avant le 2 octobre 2023.

En comparaison, la récente barre de son phare de Samsung, la HW-Q990C, propose des enceintes arrière incluses, un haut-parleur principal plus grand et plus puissant et un nombre considérable de canaux 11.1.4 pour 1 499€.

Ce prix est inférieur à celui des Sonos Arc et Sony HT-A7000, qui n'ont pas de caisson de basse.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter au Q800C les haut-parleurs arrière sans fil SWA-Q9500S de Samsung, en option, pour 199€. Ces enceintes intègrent chacune un haut-parleur orienté vers le haut, en plus du haut-parleur habituel orienté vers l'avant, créant ainsi un système 7.1.4.

Samsung HW-Q800C : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Dimensions Barre de son : 1111 x 60 x 120mm / 43.7 x 2.4 x 4.7 in ; Subwoofer : 210 x 403 x 403mm / 8.3 x 15.9 x 15.9 Canaux de haut-parleurs 5.1.2 Connections 1x entrée HDMI, 1x prise en charge HDMI eARC, optique numérique, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Oui/Oui Sub inclus Oui Haut-parleurs arrière inclus Non Fonctions Q Symphony, étalonnage du son SpaceFit, décodage audio haute résolution, écran LED, 4K HDR10+ et Dolby Vision passthrough.

La Samsung HW-Q800C est équipée pour tous les formats audio avancés des films. (Image credit: Future)

Samsung HW-Q800C : fonctions

5.1.2 canaux, 360 watts

Passage HDMI 4K HDR

Quelques fonctions spécifiques aux téléviseurs Samsung

Les fondamentaux de la HW-Q800C, à savoir une puissance de sortie de 360 W alimentant des canaux audio réels (et non virtuels) 5.1.2, sont assez impressionnants pour une barre de son avec caisson de basses de milieu de gamme. Tout comme le fait que les haut-parleurs arrière optionnels que vous pouvez ajouter (si vous souhaitez bénéficier d'un son surround complet) sont dotés de haut-parleurs orientés vers le haut et vers l'avant pour renforcer la présence des effets de relief qui font partie des bandes-son Dolby Atmos.

Les canaux 5.1.2 standard inclus se décomposent en un haut-parleur central, des haut-parleurs avant gauche et droit, des haut-parleurs latéraux gauche et droit, deux haut-parleurs intégrés au bord supérieur de la barre de son et un canal de basse fourni par le caisson de basse externe sans fil. Vous pouvez également ajouter des haut-parleurs au système grâce à Q Symphony, qui permet aux haut-parleurs des téléviseurs Samsung compatibles de s'associer intelligemment à ceux de la barre de son afin d'obtenir une scène sonore plus large et plus détaillée. La barre de son fonctionne toutefois parfaitement avec n'importe quel téléviseur - les téléviseurs Samsung compatibles bénéficient simplement d'un coup de pouce supplémentaire.

Le caisson de basses est équipé d'un haut-parleur de 8 pouces d'une taille impressionnante, mais ne dispose pas de l'élément de lentille acoustique permettant une dispersion plus fluide et plus large des basses, comme c'est le cas avec le caisson de basses de la barre de son Q990C de Samsung.

La Q800C prend en charge un nombre impressionnant de formats sonores, allant des mixages multicanaux Dolby Atmos et DTS:X au son surround de base, à la stéréo et à un large éventail de formats de fichiers musicaux, notamment FLAC, AIFF, AAC, ALAC, WAV, WMA, OGG et MP3.

Spotify Connect, Apple AirPlay 2 et Tidal Connect sont également pris en charge. La connectivité sans fil de la barre de son s'étend au système de transmission Dolby Atmos sans fil de Samsung, grâce auquel la barre de son peut recevoir des signaux Dolby Atmos sans fil à partir de téléviseurs Samsung compatibles - sans HDMI. Notez toutefois que les signaux Atmos transmis de cette manière seront dans un format compressé, plutôt que dans le format True HD Atmos sans perte dont vous pouvez profiter à partir de l'un des meilleurs lecteurs Blu-ray 4K si vous vous en tenez à une connexion filaire.

La Q800C est équipée du dernier système Adaptive Sound de Samsung, conçu pour analyser les scènes en temps réel et présenter automatiquement leur son de la manière la plus efficace en fonction de leur contenu et de facteurs tels que le niveau de volume sur lequel la barre de son est réglée. La principale innovation de ce dernier système Adaptive Sound est d'aider les voix à être plus claires lorsque vous écoutez à faible volume.

La voix est également améliorée grâce à l'amplificateur vocal actif, qui analyse en permanence l'environnement audio de votre pièce et accentue automatiquement les pistes vocales lorsque le bruit ambiant est important.

Les joueurs, quant à eux, apprécieront la nouvelle fonction Game Mode Pro de la Q800C, qui modifie la présentation audio pour créer une scène sonore plus dynamique et tridimensionnelle afin de faciliter la localisation de sons spécifiques. La barre de son peut même passer automatiquement en mode jeu lorsque votre téléviseur le fait (à condition qu'il s'agisse d'un modèle Samsung équipé de la prise en charge du menu Game Hub).

Les joueurs doivent toutefois noter que le système HDMI passthrough de la Q800C ne prend pas en charge la vidéo 4K 120Hz ou les taux de rafraîchissement variables. Ces fonctionnalités restent rares dans le monde des barres de son, bien que certaines barres de son Sony les prennent en charge, notamment la Sony HT-A7000.

Fonctions : 4.5/5

La Samsung HW-Q800C cache de nombreux haut-parleurs sous cette grille. (Image credit: Future)

Samsung HW-Q800C : performances audio

Une puissance étonnante, mais aussi un toucher délicat

Excellente clarté et détails, même dans les scènes animées

Superbes effets spatiaux Dolby Atmos

Ayant passé beaucoup de temps avec la barre de son phare de Samsung, la Q990C, nous nous sentons obligés de commencer cette partie de l'évaluation en disant que le son surround fourni par les haut-parleurs arrière inclus dans ce modèle phare nous a tout de suite manqué. Bien que la Q800C, comme nous le verrons, fasse un excellent travail en mettant en valeur tous ses canaux, le son reste résolument en face de vous et, à la limite, à côté de vous.

Bien sûr, on ne peut que s'attendre à cela avec un ensemble barre + caisson de basse, il est donc assez déraisonnable de critiquer la Q800C sur cette base. D'autant plus qu'elle coûte moins de la moitié du prix de la Q990C. Nous soulignons simplement que la lecture d'un véritable son surround Dolby Atmos est une expérience d'un tout autre niveau si l'on peut se le permettre.

Si l'on compare le Q800C à d'autres modèles en deux parties (barre + caisson) avec des bandes sonores de films, la première chose qui frappe est sa puissance. Le son rugit, projetant une scène sonore capable de remplir même les grands salons sans qu'aucune des extrémités de son ne se sente surexposée, fragile ou détachée du cœur de l'action.

Et quel cœur ! Les médiums sont épiques à la fois en termes de plage dynamique et de quantité d'impact et de basses qu'ils produisent pour soutenir les grands moments de l'action. Ce n'est pas qu'une question de puissance, cependant ; Cette barre de son est également capable de fluctuer avec une sensibilité et une douceur surprenantes pour répondre aux exigences d'une bonne bande-son de film.

Aussi puissant et exubérant que soit la barre de son Q800C, elle-même, elle ne laisse jamais son caractère musclé se substituer aux détails. Au contraire, la sensibilité des 11 haut-parleurs de la Q800C, associée à une excellente direction des cinq canaux principaux et des deux canaux ascendants, produit une scène sonore exceptionnellement chargée, propre et vivante, dans laquelle les détails sont à la fois magnifiquement placés et bien équilibrés. En particulier avec les mixages Dolby Atmos. Il n'y a aucune sensation de détails ou d'effets spécifiques devenant trop brillants ou submergés par les basses.

Et ce, même si le caisson de basses de la Q800C émet des bruits vraiment épiques. Le haut-parleur de 8 pouces atteint des profondeurs de basses fréquences prodigieuses qui confèrent aux scènes d'action une énorme sensation d'échelle et de poids. De plus, il y parvient sans se détacher des fréquences les plus basses de la barre de son principale, ni s'aplatir ou se comprimer lorsque les choses deviennent vraiment difficiles.

Mis à part l'inévitable manque de mise en scène arrière, la seule chose négative que nous puissions trouver à propos des performances cinématographiques de la Q800C est que sa barre principale ne semble pas aussi puissante que le système Q990C, et que ses basses ne se répandent pas dans la pièce de manière aussi homogène et régulière en raison de l'absence de l'attachement de la lentille acoustique de la Q990C. Mais il n'est pas surprenant qu'elle ne soit pas à la hauteur d'une barre de son qui coûte deux fois plus cher. De manière beaucoup plus pertinente, les performances cinématographiques de la Q800C sont sans doute les meilleures que nous ayons connues

Le caisson de basses de la Samsung HW-Q800C n'est pas vraiment petit, mais il n'est pas difficile de lui trouver un bon emplacement. (Image credit: Future)

Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'en est-il de la lecture de musique, un domaine dans lequel les barres de son Samsung ont eu tendance à éprouver quelques difficultés ces dernières années ? Heureusement, il est immédiatement évident que la Q800C offre une amélioration notable par rapport à ses prédécesseurs.

Les voix, pour commencer, sont magnifiquement mises en scène, parfaitement placées au cœur de la scène sonore stéréo impressionnante et largement diffusée (si vous écoutez avec le préréglage Standard qui laisse les mixages stéréo dans leur forme native), sans paraître trop éclatantes ou écrasées par le reste du mixage. Les détails et les couches de la piste sont également produits avec clarté et crédibilité, joignant leurs forces pour composer une scène sonore contrôlée et bien synchronisée qui ne semble ni forcée ni déséquilibrée.

Ces points forts de la performance musicale stéréo de la Q800C sont également valables pour la plupart des types de musique, si ce n'est tous ; Elle n'est plus seulement efficace avec la pop, les basses lourdes ou la musique relativement ambiante.

La façon dont le caisson de basse de la Q800C contribue à la lecture de la musique s'est également beaucoup améliorée. Il est beaucoup plus subtil et adaptatif, ajoutant des basses qui s'intègrent de manière plus cohérente au son provenant de la barre de son principale et qui risquent moins d'être dominantes et distrayantes.

La musicalité de la Q800C s'améliore également par rapport aux générations précédentes de barres de son Samsung, grâce à son mode Adaptive Sound. Bien que ce système de remixage de la stéréo en son multicanal ne soit pas aussi immersif qu'avec la barre de son surround Q990C de Samsung, il élargit la mise en scène de votre musique, lui conférant une dimension de salle de concert, tout en conservant l'équilibre et la "sensation" de la piste originale de manière plus cohérente que ce que nous avons entendu avec les versions précédentes de la Q800.

Un petit bémol que nous ajouterions à la musicalité améliorée de la Q800C est que vous devez placer le caisson de basse en face de votre siège pour qu'il s'intègre le plus efficacement possible à la barre principale. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous pensons que les derniers algorithmes d'auto-calibration Space Fit pro de Samsung sont les mieux à même de gérer cette situation.

Si vous recherchez une barre de son autant pour la musique que pour les films, nous pouvons dire que même si la Q800C est améliorée, il existe un ou deux rivales plus orientées vers la haute fidélité, notamment la Sonos Arc et la Harman Kardon Citation Multibeam 1100, qui peuvent sonner de manière plus cohérente et plus raffinée avec vos morceaux préférés. Le nombre de modèles qui surpassent la Q800C sur le plan musical est cependant bien inférieur à celui de ses prédécesseurs - et aucun de ces rares rivaux plus musicaux ne peut battre la Q800C lorsqu'il s'agit de bandes-son de films.

Qualité sonore : 5/5

Les angles latéraux de la Samsung HW-Q800B sont assez prononcés, mais ils contribuent à la qualité du son, qui s'en plaindra ? (Image credit: Future)

Samsung HW-Q800C : design

Finition en plastique gris métallisé

Le design angulaire est de type industriel

Suffisamment petite pour les téléviseurs de 50 pouces, idéal pour les téléviseurs de 55 pouces et plus

La barre de son Samsung HW-Q800C ressemble beaucoup aux autres barres de la marque et, avec une largeur de 1111 mm, elle n'est pas trop imposante pour être placé sous votre téléviseur. Elle est un peu moins large que la moyenne des téléviseurs de 55 pouces et correspond presque exactement à la largeur d'un téléviseur de 50 pouces, tel que le Samsung Q90C. Elle est légèrement plus large qu'un téléviseur de 48 pouces, comme le LG C3. Voilà ce qui arrive quand on ne choisit pas Samsung pour tout...

La finition métallique de type grille de la Q800C est assez attrayante d'un point de vue industriel, et pour nous, c'est une amélioration par rapport à la tentative de couverture des haut-parleurs en tissu que Samsung a expérimentée pour quelques générations précédentes de barres de son. La barre principale et le caisson de basses correspondant apparaissent avec une couleur légèrement plus grise que la finition plus noire de leurs prédécesseurs de 2022. Les deux composants paraissent ainsi un peu plus fades, sans doute, mais aussi moins "lourds".

La barre elle-même présente un aspect très anguleux souligné par la netteté de ses bords et l'aspect pointu de chacune de ses extrémités. L'angle des extrémités a bien sûr un aspect pratique, car il permet à la barre de son d'optimiser le positionnement de ses effets sur les canaux latéraux.

Le caisson de basses est plus prosaïque ; il s'agit essentiellement d'une grande boîte

en bois gris équipée d'un haut-parleur de huit pouces recouvert de feutre d'un côté et d'un évent pour évacuer la pression de l'air à l'arrière. Normalement, nous dirions qu'il est préférable de placer ce caisson de basses dans un endroit discret de la pièce, mais comme indiqué dans la section sur les performances, vous devrez le placer assez près de la barre de son et de votre téléviseur pour obtenir les meilleures performances sonores.

Design : 4/5

Les deux ports HDMI sont bien encastrés en dessous, pour faciliter la gestion des câbles. (Image credit: Future)

Samsung HW-Q800C : configuration et utilisation

L'étalonnage de la pièce par SpaceFit est automatique

Facile à contrôler via l'application ou la télécommande

Le caisson n'a pas été couplé automatiquement, ce qui a nécessité un processus manuel.

Les barres de son Samsung sont généralement très faciles à installer, mais dans le cas de la Q800C, les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement que d'habitude, car le caisson de basse et la barre de son n'ont pas réussi à se détecter automatiquement et à se connecter l'un à l'autre comme ils le devraient. Il a donc fallu procéder à une connexion manuelle assez compliquée. Il est possible que vous ne rencontriez pas ce problème, mais ce n'est certainement pas ce à quoi nous sommes habitués.

Sinon, l'installation est assez simple. Surtout si vous installez l'application SmartThings de Samsung sur votre téléphone. Elle fournit un système de menu agréable en renfort de la disposition agréablement simple de la petite télécommande mince de la barre de son. La barre de son intègre également la prise en charge du système de commande vocale Alexa et peut en outre fonctionner avec la commande vocale de l'assistant Google via des appareils d'écoute externes.

Pour une dernière astuce conviviale, la Q800C peut établir une connexion avec les téléphones Samsung récents simplement en apposant le téléphone sur la structure de la barre de son.

Une rangée de boutons tactiles se trouve sur le bord supérieur de la barre de son, au cas où vous n'auriez pas votre téléphone ou votre télécommande à portée de main, tandis qu'un écran LED sur le bord avant vous aide à suivre les informations de base telles que l'entrée que vous avez sélectionnée et le format de son que la barre de son reçoit.

L'installation et l'optimisation quotidienne de la Q800C sont également grandement facilitées par le dernier système de calibrage automatique Space Fit de Samsung, qui personnalise très efficacement le son en fonction de la configuration de votre pièce et revérifie régulièrement ses paramètres une fois que vous l'avez activé, afin que vous n'ayez pas à y penser en permanence.

Configuration et utilisation : 4/5

La Samsung HW-Q800C offre les meilleures performances cinématographiques que nous ayons connues pour son prix. (Image credit: Future)

Samsung HW-Q800C : rapport qualité/prix

Rien n'offre un son plus riche et plus puissant pour ce prix.

Pour les amateurs de musique, d'autres appareils dans la même gamme de prix sont un peu plus talentueux.

Bien conçus, les haut-parleurs arrière sont un ajout important.

Si vous recherchez une barre de son avant tout pour donner vie aux films et aux séries, la Q800C représente un excellent rapport qualité-prix. Elle est moins chère que ses concurrentes, bien qu'elle offre la scène sonore Dolby Atmos et DTS:X la plus puissante, la plus percutante et la plus précise que nous ayons jamais entendue dans un système de barre de son avec caisson.

Si vous voulez une barre de son plus orientée hi-fi, même si elle est beaucoup plus musicale que ses prédécesseurs, la Q800C peut être surpassée par certaines rivales, c'est vrai. Mais pour les films, à ce prix, rien ne fait mieux.

Les enceintes arrière optionnelles sont peut-être un peu chères par rapport au reste du système, mais elles ajoutent des haut-parleurs orientés vers le haut ainsi que des haut-parleurs orientés vers l'avant.

Rapport qualité/prix : 4.5/5

Devriez-vous acheter la Samsung HW-Q800C?

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Commentaires Évaluation Fonctions Le passage HDMI 4K 120Hz est la seule chose qui manque ici. Extrêmement bien équipée. 4.5/5 Performances audio Plus la bande-son est importante, plus la Q800C l'apprécie. La musique a également été améliorée par rapport au modèle précédent. 5/5 Design Le gris industriel ne sera pas du goût de tout le monde, mais nous aimons son sérieux. 4/5 Configuration et utilisation Nous avons eu un problème de synchronisation sans fil, mais ce n'est probablement pas le cas de la plupart des acheteurs. En dehors de cela, l'application est très simple et facile à utiliser. 4/5 Rapport qualité/prix Une puissance massive, une clarté impressionnante et des tonnes de fonctionnalités pour un prix qui surpasse pratiquement toutes les roches concurrentes. 4.5/5

Achetez-la si...

Vous voulez une performance cinématographique exceptionnellement puissante et bien conçue.

Nous ne connaissons pas d'autre barre de son de milieu de gamme qui restitue les bandes-son puissantes des films et des séries, en particulier les bandes-son Dolby Atmos, avec plus de puissance que la Q800C.

Vous avez un téléviseur Samsung récent

La Q Symphony de Samsung et les capacités de transmission sans fil Dolby Atmos rendent la Q800C encore plus performante avec un téléviseur Samsung récent.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez la musique

Si la Q800C offre un son étonnamment bon avec de la musique, mais il existe une ou deux barres de son au même prix qui offrent un son encore meilleur. Du moins en mode stéréo...

Vous avez besoin d'un port HDMI 4K 120Hz

Si vous possédez un téléviseur doté de seulement deux ports HDMI 2.1 et deux consoles de nouvelle génération, vous serez peut-être frustré par l'incapacité de la Q800C à transmettre des signaux 4K 120Hz via ses ports HDMI.

Samsung HW-Q800C : à considérer également

Sony HT-A5000 D'un prix similaire à celui de Q800C, ce modèle Sony à barre (sans subwoofer) n'est pas aussi puissant ou riche en basses que la Samsung pour les films - mais il est excellent pour la musique et, après une mise à jour, il inclut la 4K 120Hz et le VRR passthrough.

LG USC9S

La nouvelle barre de son haut de gamme de LG associe un design épuré et attrayant à un son puissant grâce à sa conception en deux parties. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il est sans doute nécessaire de l'utiliser avec les téléviseurs LG C2 ou C3 OLED pour lesquels elle a été spécialement conçue.

Testée pendant une semaine

Testée avec des Blu-rays 4K, des CD et des sources audio streaming/Bluetooth

Testée dans une pièce en angle et au milieu d'un mur

La barre de son principale du Samsung HW-Q800C a été placée sous le téléviseur Samsung QN900B de 75 pouces qui, pendant la majeure partie de la période de test, a été placé au milieu du mur plutôt que dans un coin, afin de donner aux haut-parleurs latéraux plus d'espace pour délivrer leur son. Le caisson de basses a été testé dans différentes positions, à la fois sur le côté et derrière la position assise principale, mais il a finalement donné les meilleurs résultats lorsqu'il a été placé sur le côté du téléviseur.

La barre de son a également été testée sous le même téléviseur placé dans un coin, afin de refléter le fait que cette position reste la plus courante. Le Q800C n'a pas été testé avec les enceintes arrière supplémentaires en option.

La barre de son a été mise à l'épreuve dans chaque configuration avec une sélection de bandes sonores Dolby Atmos et DTS:X 4K Blu-ray, en particulier It Chapter One, la version 2021 de L'homme invisible, Ready Player One et Jurassic World : Fallen Kingdom.

Des pistes Atmos compressées de Netflix et Disney+ ont également été testées, tandis que pour la musique, nous avons utilisé une combinaison de CD stéréo et de fichiers streamés - y compris des pistes audio haute résolution - ainsi que les mixages Dolby Atmos de Tidal, couvrant une gamme de genres incluant le rock, la pop, la musique classique et l'ambient.